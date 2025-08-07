Top 7 kem dưỡng ẩm cho da khô bong cỡ nào cũng căng mượt, ngậm nước ngay

1. Kem dưỡng ẩm ngăn ngừa lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer

Góp mặt trong top đầu kem dưỡng ẩm cho da khô không thể không nhắc đến "người quen" của cộng đồng yêu skincare, đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin danh tiếng với hơn 37 năm kinh nghiệm tại Mỹ. Kem dưỡng ẩm Rejuvaskin Facial Moisturizer sở hữu công thức đột phá ReVita-D Complex™ phối hợp cùng 10 thành phần dưỡng da ưu việt, giúp dưỡng ẩm sâu, làm dịu những vùng da khô căng, mẩn đỏ hay kích ứng. Sau thời gian ngắn sử dụng, làn da khô ráp sẽ được "biến hóa" trở nên mềm mại, ngậm nước, tràn đầy sức sống.

Không chỉ dừng lại ở khả năng cấp ẩm mạnh mẽ, kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer còn phát huy tác dụng chống oxy hóa cao, hỗ trợ tăng sinh tế bào mới, làm đầy nếp nhăn li ti và dấu hiệu lão hóa như vết chân chim – cho làn da dần trở nên căng mịn, trẻ trung hơn từng ngày.

Điểm cộng là phức hợp ReVita-D Complex™ có khả năng hỗ trợ tăng cường tổng hợp vitamin D tự nhiên – yếu tố quan trọng giúp chuyển hóa năng lượng tế bào và giữ cho làn da luôn khỏe mạnh, rạng rỡ từ bên trong, đồng thời ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thành phần ấn tượng: Phức hợp ReVita-D Complex™, Hyaluronic Acid, vitamin E, chiết xuất cà phê, dầu hạt hướng dương và bơ, Acquacell™.

Ưu điểm nổi bật:

Sau 7 ngày, làn da khô sần sẽ trở nên mềm mại, ẩm mượt, không còn bong tróc hay căng rát – dù trong tiết trời hanh khô mùa đông.

Dưỡng ẩm sâu đến từng tế bào, giúp da luôn căng bóng, đầy sức sống và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.

Hỗ trợ tái thiết lập hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường sức đề kháng trước các yếu tố gây hại như tia UV, khói bụi, ô nhiễm.

Tăng tốc độ tái tạo tế bào, phục hồi vùng da tổn thương, hỗ trợ làm đầy rãnh nhăn – trả lại làn da tươi trẻ mịn màng.

Khả năng khóa ẩm ưu việt giúp giữ lại toàn bộ dưỡng chất trong da suốt cả ngày, cho làn da luôn tươi sáng, căng tràn sức sống.

Kết cấu kem màu trắng sữa, mềm mịn, dễ tán và thấm nhanh – không nhờn rít, không gây bí da hay bít tắc lỗ chân lông.

Công thức lành tính, không chứa paraben, hương liệu, cồn hay các hóa chất gây hại, đảm bảo an toàn kể cả với da nhạy cảm, da yếu sau điều trị hay đang dùng treatment.

Nhược điểm cần lưu ý: Sản phẩm hiện được phân phối khá phổ biến nhưng chưa đồng nhất về giá bán. Một số nơi có mức giá chênh lệch lớn và chưa rõ nguồn gốc, khiến người tiêu dùng khó kiểm soát chất lượng khi mua hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem dưỡng ẩm "đa nhiệm" cho làn da khô, không chỉ cấp ẩm sâu mà còn phục hồi, chống lão hóa và bảo vệ da toàn diện, Rejuvaskin Facial Moisturizer chính là lựa chọn đáng đầu tư.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây nhé: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng ẩm, phục hồi La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

Top 2 kem dưỡng ẩm dành cho da khô ráp gọi tên một siêu phẩm đến từ "ông lớn" dược mỹ phẩm Pháp – La Roche-Posay. Kem dưỡng phục hồi La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ là lựa chọn chuyên biệt cho làn da khô bong tróc, dễ bị kích ứng và đang trong tình trạng tổn thương cần phục hồi.

Với công thức chứa 5% Panthenol, bơ hạt mỡ dưỡng ẩm, Glycerin cấp nước và nguồn nước khoáng La Roche-Posay nổi tiếng; kem La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 không chỉ cấp ẩm sâu mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, làm dịu tình trạng mẩn đỏ, căng rát, giúp làn da khô ráp trở nên mềm mại, căng bóng.

Điểm nhấn "vàng" tạo nên danh tiếng cho kem dưỡng ẩm Cicaplast Baume B5+ chính là hoạt chất Madecassoside chiết xuất từ rau má, hỗ trợ phục hồi tế bào hư tổn, thúc đẩy quá trình tái tạo biểu bì mạnh mẽ, làm lành vết thương nhanh chóng. Thêm vào đó, sự kết hợp giữa đồng, kẽm và mangan giúp tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên, kháng khuẩn hiệu quả cho làn da không chỉ phục hồi mà còn khỏe mạnh.

Thành phần nổi bật: Vitamin B5 (Panthenol), Madecassoside, bơ hạt mỡ (Shea Butter), Glycerin & Butylene Glycol.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu và làm dịu nhanh, giúp xoa dịu ngay các vùng da bị mẩn đỏ, rát, ngứa, châm chích hoặc căng tức do da khô.

Phục hồi tổn thương sau nặn mụn, sau laser, sau peel hoặc khi da kích ứng bởi hoạt chất mạnh như retinol. Thậm chí an toàn có thể dùng cho trẻ nhỏ bị hăm tã.

Tái thiết lập hàng rào bảo vệ da sau 1 giờ, từ đó giúp da tăng sức đề kháng trước các tác nhân gây hại như vi khuẩn, ô nhiễm.

Cân bằng hệ vi sinh vật trên da, duy trì môi trường da ổn định và hỗ trợ quá trình tự phục hồi.

Sáng hôm sau thức dậy, bạn có thể cảm nhận làn da trở nên mềm mại, căng mướt và ẩm mịn hơn thấy rõ.

Hỗ trợ tái tạo lớp biểu bì, giúp mờ dần các vết chân chim, cải thiện nếp nhăn li ti – cho làn da rạng ngời, trẻ trung.

Kết cấu kem đặc nhưng mịn mượt, dễ tán, thẩm thấu nhanh mà không gây bí, không vón hay để lại cảm giác bết dính khó chịu.

Công thức an toàn, không paraben, không chất tạo mùi hay hương liệu nhân tạo – phù hợp với cả da nhạy cảm, da khô, da sau điều trị và cả làn da mong manh của bé.

Nhược điểm cần lưu ý: Sản phẩm hot nên thường xuyên bị làm giả hoặc bán trôi nổi với giá rẻ, dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn nếu không kiểm tra kỹ nguồn gốc. Do đó, các bạn nên mua tại nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml.

Đánh giá chung: 9.5/10

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại kem dưỡng phục hồi đa năng cho da khô và dễ kích ứng, có thể dùng được cho cả gia đình từ mẹ đến bé, thì La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ chính là ứng cử viên sáng giá không thể bỏ qua.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-duong-lam-diu-mat--lam-muot-va-phuc-hoi-da-la-roche-posay-cicaplast-baume-b5-soothing-repairing-balm.html

3. Kem dưỡng ẩm và tái cấu trúc da Frezyderm Moisturizing Plus Cream

Top 3 kem dưỡng ẩm lý tưởng cho làn da khô bong tróc chính là siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Frezyderm – cái tên đình đám tại Hy Lạp. Kem dưỡng Frezyderm Moisturizing Plus Cream được mệnh danh là "chiến binh phục hồi da" nhờ khả năng dưỡng ẩm đa tầng, phục hồi đỉnh cao, đặc biệt cho làn da khô bong tróc sau laser, peel, hoặc đang treatment mạnh.

Frezyderm Moisturizing Plus Cream ứng dụng công nghệ đột phá "Molecular Film" – lớp màng sinh học siêu mỏng bao phủ làn da như một tấm chắn vô hình. Không chỉ khóa chặt độ ẩm tự nhiên, lớp màng này còn đóng vai trò bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại như bụi bẩn, khí thải đô thị, ánh nắng mặt trời. Đặc biệt, công nghệ này còn tăng khả năng dẫn truyền hoạt chất xuống sâu tầng biểu bì, giúp dưỡng chất được hấp thu triệt để.

Kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream còn tích hợp công nghệ "Active Microspheres" – những vi cầu dưỡng chất thông minh giải phóng dần theo thời gian, giúp làn da được cấp ẩm đều đặn, liên tục và bền bỉ suốt cả ngày dài.

Bên cạnh đó là hệ thống dưỡng ẩm 3 tầng hoạt động đồng thời tại từng lớp da: làm dịu, nuôi dưỡng sâu bên trong và ngăn chặn tình trạng mất nước trên bề mặt – giúp làn da luôn trong trạng thái ẩm mịn, căng bóng và khỏe khoắn toàn diện.

Thành phần nổi bật: Hyaluronic Acid (HA), Phytosqualane & Ceramides, vitamin E & Vitamin B5, chiết xuất hoa cúc La Mã, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm mạnh mẽ, kéo dài nhiều giờ, xua tan cảm giác khô căng, bong tróc và mang lại độ mềm mượt cho da suốt cả ngày.

Làm dịu các vùng da tổn thương sau điều trị chuyên sâu như laser, peel hoặc dùng acid nồng độ cao – cực kỳ phù hợp với làn da nhạy cảm.

Tái tạo nền da khỏe mạnh, hỗ trợ sản sinh collagen và elastin nội sinh – từ đó làm mờ nếp nhăn, tăng độ săn chắc và đàn hồi.

Củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, tạo lá chắn vững chắc giúp da chống lại các yếu tố ô nhiễm, ánh sáng xanh, điều hòa khô lạnh và stress môi trường.

Hỗ trợ làm sáng và đều màu da, giúp cải thiện sắc tố nhẹ nhàng theo thời gian – mang lại làn da tươi tắn, mịn màng, rạng rỡ hơn rõ rệt.

Kết cấu kem nhẹ, mượt, thẩm thấu nhanh, hoàn toàn không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông – kể cả với da hỗn hợp thiên khô hay da dầu thiếu nước.

Nhược điểm: Luôn trong tình trạng "khan hiếm" nên cần mua liền 2 tuýp ngay khi có hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 939.000 đồng/50ml

Frezyderm Moisturizing Plus Cream chính là "trợ thủ đắc lực" cho những ai đang cần một giải pháp dưỡng ẩm chuyên sâu kết hợp phục hồi mạnh mẽ, phù hợp cho cả làn da khô nhạy cảm nhất sau điều trị. Nếu bạn đang đau đầu vì làn da khô, kích ứng hay bong tróc kéo dài, thì đây chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-duong-am-frezyderm-moisturizing-plus-cream.html

4. Kem dưỡng ẩm cho da khô bong tróc Cerave Moisturizing Cream

Top 4 kem dưỡng ẩm cho làn da khô không thể không gọi tên "ngôi sao" đến từ thương hiệu Cerave – một trong những nhãn hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng của Mỹ. Cerave Moisturizing Cream là lựa chọn dành cho những ai sở hữu làn da khô, bong tróc, thiếu sức sống. Với công nghệ MVE kết hợp cùng bộ ba Ceramides thiết yếu, Hyaluronic Acid và Niacinamide, sản phẩm giúp cấp ẩm sâu, khóa nước hiệu quả và phục hồi nhanh chóng cho làn da mềm mịn, tươi sáng sau vài lần sử dụng.

Không chỉ cấp ẩm, kem dưỡng Cerave Moisturizing Cream còn có khả năng phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp cải thiện rõ rệt các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim và vùng da bị tổn thương do mụn, khô nứt hay viêm nhiễm nhẹ. Đây chính là giải pháp "2 trong 1" vừa chăm sóc da khô vừa nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, 3 loại Ceramides thiết yếu, Hyaluronic Acid, Glycerin, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm, xua tan cảm giác khô căng, bong tróc và rát da sau vài phút thoa.

Giúp da trở nên căng mọng, mềm mại và khỏe khoắn, dần đều màu và mịn màng hơn theo thời gian.

Khả năng dưỡng ẩm chuyên sâu giúp da luôn đủ nước, tránh nứt nẻ và bong tróc – ngay cả khi thời tiết lạnh khô.

Khi da đủ ẩm, các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết chân chim cũng được cải thiện đáng kể, trả lại làn da tươi trẻ rạng ngời.

Phục hồi và củng cố lớp màng bảo vệ da tự nhiên, tăng sức đề kháng cho da trước ô nhiễm, bụi bẩn, tia UV và các tác nhân gây hại khác.

Hỗ trợ tăng độ đàn hồi, giúp làn da săn chắc hơn và giảm thiểu rõ rệt các nếp gấp nhỏ, vùng da chảy xệ.

Kết cấu kem mịn nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh chóng mà không gây nhờn rít, không bóng dính hay bít tắc lỗ chân lông.

Bảng thành phần siêu lành tính, không chứa hương liệu, dầu khoáng hay các chất dễ gây kích ứng – cực kỳ phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc đang treatment.

Nhược điểm: Vì có thể sử dụng được cho cả da mặt và toàn thân, nên sản phẩm khá hao nếu dùng đều đặn mỗi ngày. Nếu bạn "ghiền" chất kem này thì nên sắm luôn 2 hũ từ đầu để không bị "đuối hàng" giữa chừng nhé!

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 495.000 đồng/ 340g

Cerave Moisturizing Cream là lựa chọn cho những ai muốn tìm kiếm một loại kem dưỡng ẩm đa năng, dịu nhẹ nhưng hiệu quả, phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi vùng da đang "khát ẩm".

Cam kết hàng chính hãng với giá ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/kem-duong-am-danh-cho-da-kho-cerave-moisturizing-cream-454g.html

5. Kem dưỡng ẩm Bioderma Atoderm Intensive Gel-Crème

Top 5 kem dưỡng ẩm cho da khô tới rất khô gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Bioderma của Pháp. Kem dưỡng ẩm Bioderma Atoderm Intensive Gel-Crème là "trợ thủ đắc lực" trong việc cấp và khóa ẩm, mang đến làn da mềm mịn, khỏe khoắn từ sâu bên trong.

Kem dưỡng Bioderma Atoderm Intensive Gel-Crème không chỉ cấp ẩm chuyên sâu mà còn hỗ trợ làm dịu làn da đang kích ứng, giảm tình trạng mẩn đỏ, đồng thời tăng cường khả năng chống lại tác hại của ánh nắng và môi trường ô nhiễm hàng ngày.

Thành phần chính: Glycerin, dầu hướng dương và dầu hạt cải, Citric Acid, Ceramide 3.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu da nhanh chóng, giảm mẩn đỏ và sưng rát do kích ứng, đồng thời giúp da chống lại ảnh hưởng tiêu cực từ tia UV và ô nhiễm.

Khả năng dưỡng ẩm giúp da luôn mềm mại, hạn chế tiết dầu thừa và hỗ trợ giữ lớp makeup bền đẹp suốt nhiều giờ.

Cấp và khóa ẩm hiệu quả, nuôi dưỡng sâu từng tế bào da, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ.

Tăng cường tái tạo lipid tự nhiên, hỗ trợ phục hồi và củng cố lớp màng bảo vệ da cho da khỏe dần lên theo thời gian, rạng rỡ tự nhiên.

Kết cấu dạng gel mỏng nhẹ, thấm siêu nhanh, không nhờn rít hay bí bách, cực kỳ lý tưởng cho da khô, da hỗn hợp và cả da dễ nổi mụn.

Không chứa paraben, cồn, hay hương liệu an toàn, ngay cả với làn da cực kỳ nhạy cảm, da rất khô hay da đang gặp tình trạng viêm cơ địa.

Dịu nhẹ và lành tính đến mức có thể dùng cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp nuôi dưỡng làn da mỏng manh từ những năm tháng đầu đời.

Nhược điểm: Đang được phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 265.000 đồng/75ml, 625.000 đồng/500ml

Bioderma Atoderm Intensive Gel-Crème không chỉ là kem dưỡng thông thường, mà là giải pháp phục hồi và bảo vệ cho làn da khô, yếu hoặc dễ kích ứng – lý tưởng cho mọi thành viên trong gia đình từ bé đến lớn.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-lam-diu--phuc-hoi-danh-cho-da-kho--nhay-cam--da-cham-di-ung-bioderma-atoderm-intensive-baume.html

6. Kem dưỡng ẩm phục hồi MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream

Vị trí thứ 6 trong danh sách kem dưỡng ẩm cho da khô đến từ thương hiệu Martiderm xuất xứ Tây Ban Nha. Kem dưỡng MartiDerm Skin Repair Cicra Vass Cream trợ thủ phục hồi da khô tổn thương sau peel, laser, cháy nắng hay kích ứng.

Là lựa chọn cho làn da mỏng manh, yếu ớt sau các liệu trình da liễu chuyên sâu như peel, laser, điều trị IPL, hay đơn giản là khi da gặp phải tình trạng kích ứng do thời tiết, mỹ phẩm hoặc viêm da cơ địa, viêm da tiết bã. MartiDerm Cicra Vass Cream không chỉ làm dịu da mà còn hỗ trợ tái tạo cấu trúc da, cung cấp độ ẩm dồi dào, phục hồi lớp màng bảo vệ tự nhiên, mang đến làn da tươi mới, mịn màng và khỏe mạnh.

Thành phần chính: Chiết xuất nụ tầm xuân 3%, chiết xuất rễ cam thảo 1%, Dex-Panthenol (Pro Vitamin B5) 3%, hợp chất chiết xuất từ thực vật.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu làn da kích ứng, mẩn đỏ, bong tróc do nắng gắt, thời tiết hanh khô, khói bụi ô nhiễm hay sau các liệu pháp làm đẹp chuyên sâu như peel, laser.

Kháng viêm hiệu quả, giúp làm lành tổn thương nhanh chóng và thúc đẩy quá trình tái tạo tự nhiên của da.

Dưỡng ẩm sâu, khóa ẩm tốt – đặc biệt hữu ích với làn da khô ráp, bong tróc, thiếu sức sống, giúp da lấy lại sự mềm mại, ẩm mượt và rạng rỡ.

Hạn chế tình trạng thâm sạm, sẹo sau viêm, cho làn da đều màu và mịn màng hơn từng ngày.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mất nước, giúp da thêm khỏe mạnh trước các tác nhân từ ánh nắng, ô nhiễm, gió lạnh…

Chống oxy hóa mạnh mẽ, trung hòa gốc tự do – yếu tố hàng đầu gây lão hóa da sớm, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn và giữ da luôn tươi trẻ.

Chất kem mỏng nhẹ, không nhờn rít, thẩm thấu nhanh, dễ chịu ngay từ lần thoa đầu tiên.

Thành phần thiên nhiên lành tính, không chứa paraben, cồn, hương liệu hay các hóa chất gây hại, cực kỳ phù hợp với làn da sau điều trị, da yếu, da nhạy cảm, kể cả với làn da đang phục hồi sau tổn thương.

Nhược điểm: Có quá nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch lớn mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 30ml

7. Tinh chất cấp ẩm chống lão hóa Eucerin Hyaluron Filler AOX

Top 7 kem dưỡng ẩm cho khô đến từ thương hiệu Eucerin của Đức. Eucerin Hyaluron-Filler Advanced AOX Essence là tinh chất tiên tiến với công thức kết hợp nồng độ cao AOX cùng bộ ba hoạt chất "vàng" HA – AHA – Glycerin. Sản phẩm không chỉ cấp ẩm, mang lại làn da căng bóng mọng nước mà còn giúp giảm rõ rệt 4 dấu hiệu lão hóa sớm: nếp nhăn li ti, rãnh nhăn sâu, da sần sùi và lỗ chân lông to. Đồng thời, hỗ trợ ngăn ngừa các tổn thương do tác nhân gây lão hóa từ môi trường.

Thành phần chính: Glycerine, Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citric Acid, Parfum, Trisodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Làm mịn và tái cấu trúc giúp làm sáng bề mặt da và cải thiện kết cấu thô ráp, không đều màu.

Duy trì độ ẩm và phục hồi lớp màng hydrolipid tự nhiên, giúp da luôn mềm mịn và khỏe mạnh trước các tác động bên ngoài.

Trung hòa gốc tự do chống lại quá trình oxy hóa, hỗ trợ làn da đều màu, mịn màng và tươi sáng hơn từng ngày.

Cải thiện rõ rệt những rãnh nhăn sâu, làm đầy da từ bên trong và tăng độ đàn hồi.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm lâm sàng và da liễu, chứng minh hiệu quả cùng khả năng dung nạp tốt ngay cả trên làn da nhạy cảm.

Kết cấu tinh chất trong suốt, giàu ẩm nhưng hoàn toàn không gây bết dính hay nặng mặt, mang đến cảm giác mát dịu và dễ chịu.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng trên từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm chính hãng: 1.049.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/tinh-chat-cai-thien-dau-hieu-lao-hoa-eucerin-hyaluron-filler-aox-30ml.html

Với top 7 kem dưỡng ẩm cho da khô ở trên, chắc chắn các nàng đã chọn được sản phẩm bơm nước cho làn da căng mọng rồi đúng không nào. Nhưng nhớ rằng dù lựa chọn kem dưỡng ẩm cho da khô đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và nên chọn mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay như Mai Hân mỹ phẩm.