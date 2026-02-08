Top 7 sữa rửa mặt ngừa mụn giúp da sạch sâu, mụn giảm nhanh chóng

1. Sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn Rejuvaskin Facial Cleanser

Đứng vị trí top đầu sữa rửa mặt cho da mụn phải gọi tên đại diện đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin là "ông lớn" hơn 37 năm kinh nghiệm chăm sóc da tại Mỹ. Rejuvaskin Facial Cleanser gây ấn tượng khi tiên phong ứng dụng công nghệ EXO-P™ kết hợp cùng các chiết xuất thực vật lành tính mang đến khả năng làm sạch chuyên sâu dành cho nhiều loại da và phù hợp với cả làn da dầu mụn sống trong môi trường ô nhiễm.

Không chỉ giúp loại bỏ bã nhờn, cặn bẩn và tạp chất tích tụ suốt ngày dài, sữa rửa mặt Rejuvaskin còn giúp cuốn trôi bụi mịn PM2.5, trung hòa gốc tự do và hỗ trợ đào thải kim loại nặng - những "thủ phạm" khiến da xỉn màu, lão hóa sớm và dễ bùng mụn. Công thức kiểm soát dầu hiệu quả, cân bằng độ pH sinh lý giúp da sạch thoáng nhưng vẫn ẩm mịn, dễ chịu, không hề khô căng sau khi rửa. Sử dụng đều đặn sáng và tối, Rejuvaskin Facial Cleanser chính là "tấm khiên làm sạch" cần thiết cho làn da khỏe mạnh giữa bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng đáng báo động tại các đô thị lớn.

Thành phần chính: chiết xuất men vi sinh EXO-P™, chiết xuất dầu sả chanh, chiết xuất lô hội, nước ép nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu dầu thừa, bụi bẩn, tế bào chết, lớp trang điểm và cả bụi mịn PM2.5 kích thước siêu nhỏ giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Cấp ẩm cần thiết cho da, mang lại cảm giác mềm mịn, dễ chịu ngay sau khi rửa mặt.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hình thành mụn.

Công thức cân bằng độ pH và hệ vi sinh trên da, giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường ô nhiễm.

Tạo nền da sạch thoáng, giúp các bước dưỡng sau hấp thu tốt hơn, đồng thời hạn chế da xỉn màu và quá trình lão hóa tự nhiên.

Kết cấu gel tạo bọt nhẹ nhàng mang lại cảm giác làm sạch sâu mà không làm mất độ ẩm tự nhiên của da.

Hương chanh sả tươi mát, mang lại cảm giác thư giãn mỗi lần sử dụng.

Bảng thành phần có nguồn gốc thực vật, không dầu khoáng, không paraben, không cồn khô, không hương liệu - an toàn cho nhiều loại da, đặc biệt phù hợp da nhạy cảm và da dầu mụn.

Nhược điểm: Gần như không có nhược điểm đáng kể; ngược lại với khả năng làm sạch bụi mịn PM2.5 khiến sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin chọn và săn đón.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/rejuvaskin/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cho da mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Top 2 sữa rửa mặt ngừa mụn không gọi tên những dòng ngoại đắt đỏ mà thuộc về đại diện thuần Việt đang được nhiều tín đồ skincare tin chọn - Trioderma Acne Deep Cleanser. Sản phẩm được ví như "trợ lý làm sạch chuyên sâu" khi nhẹ nhàng lấy đi dầu thừa, bụi bẩn và lớp tế bào chết tích tụ, từ đó hạn chế bít tắc - nguyên nhân cốt lõi gây mụn ẩn và mụn viêm. Công thức kết hợp zinc PCA giúp điều tiết bã nhờn, giảm sưng đỏ nhanh chóng; trong khi niacinamide hỗ trợ cải thiện mụn và tăng cường hàng rào bảo vệ da, cho làn da khỏe ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, Trioderma Acne Deep Cleanser còn chinh phục người dùng nhờ bảng thành phần thiên nhiên thân thiện với làn da mụn gồm rau má, trà xanh và tía tô - bộ ba quen thuộc trong việc hỗ trợ làm dịu và phục hồi da nhạy cảm. Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn vừa phải giúp làm sạch êm ái, không khô căng, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Sản phẩm phù hợp với da dầu mụn, da nhạy cảm và cả làn da tuổi dậy thì dễ nổi mụn.

Thành phần chính: BHA, zinc PCA, niacinamide, chiết xuất cây phỉ, trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu: Giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm trong lỗ chân lông, mang lại cảm giác thông thoáng dễ chịu.

Kiểm soát dầu - Ngừa mụn hiệu quả: Hạn chế bít tắc, hỗ trợ cải thiện các nốt mụn sưng viêm.

Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng: Giúp bề mặt da mịn màng hơn.

Kết cấu gel mát nhẹ: Tạo bọt mịn, dễ rửa trôi, không gây khô da sau khi sử dụng.

Chống oxy hóa: Làm dịu da kích ứng, hỗ trợ ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Công thức an toàn, lành tính: Không cồn khô, không paraben, không hương liệu tổng hợp. Độ pH 5.5 lý tưởng giúp bảo vệ màng acid tự nhiên, nền tảng cho làn da khỏe mạnh bền vững.

Nhược điểm: Mới xuất hiện chưa lâu mà luôn nằm trong top bán chạy và hết hàng.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Top 3 sữa rửa mặt "đáng tiền từng lần dùng" gọi tên đại diện chuẩn y khoa đến từ MD Care - thương hiệu được nhiều làn da mụn tin tưởng nhờ triết lý làm sạch khoa học nhưng vẫn êm dịu. MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser sở hữu công thức kết hợp giữa 5% mandelic acid, nano-ceramide và niacinamide mang lại hiệu quả làm sạch sâu mà không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da. Sản phẩm giúp loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ - những tác nhân âm thầm khiến mụn tái phát. Đồng thời, duy trì làn da tươi sáng, đều màu mỗi ngày. Công thức còn giúp kiểm soát dầu thừa hiệu quả, hạn chế bóng nhờn và giữ cho lỗ chân lông luôn thông thoáng.

Điểm cộng lớn của MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser nằm ở cảm giác da ẩm mượt, dễ chịu sau khi rửa, không hề khô căng hay châm chích. Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt nhẹ nhàng, dễ rửa trôi mang đến trải nghiệm làm sạch êm ái, phù hợp cho nhiều loại da - đặc biệt là da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc làn da đang yếu sau các liệu trình điều trị.

Thành phần chính: mandelic acid (5%), niacinamide, nano-ceramide, glycerin & propylene glycol, sodium methyl cocoyl taurate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, giúp lỗ chân lông thông thoáng, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết - nguyên nhân chính gây mụn.

Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da mới, mang lại làn da tươi tắn và rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, hạn chế tình trạng bóng dầu kéo dài ở da mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn trước tác động của môi trường và tia UV.

Mang lại cảm giác mềm mịn, ẩm dịu sau khi rửa, không gây khô rát hay căng da.

Kết cấu gel trong suốt, bọt mịn nhẹ cùng hương thơm dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn như đang chăm sóc da tại spa.

Không chứa xà phòng, paraben hay chất tẩy rửa mạnh, an toàn cho da nhạy cảm và da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Thường xuyên trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

4. Gel rửa mặt Bioderma Sebium Gel Moussant

Top 4 sữa rửa mặt tiếp tục ghi danh "gương mặt vàng" của làng dược mỹ phẩm Pháp - Bioderma. Sữa rửa mặt Bioderma Sébium Gel Moussant được ứng dụng công nghệ Micellar tiên tiến giúp làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn và tạp chất tích tụ trong lỗ chân lông mà vẫn tôn trọng sự cân bằng sinh học tự nhiên của da. Ngay từ lần đầu sử dụng, cảm nhận làn da đã trở nên sạch thoáng, nhẹ mặt, không hề có cảm giác khô rít hay căng tức khó chịu.

Thế mạnh khiến Bioderma Sébium Gel Moussant được yêu thích nằm ở khả năng chăm sóc da với 3 công dụng nổi bật: làm sạch hiệu quả, kiểm soát dầu nhờn và hỗ trợ hạn chế các tác nhân hình thành mụn. Công thức không xà phòng, dịu nhẹ cho da nhạy cảm giúp loại bỏ tạp chất mà không làm tổn hại lớp màng ẩm tự nhiên. Nhờ đó, làn da dầu mụn dần ổn định, bớt bóng nhờn và khỏe khoắn hơn theo thời gian sử dụng.

Thành phần chính: kẽm gluconate & đồng sulphate, methylpropandiol, chiết xuất bạch quả, phức hợp D.A.F™.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu nhưng vẫn nhẹ dịu, giúp loại bỏ dầu thừa và cặn bẩn trong lỗ chân lông mà không gây kích ứng.

Độ pH sinh lý 5.5 giúp bảo vệ lớp màng acid tự nhiên, hỗ trợ da duy trì trạng thái cân bằng khỏe mạnh.

Hỗ trợ làm dịu nhanh các nốt mụn sưng đỏ và hạn chế mụn mới hình thành.

Kết cấu gel xanh mát, tạo bọt nhẹ, dễ rửa sạch, mang lại cảm giác sảng khoái sau mỗi lần dùng.

Hương thơm tự nhiên dịu nhẹ, giúp quá trình làm sạch trở nên thư giãn hơn như chăm sóc da tại spa.

Giữ ẩm tốt, làn da sau khi rửa vẫn mềm mịn, không bong tróc hay khô căng.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 205.000 đồng/100ml, 325.000 đồng/200ml

5. Sữa rửa mặt Cerave Foaming Facial Cleanser

Top 5 trong danh sách sữa rửa mặt gọi tên "best-seller quốc dân" đến từ Mỹ - CeraVe Foaming Facial Cleanser. Sản phẩm chinh phục người dùng nhờ triết lý làm sạch khoa học là loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dầu thừa mà không làm tổn hại hàng rào bảo vệ da. Công thức giàu ceramides, vitamin B3, hyaluronic acid, niacinamide và glycerin giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, đồng thời duy trì độ ẩm cần thiết để làn da luôn mềm mịn, thông thoáng và hạn chế mụn quay trở lại.

Ưu điểm nổi bật của CeraVe Foaming Facial Cleanser nằm ở hệ 3 ceramide thiết yếu, đóng vai trò hỗ trợ phục hồi và củng cố lớp màng ẩm tự nhiên của da. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ hỗ trợ làm dịu các nốt mụn sưng viêm mà còn giúp làn da khỏe hơn, tăng khả năng chống chọi với các tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài.

Thành phần chính: ceramides, vitamin B3, hyaluronic acid, niacinamide, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu nhưng vẫn dịu nhẹ, giúp loại bỏ dầu thừa và cặn bẩn trong lỗ chân lông mà không gây kích ứng.

Bảo vệ hàng rào tự nhiên của da, làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ trọn độ ẩm sinh lý.

Cấp ẩm tốt, làn da sau khi rửa mềm mượt, không khô căng hay bong tróc.

Giúp da đều màu, khỏe mạnh hơn nhờ độ pH lý tưởng 5.5.

Kết cấu gel trong suốt, không mùi, tạo bọt vừa phải, mang lại cảm giác nhẹ mặt và dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá phổ biến nên dễ gặp tình trạng giá bán chênh lệch; người dùng nên ưu tiên mua tại đơn vị phân phối chính hãng để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/236ml; 535.000 đồng/473ml

6. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

On top 6 tiếp tục ghi danh đại diện quen thuộc đến từ Hàn Quốc - Cosrx, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm tối giản nhưng hiệu quả cao cho da mụn. Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser sở hữu độ pH thấp cùng bảng thành phần thiên nhiên giúp làm sạch nhẹ nhàng lớp dầu thừa, bụi bẩn và cặn sừng tích tụ sau một đêm. Nhờ đó, lỗ chân lông được thông thoáng, hạn chế các nguy cơ hình thành mụn ẩn, mụn đầu đen và tình trạng viêm da do bít tắc kéo dài.

Thành phần chính: 0.5% BHA, tinh dầu tràm trà, allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả nhưng vẫn dịu nhẹ, giúp làn da mụn sạch thoáng mà không gây cảm giác khô rát.

Hỗ trợ cân bằng bã nhờn, hạn chế bóng dầu - nguyên nhân khiến mụn dễ tái phát.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ, mang lại cảm giác mát da, sảng khoái ngay khi sử dụng.

Độ pH 5.5 giúp duy trì hàng rào ẩm tự nhiên, giữ da ổn định và khỏe mạnh suốt cả ngày.

Nhược điểm: Khả năng làm sạch khá tốt nên với làn da khô hoặc da nhạy cảm, sản phẩm có thể tạo cảm giác căng nhẹ nếu không cấp ẩm đầy đủ sau khi rửa mặt.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

7. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Vị trí Top 7 sữa rửa mặt gọi tên đại diện "chuẩn da liễu" đến từ Pháp - La Roche-Posay. Sản phẩm sở hữu kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tạo bọt mịn giúp loại bỏ hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm nhẹ còn sót lại trên da. Quá trình làm sạch diễn ra êm ái, không gây châm chích hay kích ứng, đặc biệt phù hợp với làn da mụn nhạy cảm cần sự dịu nhẹ tối đa.

Điểm cộng lớn của sản phẩm nằm ở công thức kết hợp Zinc PCA cùng nguồn nước khoáng tinh khiết của La Roche-Posay. Sự kết hợp này giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, hỗ trợ các tác nhân hình thành mục và kiểm soát bã nhờn hiệu quả, đồng thời duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên cho da - sạch thoáng nhưng vẫn ẩm mịn, không khô căng hay mất nước sau khi rửa.

Thành phần chính: zinc PCA, sodium laureth sulfate & coco-betaine, citric acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu nhờn và cặn mỹ phẩm còn sót lại mà không làm suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Hỗ trợ làm dịu mụn viêm, giúp nhân mụn khô nhanh và vùng da tổn thương phục hồi tốt hơn khi sử dụng đều đặn.

Độ pH sinh lý 5.5 giúp da luôn cân bằng, không khô rát và hạn chế tình trạng tiết dầu quá mức sau khi rửa.

Không chứa cồn, xà phòng hay paraben, phù hợp cho cả làn da đang treatment hoặc đang gặp tình trạng mụn nặng.

Nhược điểm: Độ phổ biến cao khiến sản phẩm dễ bị làm giả hoặc bị đẩy giá tại các điểm bán không uy tín; người dùng nên ưu tiên mua tại nhà thuốc hoặc hệ thống phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Mụn không thể hết chỉ sau một đêm nhưng chọn đúng sữa rửa mặt là bước khởi đầu quan trọng để da phục hồi bền vững. Top 7 sản phẩm trên đều được đánh giá cao về khả năng làm sạch, hỗ trợ giảm mụn và an toàn cho làn da Việt. Để đạt hiệu quả cao, hãy ưu tiên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, kết hợp routine chăm da khoa học để sớm sở hữu làn da sạch khỏe, mịn màng đúng nghĩa.