1. Kem dưỡng trắng ngừa lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

Đánh thức vẻ đẹp rạng ngời của làn da ngay trong giấc ngủ với siêu phẩm đến từ Rejuvaskin - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng gần 4 thập kỷ tại Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà kem dưỡng ẩm phục hồi, làm sáng da Rejuvaskin Facial Moisturizer đứng ở vị trí top đầu bảng trong danh sách chân ái của các tín đồ làm đẹp. Nhờ sở hữu phức hợp ReVita-D Complex, dòng kem này hoạt động như một "chìa khóa vàng" kích hoạt khả năng tự tổng hợp vitamin D của tế bào, từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo mạnh mẽ, đem lại cho bạn diện mạo sáng hồng, căng mướt và tràn đầy sinh lực mỗi sáng thức dậy.

Vượt xa một sản phẩm cấp ẩm thông thường, Rejuvaskin Facial Moisturizer còn là "lá chắn" vững chắc nhờ bảng thành phần giàu chất chống oxy hóa từ thiên nhiên như tinh chất trái bơ, dưa hấu và dầu hạt hướng dương. Sự hòa quyện này giúp vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại, giúp nuôi dưỡng cấu trúc da săn chắc, củng cố độ đàn hồi và khỏe khoắn từ tầng sâu. Đặc biệt, bảng thành phần "sạch" với không cồn, không hương liệu, không chất bảo quản giúp sản phẩm trở thành lựa chọn hoàn hảo để vỗ về những làn da đỏng đảnh, nhạy cảm hay đang trong giai đoạn treatment khắc nghiệt.

Thành phần chính: Phức hợp ReVita-D Complex, hoạt chất Acquacell, chiết xuất trái bơ, chiết xuất hạt cà phê, tinh dầu hướng dương.

Ưu điểm nổi bật:

Củng cố màng ẩm tự nhiên, bơm đầy độ căng bóng giúp làm mờ các rãnh nhăn li ti hiệu quả.



Tạo lớp khiên chống oxy hóa vượt trội, giúp đẩy lùi các dấu hiệu tuổi tác và lão hóa sớm.



Gia cố hàng rào bảo vệ da kiên cố trước sự tấn công của tia UV, khói bụi và ô nhiễm môi trường.



Hỗ trợ tăng tốc độ tái tạo tế bào, đánh thức làn da tươi mới, bừng sáng sức sống.



Bơm nước đa tầng, duy trì bề mặt da ngậm nước, mướt mịn suốt nhiều giờ liền.



Khóa chặt độ ẩm bên trong, ngăn chặn tình trạng thoát hơi nước qua biểu bì đồng thời làm dịu các nốt viêm đỏ nhanh chóng.



Nâng tông da sáng hồng tự nhiên, mang lại vẻ ngoài rạng rỡ đầy cuốn hút mỗi ngày.



Chất kem mỏng mịn như nhung, tan nhanh ngay khi chạm vào da, để lại bề mặt khô thoáng, không nhờn rít hay bí bách lỗ chân lông.



Bảng thành phần lành tính chuẩn 3 KHÔNG (không cồn, không hương liệu, không paraben), chiều chuộng nhiều nền da kể cả da nhạy cảm hay vừa xâm lấn.



Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng chống lão hóa cao cấp Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Ngôi vị á quân là siêu phẩm đến từ nhà dược mỹ phẩm trứ danh Frezyderm (Hy Lạp) đang tạo nên cơn sốt thực sự trong cộng đồng yêu cái đẹp toàn cầu. Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream chinh phục phái đẹp nhờ ứng dụng công nghệ Marine Exopolysaccharide (EPS) tiên tiến mang lại khả năng giúp nâng cơ, khôi phục độ đàn hồi và cải thiện các nếp nhăn sau một thời gian ngắn trải nghiệm.

Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream còn được tích hợp công nghệ Bioenergy Recharger MG6P - ví như một "trạm sạc dự phòng" tiếp thêm sinh lực cho những tế bào da đang mệt mỏi, lão hóa. Cơ chế này thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự sản sinh collagen tuýp 1, tuýp 3, tropoelastin và elastin - bộ tứ quyền lực quyết định sự săn chắc, tươi sáng và nét thanh xuân của làn da. Sau 2 tuần kiên trì sử dụng, hoạt chất MG6P tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục giúp: độ sâu rãnh nhăn được thu hẹp, bề mặt da căng mọng, đàn hồi tựa như bạn vừa bước ra từ một liệu trình trẻ hóa đắt đỏ tại spa.

Sự tinh túy của bảng thành phần còn nằm ở màn kết hợp đắt giá giữa LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin cùng những vi cầu kim cương siêu nhỏ. Tổ hợp này len lỏi cấp nước cho từng tầng biểu bì và khóa chặt độ ẩm suốt ngày dài, kiến tạo hiệu ứng làn da mềm mượt tựa nhung lụa, bắt sáng tự nhiên và rạng rỡ đầy khí chất.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, glycogen biển, phức hợp LMW hyaluronic acid - silanol và marine elastin, boron nitride.

Ưu điểm nổi bật:

Bơm nước đa tầng và duy trì độ ẩm mượt suốt nhiều giờ liền, giữ cho làn da luôn mềm mại, ngậm nước và tràn đầy sức sống.



Cải thiện các rãnh nhăn li ti, giúp giảm tình trạng nếp gấp và bề mặt da thô sần, kém mịn màng.



Kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, gia cố vững chắc "bộ khung nâng đỡ" giúp da săn chắc, đẩy lùi chảy xệ.



Tái cấu trúc mật độ tế bào từ sâu bên trong, mang đến diện mạo căng bóng, trẻ trung bền vững theo thời gian.



Kết cấu kem mỏng mịn, tan nhanh trên da mà không gây nặng mặt hay bí rít, để lại lớp nền khô ráo, mướt mịn tức thì.



Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ giúp xoa dịu tinh thần, biến mỗi lần thoa kem thành khoảnh khắc tận hưởng đầy thư thái.



Bảng thành phần tinh tuyển theo chuẩn dược mỹ phẩm châu Âu, dịu nhẹ và thân thiện với nhiều nền da, kể cả làn da đỏng đảnh, nhạy cảm.



Điểm cần chú ý: Luôn trong tình trạng hết hàng tại thị trường Việt Nam.

Đánh giá chung: 10/10.

Giá niêm yết chính hãng: 2.585.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

3. Kem dưỡng trắng da ban đêm MD CARE Brightening Blemish Cream

Góp mặt trong top 3 dòng kem dưỡng trắng da ban đêm được săn đón hiện nay, MD CARE Brightening Blemish Cream là niềm tự hào của thương hiệu dược mỹ phẩm Việt MD CARE với tư duy làm đẹp chuẩn khoa học. Kem dưỡng này thuyết phục giới skincare bằng khả năng "xóa mờ" khuyết điểm sắc tố ngoạn mục đi kèm sự nâng niu, an toàn cho cấu trúc da về lâu dài.

Chìa khóa tạo nên sức mạnh đột phá của MD CARE Brightening Blemish Cream chính là sự hiện diện của hexyl resorcinol 1% - "ngôi sao" dưỡng sáng thế hệ mới đang được các chuyên gia hết lời khen ngợi. Hoạt chất này can thiệp thẳng vào gốc rễ quá trình tổng hợp melanin, từ đó giúp đánh bật các vết thâm sạm, đốm nâu cứng đầu và đem lại sự đồng đều, rạng rỡ cho bề mặt da.

MD CARE Brightening Blemish Cream còn đóng vai trò như một "người gác đền" củng cố hàng rào tự nhiên, giữ cho nền da luôn vững vàng, ổn định trước khói bụi hay ánh nắng - những tác nhân trực tiếp kích hoạt tăng sắc tố. Đây thực sự là chân ái dành cho những làn da đỏng đảnh dễ kích ứng, da chi chít thâm sau mụn hoặc tình trạng da tối màu, thiếu sức sống kéo dài.

Nhờ bảng công thức được cân chỉnh tối ưu giữa hiệu quả và độ êm dịu, bạn hoàn toàn có thể đưa MD CARE Brightening Blemish Cream vào chu trình dưỡng da mỗi tối mà chẳng hề gặp cảm giác châm chích, quá tải hay bong tróc khó chịu.

Hội chị em còn truyền tai nhau xem hũ kem này như một "bảo bối nâng tông đa năng" khi xử lý cực ngọt các vùng da sần sùi, xỉn màu do ma sát như vùng dưới cánh tay, đầu gối hay khuỷu tay. Gói gọn trong một tuýp kem, hành trình chinh phục làn da trắng mịn từ gương mặt đến cơ thể của bạn bỗng trở nên nhẹ nhàng và tiết kiệm chi phí.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng lấy đi lớp sừng già cỗi xỉn màu trên bề mặt, đem lại nền da láng mịn, thông thoáng để mở đường cho các dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn.



Khóa chặt cơ chế sản sinh melanin dư thừa, giúp làm mờ nhanh các vết thâm sau mụn và cải thiện rõ rệt tình trạng da loang lổ không đều màu.



Nâng tông da sáng khỏe theo cơ chế êm ái, đồng thời thiết lập màng chắn bảo vệ tế bào trước tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.



Cấp ẩm kịp thời để kích thích chu trình tái tạo tự nhiên và tăng sinh collagen, duy trì diện mạo mềm mại, căng bóng và tràn đầy sức sống.



Ứng dụng linh hoạt cho cả các vùng da tối màu trên cơ thể (vùng nách, khuỷu tay, đầu gối...), giúp tổng thể làn da trở nên đồng đều, rạng ngời hơn.



Bảng thành phần tinh sạch, lành tính, chiều chuộng nhiều loại da kể cả nền da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu cần phục hồi sau các liệu trình thẩm mỹ.



Điểm cần chú ý: Hiệu quả vượt trội, giá cả phải chăng nên luôn trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 9,5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

4. Kem dưỡng da chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 4 trong bảng xếp hạng kem dưỡng da ban đêm là VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer - đại diện nổi bật đến từ Mỹ, chinh phục tín đồ skincare nhờ công thức chống lão hóa đa tác động. Thay vì chỉ tập trung dưỡng ẩm đơn thuần, sản phẩm kết hợp retinol, 10% glycolic acid và azelaic acid nhằm thúc đẩy quá trình thay mới tế bào, cải thiện bề mặt da kém mịn màng và các dấu hiệu lão hóa. Nhờ đó, làn da trở nên săn chắc hơn khi sử dụng đều đặn.

Điểm đáng chú ý của VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer còn nằm ở sự kết hợp giữa retinol công nghệ bọc và THD Ascorbate - dẫn xuất vitamin C tan trong dầu. Bộ đôi này hỗ trợ chống oxy hóa và góp phần duy trì vẻ tươi trẻ. Trong khi retinol thúc đẩy quá trình tái tạo bề mặt, vitamin C hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn ngăn ngừa lão hóa trong cùng một bước skincare buổi tối.

Thành phần chính: Retinol công nghệ bọc, glycolic acid 10%, vitamin C thế hệ mới (THD Ascorbate), chiết xuất lô hội tự nhiên.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm, duy trì độ mềm mại và hạn chế tình trạng da khô ráp, thiếu sức sống sau một đêm dài.



Thúc đẩy quá trình tái tạo bề mặt da, hỗ trợ cải thiện nếp nhăn li ti, vết chân chim và các dấu hiệu lão hóa sớm.



Hỗ trợ kích thích quá trình sản sinh collagen tự nhiên, góp phần duy trì độ đàn hồi và vẻ săn chắc của làn da.



Kết hợp các hoạt chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do - một trong những yếu tố thúc đẩy lão hóa.



Sự phối hợp giữa retinol và THD Ascorbate mang đến giải pháp chăm sóc da đa nhiệm, vừa hỗ trợ chống lão hóa vừa cải thiện vẻ rạng rỡ.



Kết cấu kem dưỡng thuận tiện cho chu trình skincare buổi tối, giúp bổ sung độ ẩm mà không cần sử dụng quá nhiều sản phẩm riêng lẻ.



Phù hợp với những người đang tìm kiếm kem dưỡng ban đêm giúp cải thiện dấu hiệu tuổi tác.



Điểm cần chú ý: Giá cao nhưng hiệu quả miễn chê nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi tín đồ skincare trên toàn thế giới.

Đánh giá chung: 9,5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/50ml.

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5. Kem dưỡng chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Top 5 dòng kem dưỡng da ban đêm được hội chị em săn lùng ráo riết, đến từ thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng Sakura (Nhật Bản). Vượt xa nhiệm vụ cấp dưỡng thông thường trong lúc bạn say giấc, Sakura Restorative Night Cream còn âm thầm tái thiết cấu trúc, đánh thức diện mạo săn chắc, láng mịn hơn sau mỗi đêm.

Kem Sakura Restorative Night Cream được nghiên cứu chuyên biệt dành riêng cho những nền da đang chớm lão hóa, khô khốc thiếu nước và bắt đầu mất đi độ đàn hồi tự nhiên. Bảng công thức tập trung bơm ẩm đa tầng, làm mới kết cấu biểu bì và vỗ về, hỗ trợ phục hồi nét thanh xuân xuyên suốt 8 tiếng nghỉ ngơi. Kiên trì nuông chiều làn da với em ấy mỗi tối, bạn sẽ cảm nhận rõ sự lột xác: bề mặt da trở nên mềm mại như nhung, căng mướt ngậm nước và tràn trề sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ cây kudzu và tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp cải thiện các dấu hiệu tuổi tác và mệt mỏi, lưu giữ nét tươi trẻ, rạng rỡ dài lâu cho gương mặt.



Tận dụng thời điểm vàng lúc cơ thể nghỉ ngơi để nuôi dưỡng chuyên sâu, đem lại vẻ mềm mại, khỏe khoắn cho từng tế bào.



Bơm nước liên tục suốt đêm dài, hạn chế tình trạng bong tróc, khô sần để làn da luôn căng bóng mỗi sáng mai.



Khôi phục độ đàn hồi tự nhiên, giúp làm mờ dần các nếp nhăn li ti, rãnh nhăn hình thành do thiếu hụt độ ẩm.



Gia cố độ săn chắc cho mô da, kiến tạo diện mạo căng mịn, tươi tắn và trẻ trung hơn qua từng ngày sử dụng.



Là "cứu tinh" lý tưởng để xoa dịu, phục hồi những làn da đang tổn thương do khói bụi môi trường hoặc từng kích ứng vì dùng sai mỹ phẩm.



Chất kem mềm mượt, dễ dàng lướt êm và tan nhanh vào da, để lại bề mặt khô thoáng tuyệt đối, nói không với cảm giác bết dính hay bóng dầu.



Bảng thành phần chắt lọc tinh túy từ thiên nhiên, mang đến sự vỗ về êm ái, an toàn cho nhiều nền da kể cả làn da nhạy cảm, mỏng yếu.



Điểm cần chú ý: Thiết kế dạng hũ nên nhiều chị em cảm thấy hơi bất tiện khi sử dụng.

Đánh giá chung: 9/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

6. Kem dưỡng sáng và cấp ẩm, phục hồi da Lumedera Pro Vital Cream

On top 6 là cái tên đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm thuần Việt Lumedera. Dưới góc nhìn y khoa skincare, làn da ngăm đen bẩm sinh thường có mật độ tế bào melanocytes hoạt động rất mạnh, liên tục sản sinh hắc tố melanin đẩy lên bề mặt. Thêm vào đó, nếu hàng rào bảo vệ da mỏng yếu, tia UV và các nhân tố môi trường càng kích thích melanin tổng hợp nhanh hơn. Do đó, một sản phẩm giải quyết bài toán cho da ngăm không chỉ đơn thuần làm sáng bề mặt mà phải can thiệp trực tiếp vào chu trình tổng hợp hắc tố và nuôi dưỡng tế bào từ bên trong.

Thấu hiểu làn da Việt và cơ chế đó, kem Lumedera Pro Vital Cream đã ra đời và giúp giải quyết làn da xỉn màu dựa trên sự ức chế sắc tố song song với phục hồi cấu trúc da. Thay vì lột tẩy bề mặt, sản phẩm tập trung phá vỡ chuỗi hình thành vết thâm thông qua bảng thành phần hoạt tính chuyên sâu:

3% tranexamic acid: Ức chế enzyme Tyrosinase - nhân tố chính kích hoạt quá trình tạo ra melanin. Ở nồng độ 3% mang lại hiệu quả giúp cải thiện sắc tố mà không gây bong tróc hay cảm giác châm chích.

1% arisaema amurense extract (melazero™): phân tán sắc tố melanin đang tồn tại, giúp làn da ngăm đen dần lấy lại độ trong trẻo, rạng rỡ tự nhiên.

5% niacinamide: Giúp làm mờ đốm sắc tố và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp từ bên trong.

3-O-ethyl ascorbic acid: Chống oxy hóa và giúp làm sáng da nhanh chóng.

Sodium hyaluronate (HA): Cấp nước và duy trì độ căng mướt cho làn da ngăn ngừa khô ráp hay bong tróc.

Panthenol (vitamin B5): Dưỡng ẩm và phục hồi, củng cố hàng rào lipid. Nhờ đó, làn da không chỉ sáng dần lên mà còn giữ được độ căng mọng, khỏe khoắn chống lại các tác nhân ô nhiễm từ bên ngoài.

Điểm khác biệt của Lumedera Pro Vital Cream là sở hữu kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da sau khi thoa. Sản phẩm không để lại vệt trắng giả hay cảm giác bóng nhờn, phù hợp với cả điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Chi tiết kem Lumedera Pro Vital Cream chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://lumedera.vn/san-pham/pro-vital-cream.html

7. Huyết thanh chống lão hóa Ekseption Super Retinol Fluid

Đứng ở vị trí top 7, Ekseption Super Retinol Fluid là cái tên đáng chú ý dành cho những ai muốn cải thiện dấu hiệu tuổi tác và lấy lại vẻ tươi trẻ cho làn da. Sản phẩm tạo dấu ấn nhờ ứng dụng công nghệ Retinol Liposome - hệ vi nang có khả năng bao bọc hoạt chất trong cấu trúc lipid đặc biệt. Nhờ cơ chế giải phóng retinol có kiểm soát, công nghệ này giúp hỗ trợ quá trình tái tạo da, đồng thời hạn chế phần nào cảm giác khô căng, châm chích thường gặp khi sử dụng retinol.

Thành phần chính: Retinol liposome thế hệ mới, bakuchiol, ET-vitamin C, niacinamide và vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy quá trình tái tạo bề mặt da, cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, vùng da thâm sạm và tình trạng xỉn màu, giúp diện mạo trở nên tươi sáng, mịn màng hơn.



Cải thiện sắc da không đồng đều, tăng vẻ rạng rỡ và giúp làn da trông tươi tắn, đầy sức sống.



Kết cấu tinh chất dạng fluid mỏng nhẹ, dễ dàng tán đều và thẩm thấu nhanh, không tạo cảm giác bí bách hay nhờn dính trên da, phù hợp với chu trình dưỡng da buổi tối.



Công thức đa thành phần hướng đến chăm sóc da toàn diện, vừa hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa vừa nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, mịn màng hơn theo thời gian.



Điểm cần chú ý: Với làn da quá nhạy cảm nên kiểm tra thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng lên toàn bộ khuôn mặt.

Đánh giá chung: 7,5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.988.000 đồng/45ml.

Không cần quy trình skincare cầu kỳ, lựa chọn đúng kem dưỡng trắng da ban đêm chính là bước đầu giúp làn da được nuôi dưỡng, duy trì độ ẩm và cải thiện vẻ tươi sáng mỗi ngày. Tùy vào tình trạng da, nhu cầu dưỡng trắng và ngân sách, bạn có thể cân nhắc một trong 7 kem dưỡng trắng da ban đêm ở trên để tìm ra lựa chọn phù hợp. Đừng chờ đến khi da xỉn màu, khô ráp hay thiếu sức sống mới bắt đầu chăm sóc. Đầu tư cho làn da ngay từ tối nay để mỗi sáng thức dậy đều tự tin với diện mạo căng mướt, rạng rỡ hơn.