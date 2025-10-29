Top 6 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn mua 1 lại muốn 2 'ưng quá chừng'

1. Gel dưỡng ẩm, kiểm soát dầu và phục hồi hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel

On top đầu kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn chắc chắn phải nhắc đến "gương mặt vàng trong làng phục hồi da" - MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel. Nhờ ứng dụng công nghệ Biodefense System, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trên da, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, tăng sức đề kháng cho làn da yếu, nhạy cảm hoặc sau mụn, đồng thời giảm tối đa nguy cơ mụn quay trở lại.

Song song đó, hydraburst technology hoạt động như "nguồn nước thông minh", giải phóng hàng triệu phân tử nước siêu nhỏ từ mạng lưới hyaluronic acid, thẩm thấu nhanh - cấp ẩm - duy trì độ ẩm bền vững, giúp làn da luôn căng mịn, mềm mại.

MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel còn ghi điểm nhờ thành phần NMF (natural moisturizing factor) tập hợp các yếu tố giữ ẩm tự nhiên có khả năng hút ẩm từ môi trường vào da, duy trì độ ẩm, hạn chế mất nước, khô ráp và bong tróc. Bên cạnh đó, Pre & Postbiotics là hợp chất lên men từ lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, giảm kích ứng, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo da sau các liệu trình da liễu chuyên sâu.

Còn peptide complex trong công thức đóng vai trò kích thích sản sinh collagen và elastin, hỗ trợ làm săn chắc da, cải thiện độ đàn hồi, mịn màng bề mặt da, đồng thời se khít lỗ chân lông và khắc phục tình trạng da xỉn màu.

Thành phần chính: NMF components, pre & postbiotics, peptide complex, zinc PCA.

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên, củng cố sức đề kháng cho da trước tác động môi trường và ngăn ngừa tình trạng mất nước hiệu quả.

Cân bằng hệ vi sinh vật có lợi, giúp làn da luôn khỏe mạnh, tươi mới từ đó giúp hạn chế mụn tái phát.

Cung cấp độ ẩm sâu, duy trì ẩm mượt lâu dài, mang đến cảm giác thoáng nhẹ, không nhờn dính hay bí da.

Làm dịu nhanh các phản ứng đỏ rát, châm chích, mẩn ngứa, phù hợp cho da nhạy cảm hoặc sau liệu trình peel, laser, phi kim.

Kiểm soát lượng dầu thừa, giảm bóng nhờn, giúp làn da luôn sạch thoáng, mềm mịn và cân bằng suốt cả ngày.

Kích hoạt cơ chế tự sản sinh NMF, duy trì độ ẩm, ngăn khô căng và giảm mất nước kéo dài.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bít lỗ chân lông hay cảm giác nặng mặt - phù hợp với da dầu mụn.

Không chứa cồn, không paraben, an toàn với mọi loại da, kể cả da yếu, da nhạy cảm hoặc sau trị liệu.

Nhược điểm: Sản phẩm hiện đang "hot" trên thị trường, nên thường xuyên trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 520.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/gel-kiem-soat-dau-md-care-nmf-hydration-concentrate-facial-gel.html

2. Kem dưỡng cho da dầu mụn đang điều trị mụn nặng Bioderma Sébium Hydra

On top 2 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Bioderma Sébium Hydra là sản phẩm luôn nằm trong danh sách được các chuyên gia da liễu khuyên dùng hàng đầu. Với những ai đang gặp tình trạng da khô căng, bong tróc, dễ kích ứng trong quá trình điều trị mụn hoặc sử dụng thuốc đặc trị, đây chính là "cứu tinh" không thể thiếu trong chu trình chăm sóc da mỗi ngày.

Sébium Hydra được thiết kế chuyên biệt để cải thiện làn da mất nước, tiết dầu mất kiểm soát hoặc khô rát do các liệu pháp điều trị mụn mạnh. Bioderma Sébium Hydra giúp duy trì độ ẩm lý tưởng cho da, giảm cảm giác khô căng, đồng thời hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da dần khỏe mạnh và cân bằng trở lại. Ngoài ra, kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Sébium Hydra còn giúp ngăn ngừa bong tróc, tăng khả năng dung nạp cho làn da, kiểm soát bã nhờn hiệu quả và hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông, nguyên nhân chính gây mụn tái phát.

Thành phần chính: Sáng chế Fluidactiv™, glycerine, ceramide, xylitol, mineral fatty substance, enoxolone và allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp bổ sung độ ẩm sâu cho da, ngăn ngừa thoát hơi nước và củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, từ đó giảm thiểu tối đa các tác nhân gây hại từ môi trường.

Giúp làm dịu, kháng khuẩn, kháng viêm và tăng khả năng phục hồi nhanh cho những vùng da bị tổn thương do mụn hoặc sau điều trị.

Giúp cấp ẩm hiệu quả, hạn chế tình trạng bong tróc, đồng thời tái tạo hàng rào ẩm giúp da mềm mại và đàn hồi tốt hơn.

Điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và kiểm soát quá trình hình thành mụn mới.

Làm dịu nhanh hiện tượng mẩn đỏ, nóng rát, giúp da trở lại trạng thái cân bằng, mịn màng và dễ chịu.

Chất kem mỏng nhẹ, thoa lên da dễ dàng thẩm thấu, không gây bóng dầu, bí da hay nặng mặt, mang lại cảm giác khô thoáng tự nhiên ngay sau khi dùng.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu, paraben nên an toàn với mọi làn da; kể cả da mụn nhạy cảm.

Nhược điểm: Đang được phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà chưa kiểm soát hết chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 425.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-cham-soc-va-can-bang-do-am-cho-da-mun-bioderma-sebium-hydra-40ml.html

3. Kem dưỡng ẩm kiềm dầu SVR Sebiaclear Mat + Pores

Top 3 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu SVR nổi tiếng nước Pháp. SVR Sebiaclear Mat + Pores là dòng kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn được thiết kế chuyên biệt giúp cân bằng độ ẩm, kiểm soát bã nhờn và hỗ trợ phục hồi làn da sau điều trị mụn. Nhờ sự kết hợp giữa các hoạt chất kháng viêm, kháng khuẩn cùng khả năng làm dịu mạnh mẽ, sản phẩm không chỉ giúp giảm nhanh các nốt mụn sưng đỏ mà còn cải thiện tình trạng da xỉn màu, thô ráp, trả lại làn da mịn màng, sáng khỏe và đều màu hơn mỗi ngày.

Thành phần chính: gluconolactone, salicylic acid, niacinamide, mat SR và các loại đường tự nhiên có khả năng hút ẩm.

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát dầu nhờn tối ưu, đồng thời cải thiện lỗ chân lông, làm dịu những vùng da bị kích ứng và làm mờ vết thâm sau mụn, giúp da sáng và đều màu.

Duy trì độ ẩm cân bằng cho da với cơ chế điều hòa dầu - nước, hạn chế tình trạng khô căng hay bong tróc trong quá trình điều trị mụn.

Kết cấu dạng lotion trắng sữa, mỏng nhẹ, dễ tán đều và thẩm thấu nhanh, không gây bí da hay nhờn rít - phù hợp với cả làn da dầu, mụn và nhạy cảm.

Hiệu quả cải thiện mụn ẩn, mụn viêm và tình trạng da xỉn màu được nhận thấy sau 3–4 tuần sử dụng đều đặn.

Nhược điểm: Mùi hương rất nhẹ, gần như không đáng kể, nhưng với những ai nhạy cảm với mùi mỹ phẩm thì nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml

4. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Floslek Anti Acne Mattifying

Top 4 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Floslek Anti Acne Mattifying là dòng kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn chuyên biệt, được nghiên cứu dành riêng cho làn da nhiều bã nhờn, dễ nổi mụn và nhạy cảm. Với công thức cân bằng dầu - nước thông minh, sản phẩm giúp giảm bóng nhờn và làm dịu nhanh các vùng da bị viêm đỏ. Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying không chỉ hỗ trợ phục hồi da tổn thương sau mụn mà còn nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, sáng mịn và tươi mới hơn từng ngày.

Thành phần chính: zinc gluconate (muối kẽm), chiết xuất nấm men, niacinamide, tocopheryl acetate và vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da luôn khô thoáng, hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp cân bằng da, làm dịu nhanh các vùng viêm sưng, mẩn đỏ, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của da sau mụn.

Tăng khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, hỗ trợ xử lý mụn viêm, mụn đầu đen và ngăn ngừa tái phát một cách hiệu quả.

Giúp làm mờ thâm, mang lại làn da sáng đều màu, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Kết cấu kem mềm mượt, dễ tán đều, thẩm thấu nhanh, không gây bí da hay nhờn rít - mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu ngay khi thoa.

Công thức lành tính, an toàn, không chứa paraben, chất bảo quản hay hương liệu gây kích ứng - phù hợp với cả làn da nhạy cảm, yếu mỏng hoặc da đang trong quá trình điều trị mụn.

Nhược điểm: Có nhiều đơn vị phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn, vì vậy người tiêu dùng cần lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 585.000 đồng/ 50ml

5. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn MartiDerm Acniover Night Renewal Cream

On top 5 là kem dưỡng ẩm cho da dầu đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng Tây Ban Nha. Với công thức chuyên biệt dành riêng cho làn da mụn, da dầu thừa và dễ bít tắc; kem MartiDerm Acniover Night Renewal Cream giúp kiểm soát nhờn, làm mờ thâm và cải thiện độ mịn màng sau vài tuần sử dụng.

Thành phần chính: 5% AHA (glycolic acid & mandelic acid), 1.5% salicylic acid, 4% niacinamide và chiết xuất thực vật hoạt tính sinh học.

Ưu điểm nổi bật:

Điều tiết dầu nhờn, duy trì độ ẩm cân bằng, mang lại làn da mềm mịn, sáng khỏe và đều màu.

Hỗ trợ giảm viêm, làm dịu mụn sưng đỏ, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi tổn thương, hạn chế nguy cơ để lại sẹo và thâm sau mụn.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giúp lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc - nguyên nhân chính gây mụn.

Giúp ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn cám, đồng thời giúp da đều màu, tràn đầy sức sống.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, thấm nhanh vào da mà không để lại cảm giác nhờn rít hay nặng mặt.

Công thức lành tính, an toàn, phù hợp cho mọi loại da - đặc biệt là da dầu, da mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm có mùi hương nhẹ, dễ chịu và bay nhanh sau khi thoa. Tuy nhiên, với những ai nhạy cảm với mùi mỹ phẩm, nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000 đồng/ 40ml

Đánh giá chung: 8.5/10

6. Kem dưỡng giảm dầu & mụn Cocoon dạng thạch bí đao

Vị trí top 6 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm thuộc thương hiệu Cocoon. Kem dưỡng giảm dầu & mụn Cocoon là lựa chọn hoàn hảo cho làn da dầu, da mụn hoặc dễ kích ứng nhờ công thức thuần chay an toàn, lành tính. Sản phẩm là sự kết hợp tinh tế giữa chiết xuất bí đao thanh mát, 5α-AVOCUTA® được chưng cất phân tử từ dầu quả bơ và TECA™ chiết xuất từ rau má, mang lại hiệu quả giảm nhờn, làm dịu mụn và phục hồi da khỏe mạnh từ bên trong.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, 5α-AVOCUTA® (butyl avocadate), niacinamide, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Kháng khuẩn và chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm dịu nhanh các nốt mụn viêm, giảm sưng đỏ và ngăn ngừa vi khuẩn gây mụn quay trở lại.

Kiểm soát lượng dầu thừa và điều tiết bã nhờn, mang lại làn da luôn khô thoáng, hạn chế bóng nhờn và bít tắc lỗ chân lông.

Hỗ trợ phục hồi và làm lành tổn thương da, thúc đẩy sản sinh collagen, giảm nguy cơ để lại vết thâm, sẹo sau mụn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giúp da khỏe mạnh, giảm viêm và duy trì độ ẩm cân bằng lâu dài.

Công thức Oil-Free, nền phospholipid siêu mịn giúp dưỡng ẩm nhẹ nhàng, thấm nhanh mà vẫn duy trì độ ẩm cần thiết, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng:

195.000 đồng/30ml