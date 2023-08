Top 7 BHA đang được các tín đồ skincare tin chọn

Hãy tìm hiểu ngay review chi tiết 7 BHA dưới đây được chuyên gia da liễu đánh giá cao và beauty blogger, tiktoker tin dùng. Tham khảo ngay và tìm cho mình một sản phẩm phù hợp giúp cải thiện làn da luôn tươi sáng rạng ngời và trẻ trung hơn mỗi ngày.

Khám phá tác dụng "vi diệu" của BHA đối với làn da và những lưu ý khi sử dụng

BHA từ khi xuất hiện luôn được các tín đồ skincare trên toàn thế giới yêu chuộng và tìm kiếm. Vì BHA mang lại nhiếu tác dụng "kỳ diệu" giúp làn da sạch mịn, tươi sáng và trẻ trung rạng ngời.

BHA làm sạch sâu, thu nhỏ lỗ chân lông

Tác dụng đầu tiên của BHA là đi sâu vào lỗ chân lông và loại bỏ lớp tế bào chết, bụi bẩn hay lớp dầu thừa tích tụ. Lỗ chân lông được thông thoáng ngăn ngừa bít tắc có nguy cơ gây nên mụn mới hay mụn cũ phát triển mạnh mẽ hơn. BHA tác động trực tiếp vào tận sâu bên trong nên cũng có tác dụng cải thiện kích thích lỗ chân lông cho làn da luôn mịn màng.

BHA ngăn ngừa hình thành và làm mờ vết thâm

Một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn là do bụi bẩn, tế bào chết, lớp dầu nhờn tích tụ lâu ngày. Bên cạnh đó, lựa chọn sai phương pháp tẩy tế bào chết cũng là nguyên nhân mụn cứ tái đi tái lại.

Cơ chế hoạt động của BHA là đi sâu vào lỗ chân lông loại bỏ hết những tác nhân gây mụn như tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn, cặn trang điểm. Đặc biệt, BHA còn có khả năng kháng viêm giúp cải thiện mụn viêm, mụn sưng mẩn đỏ. Dù không được khẳng định với khả năng đặc trị mụn nhưng BHA vẫn là sự lựa chọn lý tưởng giúp cải thiện và ngăn ngừa hình thành mụn trứng cá. BHA cũng giúp sản sinh tế bào mới giúp làn da luôn tươi sáng đều màu, ngăn ngừa vết thâm sau mụn hình thành.

BHA chống lão hóa da, cải thiện cấu trúc da

BHA tác động vào tận sâu bên trong làm sạch lớp tế bào chết mà không gây bào mòn hay tổn thương làn da. Đây cũng chính là bước đệm giúp cấu trúc làn da được cải thiện, làm mờ nếp nhăn cho làn da luôn trẻ trung, tươi sáng hơn.

Chuyên gia gợi ý 7 BHA đang được các tín đồ skincare tin chọn hiện nay

Các sản phẩm mỹ phẩm chứa BHA ngày càng xuất hiện nhiều để đáp ứng nhu cầu chăm sóc da ngày càng cao của các tín đồ làm đẹp. Nhưng đâu mới là "best choice" cho làn da của bạn. Hãy tham khảo ngay top 7 BHA dưới đây và chọn ngay sản phẩm phù hợp.

1. Dung dịch loại bỏ tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Siêu phẩm BHA xứng đáng đừng top danh sách này đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Paula's Choie nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Dung dịch tẩy tế bào chết hóa học Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant với 2% Salicylic Acid hoạt động trên nền Butylene Glycol nên có khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết và các tạp chất từ sâu bên trong. Lỗ chân lông luôn được thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông sinh mụn ẩn, mụn trứng cá hay mụn viêm cho làn da luôn sạch mịn, tươi sáng. Bên cạnh đó, Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant còn thúc đẩy sản sinh tế bào mới, cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn trẻ hóa.

Thành phần chính: Methylpropanediol (hydration), Butylene Glycol (hydration), Salicylic Acid (beta hydroxy acid/exfoliant), chiết xuất trà xanh…

Ưu điểm:

Làm sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn, lớp dầu nhờn, cặn trang điểm cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn hình thành.

Hỗ trợ kháng viêm, giảm sưng đỏ nên cải thiện được tình trạng mụn viêm, mụn ẩn hiệu quả.

Mang lại hiệu quả điều trị và ngăn ngừa mụn ẩn, mụn đầu đen tận gốc.

Cân bằng độ ẩm và thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da luôn mềm mịn, tươi sáng.

Kích thích tái tạo tế bào mới và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ.

Texture dạng nước nên thẩm thấu ngay vào tận sâu bên trong, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông.

Phù hợp với mọi làn da, nhất là làn da lỗ chân lông to, da dầu mụn hay da đang bị mụn ẩn…

Cảm nhận sau khi sử dụng: Kết cấu dạng nước, mùi hơi hắc nhưng bay mùi ngay nên các bạn có thể yên tâm về điều này. Với những ai da nhạy cảm sẽ có cảm giác châm chích nhẹ nhưng sau vài lần dùng sẽ quen và không còn tình trạng này nữa. Hơi dính trên da sau khi apply và thấm hơi lâu nên sau 15-30 phút mới tiếp tục các bước skincare kế tiếp. Sau một thời gian kiên trì sử dụng Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant làn da mịn màng, tươi sáng và căng tràn sức sống.

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 399.000đ, 118ml/949.000đ

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 399.000đ, 118ml/949.000đ

2. Dung dịch loại bỏ tế bào chết BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy

BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi Hoa Kỳ. Nổi bật với thành phần Salicylic Acid 2% khả năng làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, kháng viêm và thúc đẩy sản sinh tế bào mới; dung dịch tẩy tế bào chết BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy chính là cứu tinh cho làn da dầu mụn, lỗ chân lông to, làn da thô ráp - xỉn màu, da không đều màu hay làn da thâm mụn.

Thành phần chính: Salicylic Acid 2%, tinh dầu bạc hà, Glycerin, Menthol, Menthoxypropanediol

Ưu điểm:

Làm sạch lớp tế bào chết, bụi bẩn, chất nhờn và cặn trang điểm tận sâu bên trong lỗ chân lông cho làn da thông thoáng, ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Se khít lỗ chân lông ngăn ngừa mụn hình thành mới cho làn da luôn mịn màng.

Kháng viêm, giảm sưng và làm dịu tình trạng da bị kích ứng.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da luôn tươi mới và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm mờ nếp nhăn và vết thâm cho làn da luôn tươi trẻ và đều màu.

Làm se mụn viêm sưng và đẩy cồi mụn ẩn sau 1 tuần sử dụng đều đặn.

Thiết kế sản phẩm dạng pump nên tiện lợi khi sử dụng và dễ dàng hơn trong việc bảo quản.

Kết cấu dạng dung dịch, màu xanh tím nhạt mang lại cảm giác mát lạnh, dễ chịu sau khi apply lên da.

Cảm nhận sau khi sử dụng: Obagi Clenziderm MD Pore Therapy sử dụng sau một thời gian nếu có mụn ẩn sẽ được đẩy lên ồ ạt và lỗ chân lông được thông thoáng hơn. Các bạn sẽ có cảm giác làn da mịn màng hẳn lên nhờ se khít lỗ chân lông. Khả năng nâng tone cũng nhẹ nhàng mà điều quan trọng là đều màu da. Độ tươi trẻ và căng bóng của làn da cũng được cải thiện rõ rệt. Nhưng các bạn chú ý cần dùng kem dưỡng ẩm để tránh tình trạng da bị bong tróc, khô ráp trong quá trình sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 148ml/ 960.000đ

Giá niêm yết chính hãng: 148ml/ 960.000đ

3. Tẩy tế bào chết Cosrx BHA Blackhead Power Liquid

BHA Blackhead Power Liquid là dòng sản phẩm tẩy tế bào chết đến từ thương hiệu Cosrx Hàn Quốc. Nổi bật với công thức chứa BHA, Niacinamide, Hyaluronic Acid… giúp làm sạch sâu tế bào chết, bụi bẩn, chất nhờn… ngăn ngừa mụn hiệu quả cho cho làn da tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: 4% BHA, Niacinamide, Hyaluronic Acid, B5 (Panthenol)…

Ưu điểm:

Làm sạch sâu lỗ chân lông cho làn da luôn thông thoáng, ngăn ngừa mụn đầu đen, mụn trứng cá hình thành mới.

Làm mờ thâm nám, thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Tăng cường sản sinh ceramide tự nhiên, kích thích tổng hợp collagen cho làn da săn chắc và cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Bổ sung độ ẩm và cải thiện cấu trúc bề mặt cho làn da luôn tươi trẻ.

Giá niêm yết chính hãng: 50ml/ 309.000đ

4. Tinh chất The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution

BHA Salicylic Acid 2% là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng ở Canada. Điểm nổi bật của tinh chất The Ordinary BHA 2% là khả năng làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông và đẩy mụn ẩn ra bên ngoài. Làn da không chỉ sạch mịn mà còn đều màu và tươi sáng hơn rõ rệt.

Thành phần chính: 2% Axit salicylic, chiết xuất cây phỉ, Axit Citric, Natri Hydroxide, Phenoxyethanol…

Ưu điểm:

Tẩy tế bào chết, bã nhờn, bụi bẩn cho lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn hình thành.

Kháng viêm và làm se cồi mụn viêm sưng hay tẩy đỏ.

Làm mờ vết thâm cho làn da tươi sáng đều màu hơn.

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và cải thiện nếp nhăn.

Làm sáng da và làm mờ các vết thâm mụn.

Mùi lúa mì tạo cảm giác rất dễ chịu khi sử dụng.

Gía niêm yết chính hãng: 30ml/ 320.000đ

5. Serum BHA Some By Mi 30 Days Miracle

Top 5 là sản phẩm thuộc dòng AHA-BHA-PHA của thương hiệu Some By Mi đến từ Hàn Quốc. Kết hợp thêm chiết xuất rau má,tràm trà vừa làm sạch sâu vừa giúp kháng viêm, giảm mụn, tái tạo da nhanh chóng mà không gây kích ứng. Đồng thời, Serum BHA Some By Mi 30 Days Miracle tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại mọi tác hại xấu từ môi trường.

Thành phần chính: AHA (Alpha Hydroxy Acids), BHA (Beta Hydroxy Acids), PHA (Polyhydroxy Acids), chiết xuất rau má, tràm trà…

Ưu điểm:

Tinh chất giúp kháng viêm, làm giảm mụn, hỗ trợ tái tạo da một cách nhanh chóng mà không gây kích ứng.

Làm dịu da, và tăng cường sức mạnh cho "hàng rào" bảo vệ da, giúp làm lành vết thương hiệu quả.

Loại bỏ đi tế bào chết, bụi bẩn, mụn đầu đen, đầu trắng, giúp làn da sạch sẽ và khỏe mạnh hơn.

Cân bằng lượng dầu và nước trên da, cung cấp độ ẩm vào sâu bên trong da, chống khô da với hai lớp khóa ẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 290.000đ

6. Serum trị mụn La Roche Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum

Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche Posay đến từ nước Pháp quyền quý. Tinh chất trị mụn La Roche-Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum với sự kết hợp Salicylic Acid - Glycolic Acid - LHA mang lại hiệu quả trị mụn, giảm thâm và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông ngăn ngừa mụn tái phát.

Thành phần chính: AHA ( Alpha Hydroxy Acid), BHA ( Beta Hydroxy Acid), LHA ( Lipo Hydroxy Acid), Niacinamide, Alcohol Denat…

Ưu điểm:

Loại bỏ tế bào chết tận sâu bên trong lỗ chân lông cho làn da mịn sạch, ngăn ngừa mụn hình thành hay tái phát.

Làm dịu nốt mụn viêm sưng, mẩn đỏ và hỗ trợ gom cồi, đẩy nhân mụn giúp trị mụn hiệu quả tận gốc.

Làm mờ vết thâm sau mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Tái tạo và khôi phục nhanh chóng tổn thương nhanh chóng cho làn da dần khỏe mạnh trở lại như ban đầu.

Kết cấu dạng nước nên thẩm thấu ngay, không gây bết dính.

Có chứa cồn khô giúp hoạt chất thẩm thấu nhanh hơn mà không gây kích ứng da.

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 895.000đ

7. Kem trị mụn, ngừa thâm Bioderma Sébium Kerato+

Siêu phẩm mới ra đời đến từ thương hiệu Bioderma cũng đến từ nước Pháp xa xôi. Chiết xuất 1.8% Salicylic Acid hiệu + 10% Malic Acid Ester kết hợp cùng bằng sáng chế Fluidactiv™, Bioderma Sébium Kerato+ loại sạch mụn trứng cá, mụn viêm sưng, mụn đầu đen và làm mờ thâm mụn cho làn da mềm mịn, tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: Bộ đôi hoạt chất tiêu sừng gồm có 1.8% Salicylic Acid hiệu + 10% Malic Acid Ester, Keratolytic, Niacinamide…

Ưu điểm:

Điều trị mụn trứng cá, mụn viêm sưng, mụn đầu đen tận gốc và ngăn ngừa tái phát.

Bổ sung dưỡng chất làm mờ sẹo mụn và ngăn chặn hình thành sẹo thâm mới.

Làm tiêu sừng giảm mụn nhanh chóng và tăng cường ngưỡng tiếp nhận ngăn ngừa kích ứng.

Cân bằng độ ẩm và kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa mụn mới hình thành và mụn cũ phát triển.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay da dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 445.000đ

Giá niêm yết chính hãng: 30ml/ 445.000đ

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng BHA ngăn ngừa kích ứng

Sử dụng BHA mang lại hiệu quả cao đối với làn da dầu mụn, da lỗ chân lông to, da thô ráp và xỉn màu… Nhưng khi sử dụng cần ghi nhớ một số chú ý dưới đây để ngăn ngừa tình trạng da bong tróc hay kích ứng.

Chỉ sử dụng BHA mỗi ngày khi làn da đã được làm quen: Với hoạt chất BHA nên sử dụng từ nồng độ thấp đến cao để làn da có thời gian làm quen và thích nghi, hạn chế tối đa kích ứng có thể xảy ra.

Tăng cường dưỡng ẩm: Sau khi sử dụng BHA có rất nhiều người gặp phải tình trạng da khô, bong tróc nhẹ. Vậy nên, cần bổ sung độ ẩm cho làn da với các sản phẩm chứa hoạt chất Hyaluronic Acid, Glycerin, Ceramide…

Nên kết hợp BHA với Niacinamide: Làn da của bạn đã làm quen với BHA khi sử dụng hàng ngày thì có thể dùng kết hợp với sản phẩm chứa Niacinamide nồng độ từ 10-20%. Nó sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả hơn và cải thiện tình trạng tăng sinh bã nhờn.

Nhất định phải dùng kem chống nắng mỗi ngày: Hãy sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, kể cả khi bạn không ra ngoài đường hay ở trong bóng râm. Lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp với nền da và chỉ cố SPF từ 30 trở lên để làn da được bảo vệ toàn diện.

Với những gợi ý ở trên, các bạn đã tìm được sản phẩm BHA phù hợp và hiệu quả tối ưu rồi đúng không nào. Dù là sản phẩm chứa BHA nào cũng cần tìm mua tại các nhà phân phối chính hãng, tránh mua phải hàng kém chất lượng.