Top 7 sữa rửa mặt trắng da được hội skincare 'fomo' nên liên tục hết hàng

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser

Trong bối cảnh ô nhiễm đô thị chạm mức báo động, làn da của chúng ta đang "ngạt thở" trước sự tấn công dồn dập của bụi mịn PM2.5 và kim loại nặng. Những tác nhân vô hình này không chỉ gây sạm xỉn mà còn phá hủy cấu trúc da từ bên trong. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần một sản phẩm chuyên sâu. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser chính là "lá chắn" chuyên biệt được thiết kế để phục hồi da do yếu tố môi trường giúp đem lại vẻ rạng rỡ cho làn da mỗi ngày.

Vũ khí tối thượng tạo nên vị thế hàng đầu của Rejuvaskin Facial Cleanser chính là công nghệ EXO-P™. Không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ bã nhờn hay cặn trang điểm, EXO-P™ hoạt động như một "máy hút bụi sinh học" quét sạch bụi mịn siêu vi và trung hòa các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa da. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp phục hồi tổn thương da, trả lại cho bạn một làn da thông thoáng, sáng khỏe và ngăn chặn tối đa tình trạng "stress" do ô nhiễm môi trường.

Sản phẩm còn giúp cho những làn da đang treatment hoặc mỏng yếu nhờ khả năng duy trì độ pH và kiểm soát dầu thừa thông minh. Bằng cách hỗ trợ thiết lập môi trường kháng khuẩn tự nhiên, sữa rửa mặt Rejuvaskin giúp hạn chế sự bùng phát của vi khuẩn gây mụn mà vẫn giúp da ẩm mượt, không hề khô căng. Công thức 3 "KHÔNG": không hương liệu, không paraben và không kích ứng chính là lời cam kết vàng cho sự an toàn. Đừng để làn da phải lên tiếng vì ô nhiễm. Hãy để Rejuvaskin Facial Cleanser biến bước làm sạch trở thành liệu trình spa tại gia, giúp bạn sở hữu làn da sạch sâu, êm dịu và sáng bừng sức sống.

Thành phần chính: Công nghệ EXO-P™, tinh dầu sả chanh, chiết xuất lô hội, aminomethyl propanol, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch tận sâu lỗ chân lông cho làn da tươi trẻ, bật tone: Loại bỏ bụi mịn, kim loại nặng và gốc tự do; những "kẻ thù" thầm lặng gây sạm nám và lão hóa sớm.



Kích hoạt khả năng hấp thụ: Da sạch tạo tiền đề hoàn hảo để các dưỡng chất ở bước tiếp theo thẩm thấu sâu hơn gấp nhiều lần.



Cấp ẩm đa tầng: Cân bằng pH, bổ sung độ ẩm giúp da mềm mại sau khi sử dụng, loại bỏ cảm giác châm chích.



Kiểm soát dầu đỉnh cao: Giữ cho lỗ chân lông luôn "dễ thở", cực kỳ phù hợp cho da dầu mụn và da nhạy cảm dễ bít tắc.



Củng cố hàng rào sinh học: Hỗ trợ tăng hàng rào bảo vệ cho da trước tác động của tia UV và khói bụi công nghiệp.



Trải nghiệm thư giãn: Kết cấu gel trong suốt cùng hương chanh sả thanh khiết giúp giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài làm việc.



Độ an toàn: Bảng thành phần chuẩn y khoa, là lựa chọn hàng đầu cho dòng sữa rửa mặt cho da nhạy cảm cần sự nâng niu chuyên sâu.



Nhược điểm: Vì hiệu quả làm sạch bụi mịn độc đáo, sản phẩm luôn top đầu danh sách tìm kiếm và thường xuyên "cháy hàng" trên mọi nền tảng. Bạn nên quyết định nhanh để không phải chờ đợi đợt restock tiếp theo.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

2. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Nếu bạn đang tìm kiếm một dòng sữa rửa mặt có khả năng "làm trắng" ngay từ bước làm sạch, thì MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser chính là câu trả lời hoàn hảo. Không chỉ dừng lại ở việc lấy đi bụi bẩn, đây là một liệu trình tái tạo da chuyên sâu tại gia với công thức gồm 5% mandelic acid kết hợp cùng nano-ceramide và niacinamide. Sự kết hợp "vàng" này tạo nên tác động kép vừa quét sạch tế bào chết gây xỉn màu. Vừa nuôi dưỡng hàng rào bảo vệ da, giúp da bật tông sáng mịn.

Sức hút mãnh liệt của MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser nằm ở khả năng cân bằng dầu nhờn thông minh, giúp da thoát khỏi tình trạng bóng dầu nhưng vẫn giữ được độ ẩm mọng, căng mướt như ngậm nước. Bạn sẽ quên đi cảm giác khô căng hay châm chích thường thấy ở các sản phẩm làm sạch thông thường. Ngược lại, làn da sẽ trở nên êm dịu, mềm mại và rạng rỡ hơn sau mỗi lần chạm, biến bước rửa mặt hàng ngày thành khoảnh khắc thư giãn.

Thành phần chính: Mandelic Acid (AHA cao cấp), glycerin, propylene glycol, niacinamide (vitamin B3), sodium methyl cocoyl taurate, ceramide 3.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng làm sạch sâu: Len lỏi sâu vào từng lỗ chân lông để đánh bay bụi bẩn, bã nhờn tích tụ, loại bỏ môi trường sống của vi khuẩn gây mụn.



Đánh thức làn da trắng sáng: Hỗ trợ thúc đẩy chu trình tái tạo tế bào mới, loại bỏ lớp da sần sùi, thâm sạm để lộ diện vẻ rạng rỡ, tươi mới.



Kiểm soát dầu nhờn chuyên nghiệp: Giữ cho bề mặt da luôn khô thoáng, mịn lì suốt nhiều giờ, đặc biệt hữu hiệu với làn da dầu mụn khó chiều.



Công nghệ phục hồi Nano-Ceramide: Xây dựng "bức tường" bảo vệ vững chắc, giúp da chống chọi lại các tác nhân ô nhiễm.



Trải nghiệm êm dịu: Công thức đột phá không gây hiện tượng căng rát, duy trì độ đàn hồi tự nhiên và sự mướt mịn cho da.



Kết cấu gel chuẩn Spa: Dạng gel trong suốt, tạo lớp bọt mịn màng như mây cùng hương thơm thanh khiết, mang lại cảm giác sảng khoái.



Triết lý "Clean Beauty": Bảng thành phần cực sạch, nói không với xà phòng, paraben hay chất tẩy rửa mạnh, là lựa chọn an toàn cho cả làn da nhạy cảm và da đang mụn.



Nhược điểm: Thường xuyên cháy hàng trên mọi nền tảng từ online tới offline.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

3. Sữa rửa mặt trắng da cho da mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Không cần tìm kiếm đâu xa ở những thương hiệu ngoại đắt đỏ, Trioderma Acne Deep Cleanser đang tạo nên một cuộc "cách mạng" trong việc làm sạch da mụn của các tín đồ làm đẹp Việt. Được mệnh danh là "khắc tinh" của bụi bẩn và dầu thừa, dòng sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser không chỉ làm sạch bề mặt mà còn len lỏi sâu vào từng nang lông. Đây chính là sản phẩm giúp bạn ngăn ngừa mụn ẩn, mụn viêm và sở hữu làn da rạng rỡ, đều màu sau thời gian ngắn sử dụng.

Điểm đắt giá nhất của Trioderma Acne Deep Cleanser chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt chất hiện đại và tinh hoa thảo mộc. Trong khi zinc PCA và niacinamide đóng vai trò "kiểm soát viên" giúp kiềm dầu, thì bộ ba rau má, trà xanh và tía tô lại vỗ về làn da bằng sự dịu nhẹ thuần khiết. Sản phẩm thiết lập một hàng rào bảo vệ vững chắc, giúp da không chỉ sạch mà còn khỏe từ gốc, ngăn chặn sự tấn công của vi khuẩn gây mụn. Với độ pH 5.5, bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mại, mướt mịn sau khi vừa lau khô mặt, một trải nghiệm chuẩn spa ngay tại nhà.

Thành phần chính: BHA, zinc PCA, niacinamide, chiết xuất cây phỉ, trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ làm sạch đa tầng: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm cứng đầu, trả lại sự thông thoáng cho lỗ chân lông.



Kiểm soát bã nhờn hiệu quả suốt nhiều giờ, hỗ trợ gom cồi mụn nhanh và giảm thiểu tình trạng sưng tấy khó chịu.



Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mỗi ngày, giúp da mịn màng, tươi sáng từ bên trong.



Chạm là mướt mịn: Kết cấu gel trong suốt tạo lớp bọt mịn như nhung, dễ dàng rửa trôi mà không gây hiện tượng khô căng hay châm chích.



Lá chắn chống oxy hóa: Làm dịu các vùng da kích ứng, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh để chống lại các tác nhân gây mụn từ môi trường.



Bảng thành phần "vàng" cho da nhạy cảm: Cam kết không cồn khô, không paraben, không hương liệu. Đây là lựa chọn an toàn cho cả làn da tuổi dậy thì và da đang trong quá trình điều trị.



Nhược điểm: Dù mới ra mắt nhưng nhờ hiệu quả đột phá, sản phẩm luôn nằm trong danh mục "Best seller" và liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

4. Gel rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5

Top 4 sữa rửa mặt đến từ xứ sở Kim Chi. Không chỉ đơn thuần là loại bỏ bụi bẩn, PageOne Cleansing Gel Purifying With B5 là sự kết tinh giữa dược mỹ phẩm hiện đại và sức mạnh từ 5 loại thảo mộc quý hiếm: cúc La Mã, hương thảo, rau má, trà xanh và rễ hà thủ ô. Với công thức không xà phòng, sản phẩm giúp làm sạch lỗ chân lông khỏi dầu thừa và cặn trang điểm một cách êm dịu, để lại nền da sạch tinh khiết nhưng vẫn mướt mịn, căng tràn sức sống.

Sự khác biệt của PageOne Cleansing Gel Purifying With B5 nằm ở khả năng "vỗ về" những làn da đang chịu tổn thương hoặc kích ứng. Nhờ hàm lượng B5 (panthenol) đậm đặc cùng các hoạt chất hỗ trợ kháng viêm tự nhiên. Đây chính là sản phẩm hoàn hảo cho những ai đang sở hữu làn da nhạy cảm, da dầu mụn hoặc da đang trong quá trình treatment cần sự ổn định. Khi làn da khỏe mạnh và sạch sâu, sắc tố da sẽ tự động được cải thiện, mang lại vẻ tươi sáng tự nhiên từ bên trong.

Thành phần chính: Gluconolactone (PHA), sodium hyaluronate, B5 panthenol, chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất rau má, rễ hà thủ ô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuẩn y khoa: Loại bỏ tạp chất và bã nhờn sâu trong lỗ chân lông - nguyên nhân hình thành mụn ẩn, mụn viêm.



Kiểm soát dầu nhờn thông minh: Giữ cho da luôn khô thoáng, mịn lì suốt ngày dài mà không làm mất đi độ ẩm cần thiết.



Làn da ẩm mượt: Cung cấp độ ẩm nhờ HA và B5, xóa tan nỗi lo da bị khô rát hay bong tróc sau khi rửa mặt.



Độ pH 5.5 "tỉ lệ vàng": Duy trì màng axit tự nhiên bảo vệ da, giúp da luôn trong trạng thái cân bằng và khỏe khoắn nhất.



Bảng thành phần "siêu sạch": Không Paraben, không dầu khoáng, không hương liệu hay phẩm màu nhân tạo - an toàn cho làn da.



Kết cấu gel nâng niu: Dạng gel lỏng nhẹ, tạo bọt mịn tơi giúp làm sạch sâu mà không gây ma sát cơ học tổn thương da.



Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000 đồng/150ml

Đánh giá chung: 9/10

5. Sữa rửa mặt VI Derm Beauty Gentle Purifying Cleanser

Vượt xa khỏi khái niệm làm sạch thông thường, VI Derm Gentle Purifying Cleanser là siêu phẩm đến từ "ông lớn" dược mỹ phẩm VI Derm (Mỹ). Đây không chỉ là một loại sữa rửa mặt có khả năng "quét sạch" từ bụi bẩn, dầu thừa mà còn đến cả những lớp trang điểm lì lợm. Sau mỗi lần sử dụng, lỗ chân lông như được "thở" trở lại, trả lại nền da thông thoáng, mịn mướt và sáng bừng sức sống.

Điều làm nên danh tiếng của VI Derm Gentle Purifying Cleanser chính là khả năng bảo vệ da. Sự hòa quyện giữa chiết xuất Lô hội mọng nước, Vitamin E và "tổ hợp" chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do, nuôi dưỡng tế bào từ sâu bên trong. Đặc biệt, sự xuất hiện của chiết xuất vỏ cây liễu giúp kháng khuẩn nhẹ nhàng, không gây khô căng. Đây chính là "chân ái" dành cho những làn da khô, da nhạy cảm đang tìm kiếm một sản phẩm vừa làm sạch sâu, vừa duy trì được vẻ tươi trẻ, căng tràn độ ẩm.

Thành phần chính: Chiết xuất lô hội, antioxidants (chất chống oxy hóa), chiết xuất vỏ cây liễu, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Sức mạnh làm sạch kép: Loại bỏ tạp chất và lớp makeup bền màu nhưng vẫn giữ trọn vẹn lớp màng ẩm tự nhiên, không gây kích ứng.



Cấp nước sâu và làm dịu da, mang lại cảm giác da mềm mại như lụa sau khi lau khô. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn tác động từ môi trường, giữ cho da luôn mềm mịn.



Thanh khiết và rạng rỡ: Cảm giác tươi mới, sạch thoáng cực kỳ sảng khoái.



Cân bằng dầu ẩm thông minh: Kiểm soát bã nhờn hiệu quả nhưng vẫn giúp da căng mọng, không bóng nhờn hay bết rít.



Liệu pháp thư giãn tại gia: Kết cấu gel trong suốt tạo lớp bọt mịn màng cùng hương thơm tự nhiên sang trọng, giúp giải tỏa mọi căng thẳng.



Chuẩn mực an toàn quốc tế: Công thức "sạch", không paraben, không Sulfate, không chất gây hại.



Nhược điểm: Giá hơi cao.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/120ml

6. Sữa rửa mặt trắng da Sakura Brightening Cleanser

On top 6 sữa rửa mặt trắng da gọi tên dòng sản phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào. Sữa rửa mặt Sakura Whitening Facial Cleanser không chỉ đơn thuần là làm sạch mà còn là "chìa khóa" mở ra làn da trắng sứ, thuần khiết. Sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa công nghệ làm sạch đa tầng và các hoạt chất dưỡng trắng đỉnh cao.

Điểm đắt giá tạo nên sức hút của Sakura Brightening Cleanser chính là "cặp bài trùng" alpha arbutin và ascorbyl glucoside (dẫn xuất vitamin C thế hệ mới). Sự cộng hưởng này giúp ức chế hắc tố melanin bền vững, mang lại hiệu quả nâng tông da mà không gây bào mòn. Kết hợp cùng hoa cúc và cỏ xạ hương, Sakura Brightening Cleanser không chỉ làm sạch sâu mà còn tạo nên một lớp màng bảo vệ, giúp làm dịu kích ứng và củng cố sức hàng rào bảo vệ cho da.

Thành phần chính: Alpha arbutin, ascorbyl glucoside, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất cỏ xạ hương.

Ưu điểm nổi bật:

Sức mạnh làm sạch tinh khiết: Cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn và cặn trang điểm một cách nhẹ nhàng, trả lại sự thông thoáng cho lỗ chân lông.



Đánh thức tông da rạng rỡ: Tẩy tế bào chết sinh học nhẹ nhàng, làm mờ các vùng da sạm màu và nuôi dưỡng làn da trắng sáng tự nhiên từ bên trong. Giữ bề mặt da luôn tinh khiết, loại bỏ nguy cơ bít tắc; nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn ẩn và mụn đầu đen.



Khóa ẩm tầng sâu: Cân bằng độ pH lý tưởng, giúp da luôn trong trạng thái căng bóng, mướt mịn mà không hề có cảm giác khô căng hay châm chích.



Kết cấu bọt mịn chuẩn Spa: Lớp kem mịn màng tạo bọt tơi xốp như mây, giúp giảm ma sát tối đa và mang lại cảm giác thư giãn khi sử dụng.



Triết lý an toàn tối thượng: Công thức chuẩn Nhật không paraben, không hương liệu nhân tạo, cực kỳ êm dịu cho cả những làn da nhạy cảm.



Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 680.000 đồng/100ml

7. Sữa rửa mặt Cerave Hydrating Cleanser

Giữ vị trí top 7 trong danh sách sữa rửa mặt dành cho da khô, đại diện đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm CeraVe nước Mỹ. Sữa rửa mặt CeraVe Hydrating Cleanser tạo dấu ấn nhờ công nghệ MVE kết hợp cùng bộ dưỡng chất thiết yếu như ceramide, hyaluronic acid, niacinamide (vitamin B3), vitamin D và glycerin. Không đơn thuần là làm sạch, sản phẩm còn hoạt động như một bước dưỡng nền, giúp làn da khô được nuôi dưỡng và cải thiện theo hướng bền vững, mang lại cảm giác êm ái ngay từ lần đầu trải nghiệm.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, ceramide, hyaluronic acid, niacinamide (vitamin B3), vitamin D, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả nhưng vẫn cực kỳ dịu nhẹ, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da.



Cấp ẩm liên tục, giúp làn da khô cải thiện tình trạng bong tróc, trở nên mềm mịn và dễ chịu hơn sau mỗi lần sử dụng.



Độ pH chuẩn 5.5 hỗ trợ cân bằng da, hạn chế mất nước và giữ da ổn định lâu dài.



Hỗ trợ tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn trước các yếu tố gây hại từ môi trường.



Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, tạo bọt êm ái, dễ rửa trôi nhưng vẫn duy trì độ ẩm cần thiết.



Mùi hương sữa nhẹ nhàng, không gây cảm giác nồng gắt, mang lại trải nghiệm thư giãn khi dùng.



Bảng thành phần lành tính, không hương liệu, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.



Dung tích đa dạng, thiết kế tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt cho nhiều đối tượng.



Nhược điểm: Đã xuất hiện hàng nhái trên thị trường.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 155.000 đồng/ 88ml, 330.000đ/ 236ml và 440.000 đồng/ 437ml

Giữa hàng trăm lựa chọn trên thị trường, 7 cái tên trong danh sách này không đơn thuần là sản phẩm làm sạch, mà là "điểm khởi đầu chiến lược" cho làn da trắng khỏe, đều màu. Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm giải pháp cải thiện sắc tố mà chưa thấy kết quả, có thể vấn đề nằm ngay ở bước rửa mặt. Đừng chờ đến khi da xuống cấp mới bắt đầu; chọn đúng ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt sau vài tuần.