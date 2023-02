Top 7 kem trị sẹo thủy đậu hiệu quả: sẹo mới hình thành đến sẹo lâu năm

Sẹo thủy đậu ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, sự tự tin trong giao tiếp hằng ngày

Sẹo thủy đậu là gì?

Thủy đậu là bệnh lây truyền do nhiễm virus Varicella zoster. Dấu hiệu đặc trưng nhất của bệnh này đó là xuất hiện các mụn nước, nốt thủy đậu nổi khắp cơ thể. Thông thường chúng sẽ tự khô và khỏi, không để lại sẹo. Nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ để lại các vết sẹo gây mất thẩm mỹ. Có 2 loại sẹo thủy đậu phổ biến:

Sẹo thủy đậu lồi: Loại sẹo này sẽ biểu hiện trên da dưới dạng mô xơ nhô lên và có xu hướng phát triển ra xung quanh theo thời gian. Tuy nhiên, trường hợp bị thủy đậu và để lại sẹo lồi rất hiếm gặp.

Loại sẹo này sẽ biểu hiện trên da dưới dạng mô xơ nhô lên và có xu hướng phát triển ra xung quanh theo thời gian. Tuy nhiên, trường hợp bị thủy đậu và để lại sẹo lồi rất hiếm gặp. Sẹo thủy đậu lõm: Vết sẹo này thường khá nông và có kiểu hình đáy vuông hoặc đáy tròn. Ban đầu sẹo có thể có màu đỏ, nâu và từ từ chuyển sang màu gần giống với màu da. Sẽ mất khoảng 6 - 12 tháng để các vết sẹo lõm mờ đi.

Nếu không trị sẹo đúng cách sẽ để lại những vết sẹo lâu năm, khó điều trị

Làm thế nào để chọn được kem trị sẹo thủy đậu?

Sẹo thủy đậu có thể tồn tại nhiều năm trên da, thậm chí là vĩnh viễn nếu không được điều trị đúng cách. Hiện nay, sử dụng kem trị sẹo là một trong những cách hiệu quả để xóa bỏ những vết sẹo do thủy đậu để lại. Dưới đây là một số tiêu chí giúp bạn chọn được loại kem phù hợp:

Đến từ thương hiệu uy tín

Bạn nên chọn kem trị sẹo đến từ những thương hiệu danh tiếng, lâu năm, đã có chỗ đứng trên thị trường để điều trị sẹo hiệu quả.

Thành phần lành tính

Hãy ưu tiên kem trị sẹo có bảng thành phần lành tính, đã được kiểm định, không chứa chất dễ gây kích ứng, bào mòn da, khiến tình trạng sẹo chuyển biến nặng hơn.

Hiệu quả trị sẹo đã được chứng minh

Có rất nhiều kem trị sẹo trên thị trường. Do đó, bạn nên chọn kem trị sẹo đã thành công "xóa sẹo" cho nhiều người.

Gợi ý 7 kem trị sẹo thủy đậu đang được tìm mua hiện nay

Hãy tham khảo ngay top 7 siêu phẩm dưới đây được các chuyên gia da liễu khuyên dùng và đưa ra lựa chọn phù hợp.

1. Kem xóa mờ và lấp đầy sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Rejuvaskin của Hoa Kỳ, được đánh giá là một trong những loại kem trị sẹo tốt hiện nay. Rejuvaskin Scar Esthetique thích hợp với những người bị sẹo do thủy đậu, sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, dụng cụ làm đẹp, hoặc những người bị sẹo rỗ do mụn, tẩy nốt ruồi… Ngoài điều trị sẹo, sản phẩm còn giúp kháng khuẩn, kháng viêm, ức chế quá trình tổng hợp melanin và thúc đẩy quá trình làm lành những tổn thương trên da.

Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique

Thành phần chính: Silicone y tế, Coenzyme Q-10, Pycnogenol, Glucosamin, chiết xuất hành tây, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C, chiết xuất vỏ cây thông, rong biển, hoa Arnica.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp đơn giản trong tone trắng, nhỏ gọn, tiện lợi để mang theo bên người khi cần.

Kết cấu dạng kem mềm, dễ thẩm thấu, sau khi thoa kem vẫn có thể make up bình thường.

Kem có mùi thơm nhẹ và hết sau vài phút nên không gây khó chịu khi dùng.

Sản phẩm dùng để xóa mờ các vết sẹo đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau như thủy đậu, muỗi cắn, té xe, bỏng bô xe, té trầy xước, rôm sảy, viêm da…

Hiệu quả loại bỏ sẹo thâm, rỗ, lõm mới hình thành nhanh chóng chỉ sau 2 tháng.

Dù là sẹo mới hình thành hay sẹo lâu năm thì kem đều đạt hiệu quả nhất định.

Dùng được cho cả làn da nhạy cảm.

Sản phẩm không chứa thành phần độc hại, đã được kiểm nghiệm sử dụng được cho cả da mặt và body.

Giá tham khảo: 400.000đ/ 10ml

Chi tiết kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-tri-seo-scar-esthetique-10-ml.html

2. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Sản phẩm này đến từ Murad- Thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp hàng đầu nước Mỹ, có khả năng điều trị các vết sẹo do thủy đậu, mụn, các vết thâm chỉ sau 8 tuần sử dụng. Đồng thời cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, ngăn chặn việc sản sinh melanin, cho da trắng sáng, đều màu, hạn chế vết thâm.

Kem làm mờ vết sẹo thâm Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), chiết xuất rau má, Hydroxytyrosol, Hexylresorcinol, Vitamin C, bột khuếch tán ánh sáng và làm mờ.

Ưu điểm:

Thiết kế chai thủy tinh cao cấp, sang trọng, nhỏ gọn trong dung tích chỉ 15ml, tiện lợi để mang theo bất cứ nơi đâu.

Sản phẩm không mùi nên những bạn dị ứng hương liệu có thể an tâm sử dụng.

Trong lần đầu thoa sản phẩm, làn da sẽ có cảm giác khá nóng rát và châm chích nhẹ. Đây là phản ứng bình thường khi dùng kem đặc trị sẹo. Tuy nhiên vài lần sau đó cảm giác này sẽ không còn.

Bề mặt da mịn màng, nâng tone, giảm thâm mụn rõ rệt và các vết sẹo dần được làm đầy sau vài tuần.

Da đang tổn thương sẽ phục hồi nhanh hơn, da khỏe và có sức sống.

Sản phẩm rất phù hợp với những làn da có nhiều tổn thương sau quá trình điều mụn như sẹo mụn, vết thâm, da mặt gồ ghề, hoặc sẹo do thủy đậu để lại.

Giá tham khảo: 1.395.000đ/ 15ml

Khám phá ngay kem trị sẹo Murad tại đây để lấy làn da mịn màng và tươi trẻ: https://maihan.vn/murad/kem-tri-seo-tham-murad-invisiscar-resurfacing-treatment.html

3. Kem trị sẹo Contractubex

Sản phẩm này của Đức, giúp làm mịn vùng da bị sẹo, tăng cường độ đàn hồi cho da và chống viêm, giảm tổn thương trên da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới. Kem trị sẹo Contractubex còn làm mềm, tiêu giảm tế bào sừng, giảm sẹo lồi và tăng cường liên kết collagen cho da sáng, đều màu hơn.

Kem trị sẹo Contractubex

Thành phần chính: Chiết xuất từ dịch hành tây, Heparin Sodium, Allantoin, Axit sorbic, Xanthine gum…

Ưu điểm:

Thiết kế đơn giản với tông màu vàng - trắng hài hòa.

Kết cấu chất gel trong suốt, khi thoa lên da có cảm giác rất tươi mát và gel thẩm thấu, khô nhanh chóng nên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt.

Sản phẩm có mùi hương thoang thoảng, gần như không mùi nên không gây khó chịu nhiều khi thoa.

Hiệu quả trên các vết sẹo thâm, sẹo lồi và làm mịn lại vùng da đã bị tổn thương do xây xát.

Bảng thành phần lành tính, được kiểm nghiệm kỹ lưỡng, không chứa các chất ảnh hưởng đến da.

Giá tham khảo: 175.000đ/ 10g

4. Kem trị sẹo Klirvin

Đây là kem trị sẹo của Nga, đến từ thương hiệu cùng tên Klirvin. Sản phẩm có chứa các thành phần thiên nhiên, đặc biệt là vitamin E và vaccha, đem lại hiệu quả cao trong việc điều trị các vết sẹo thủy đậu, vết thâm nám do mụn để lại hoặc sẹo lồi do tai nạn,.. Đồng thời cung cấp dưỡng chất giúp phục hồi, nuôi dưỡng da mịn màng và khỏe đẹp.

Kem trị sẹo Klirvin

Thành phần chính: Chiết xuất từ nghệ vàng, rau má, lô hội, tinh dầu hạnh nhân, dầu mè, Vitamin A, C, E, hoạt chất Vaccha, Lodhra, sáp ong, cây sầu đông, thiên thảo, hương nhu...

Ưu điểm:

Thiết kế dưới dạng tuýp, bao bì màu xanh trắng rất dễ nhận biết và trọng lượng 25g nên nhỏ gọn, dễ dàng mang theo.

Chất kem màu trắng sữa, không quá lỏng cũng không quá đặc. Khi thoa lên da thấm nhanh, không nhờn dính, không để lại vệt bóng.

Những vết sẹo nhỏ, vết thâm do mụn cải thiện khá nhanh sau 1 tháng.

Ngoài hỗ trợ trị sẹo, sản phẩm còn cải thiện tình trạng rạn da sau sinh hoặc do tăng/ giảm cân đột ngột.

Giá tham khảo: 100.000đ/ 25g

5. Gel bôi Su Bạc

Đây cũng là một loại kem trị sẹo được nhiều người lựa chọn và được chỉ định cho các trường hợp trong các trường hợp như bị thủy đậu, bệnh Zona, bệnh viêm da, bệnh sởi, chốc lở, bệnh chân tay miệng, bị côn trùng cắn, người bị bỏng... Nhằm điều trị sẹo và làm lành vết thương. Tuy nhiên, trong một số trường hợp dùng gel bôi Su bạc bị kích ứng nhẹ, ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ nên bạn cần chú ý theo dõi phản ứng tại vùng da điều trị.

Gel bôi Su Bạc

Thành phần chính: Nano bạc, dịch chiết xuất xoan Ấn Độ, Chitosan.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp nhựa đơn giản, nhỏ gọn.

Chất kem đặc vừa phải, mềm mịn, thấm nhanh.

Ngoài việc cải thiện sẹo do thủy đậu, gel Subạc còn có hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da do virus như: Tay chân miệng, sởi, zona thần kinh, viêm loét miệng…

Sản phẩm có nguồn gốc từ các cây thuốc quý, nguồn nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên nên khá lành tính.

Giá tham khảo: 150.000đ/ 25g

6. Kem trị sẹo Dermatix Ultra

Có xuất xứ từ Mỹ, sản phẩm giúp cải thiện hiệu quả các vết sẹo lồi và sẹo phì đại gây ra do thủy đậu, tại nạn, bị bỏng, phẫu thuật và côn trùng cắn. Đồng thời giúp làm giảm sự tăng sắc tố da, giúp vùng da điều trị được làm mềm, sáng mịn, cho bạn thêm sự tự tin.

Kem trị sẹo Dermatix Ultra

Thành phần chính: Cyclic, Polymeric siloxanes, vitamin C ester.

Ưu điểm:

Kem có kết cấu dạng gel, thấm và khô nhanh trong vòng 1 - 2 phút, không tạo cảm giác nhờn dính khó chịu.

Với những vết sẹo mờ, nhỏ thì sau 8 tuần sử dụng liên tục sẽ bắt đầu cải thiện dần. Với những vết sẹo lớn như sẹo mổ sau sinh, sẹo phẫu thuật… sẽ cần 3 - 6 tháng để thấy hiệu quả.

Sản phẩm có thể được dùng cho hầu hết các đối tượng. Với phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thì cần hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

Giá tham khảo: 220.000đ/ 7g

7. Kem hỗ trợ điều trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr

Sản phẩm này đến từ White Doctors - Thương hiệu rất nổi tiếng trên thị trường mỹ phẩm Việt Nam vì được nhiều hotgirl nổi tiếng sử dụng. White Doctors Scar Clearr giúp kích thích các tế bào da, mô liên kết và tái tạo nhanh chóng những vùng tổn thương. Từ đó làm đầy sẹo lõm và các vết rạn da, làm mờ các rãnh nhăn li ti và giúp làn da của bạn được trẻ hóa, trắng mịn tự nhiên.

Kem hỗ trợ điều trị sẹo rỗ White Doctors

Thành phần chính: Zinc Laurate, Niacinamide, dịch chiết nhân sâm họ Araliaceae, .

Ưu điểm:

Thiết kế hũ thủy tinh cứng cáp, có nắp vặn chắc chắn, dễ sử dụng và bảo quản.

Chất kem lỏng mịn, tán đều trên da, không gây bết dính.

Hiệu quả trị sẹo thủy đậu, sẹo mụn khá rõ rệt khi kiên trì dùng kem trong khoảng 1 tháng.

Da sáng mịn, nâng tone và có sắc diện tươi trẻ hơn.

không chứa Corticoid hay bất kỳ chất kích ứng nào.

Sản phẩm có giấy chứng nhận, được nhiều khách hàng an tâm sử dụng.

Giá tham khảo: 680.000đ/ 40g

Tham khảo ngay kem trị sẹo White Doctors chính hãng tại đây và nhận ưu đãi độc quyền: https://www.whitedoctor.com/white-doctor/kem-ho-tro-dieu-tri-seo-ro-white-doctors.html

Trên đây là top 7 kem trị sẹo thủy đậu hiệu quả, được nhiều người yêu thích. Tùy vào tình trạng sẹo, tài chính mà bạn có thể chọn sản phẩm phù hợp nhất. Chúc bạn "xóa sẹo" thành công, lấy lại làn da phẳng mịn, tự tin.