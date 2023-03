Top 7 thành phần chống lão hóa được chuyên gia da liễu khuyên dùng

Bạn nên bổ sung các thành phần chống lão hóa từ sớm để giữ làn da tươi trẻ dài lâu

1. Vitamin C chống gốc tự do cho làn da sáng bừng

Nhắc đến các thành phần chống lão hóa tốt nhất thì không thể không nhắc đến Vitamin C- "Thần dược trẻ hóa" dành cho mọi làn da. Với đặc tính chống ô xy hóa mạnh mẽ và kích thích sản xuất collagen, Vitamin C sẽ giữ cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh, sáng hồng rạng rỡ.

Bên cạnh đó, Vitamin C còn tạo ra hàng rào chống ô xy hóa, bảo vệ làn da thoát khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng cường hiệu quả của kem chống nắng. Từ đó hạn chế thâm da, nám, tàn nhang, lão hóa. Ngoài ra, thêm một công dụng phổ biến khác của vitamin C đó là giúp giảm sưng, viêm do mụn gây ra. Có thể nói, Vitamin C là thành phần đa năng mà mọi làn da đều nên cần bổ sung.

Với nồng độ Tetrahexyldecyl Ascorbate 20% (dạng vitamin C siêu đậm đặc, ổn định), Image MD Restoring Power-C Serum là ứng cử viên sáng da để bạn tham khảo. Đây là tinh chất làm sáng, phục hồi da và giảm nếp nhăn "nổi đình nổi đám" của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare (Hoa Kỳ). Sản phẩm giúp làm sáng da, mờ nám, tàn nhang, cải thiện làn da sần sùi và chống lão hóa hiệu quả.

Image MD Restoring Power-C Serum bổ sung nhiều thành phần chống lão hóa hiệu quả

Ngoài ra, tinh chất Image MD Restoring Power-C Serum còn bổ sung thành phần A xít Ferulic, Acetyl Zingerone, phức hợp A xít Hyaluronic, Vitamin E… Làn da của bạn sẽ được cấp ẩm vượt trội, tăng độ căng bóng, đàn hồi tự nhiên và mờ dần các nếp nhăn, trả lại diện mạo trẻ trung.

2. Hydroxy Acid (AHA) tẩy tế bào chết và giúp trẻ hóa làn da

AHA là một nhóm các A xít gốc nước tự nhiên, chúng được chiết xuất từ thực phẩm. Có thể kể đến một số AHA thường gặp như: Glycolic Acid được chiết xuất từ mía đường, Citric Acid có trong các loại quả thuộc họ cam quýt và Lactic Acid là thành phần có trong sữa chua…

AHA sẽ là lựa chọn tối ưu dành cho những ai muốn tẩy da chết, cải thiện bề mặt da trở nên mịn màng, tươi trẻ, làm sạch lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn. Sử dụng AHA còn kích thích quá trình tái tạo da, loại bỏ những sợi collagen cũ và tăng cường sản sinh collagen mới, cải thiện nếp nhăn do lão hóa da. Ngoài ra, AHA còn hỗ trợ trong việc điều trị da khô, da thâm sạm, không đều màu hoặc làn da bị hư tổn do ánh nắng mặt trời.

AHA cho bề mặt da mịn màng, cải thiện các nếp nhăn li ti

3. Vitamin E bổ sung độ ẩm và phục hồi làn da tổn thương

Thêm một thành phần chống lão hóa vốn "nhẵn mặt" trong các mỹ phẩm chăm sóc da đó là vitamin E. Khi hoạt động trên da, vitamin E sẽ giúp bảo vệ collagen không bị phá hủy khi ô xy hóa, chịu tác động xấu của tia UV trong ánh nắng mặt trời và làm tăng khả năng chống lại các gốc tự do. Hiệu quả này sẽ càng rõ rệt khi kết hợp vitamin E với vitamin C.

Ngoài ra, Vitamin E còn có công dụng kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp làn da bù đắp các tế bào da bị thiếu hụt. Đồng thời tăng cường độ ẩm cho da săn chắc, mịn màng và đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, ngừa phù nề da, chống viêm và giảm sưng đỏ do mụn.

Một "siêu phẩm" chứa Vitamin E mà bạn nên "tậu" ngay để có quy trình chăm sóc da hiệu quả, đẩy lùi lão hóa đó là mặt nạ dưỡng ẩm chống ô xy hóa Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque. Đây là loại mặt nạ cao cấp của Image, ngoài bổ sung vitamin E, sản phẩm còn chứa Vitamin C, Hyaluronic Acid (HA), chiết xuất đu đủ, chiết xuất dứa, hoa cam hữu cơ… Với bảng thành phần xịn, chỉ sau vài tuần sử dụng mặt nạ Image Vital C, làn da của bạn sẽ căng mướt, giảm tình trạng viêm sưng, kích ứng, phục hồi làn da hư tổn trở nên tươi trẻ rạng ngời.

Mặt nạ Image VITAL C Hydrating Enzyme Masque không gây kích ứng, ngay cả những làn da mỏng yếu nhạy cảm

4. Retinol thúc đẩy sản sinh tế bào cho làn da tươi trẻ

Trong những năm trở lại đây, retinol là thành phần nổi bật nhất, được đông đảo tín đồ skincare sử dụng như một trào lưu chăm sóc da không thể bỏ lỡ. Đặc biệt là những làn da lão hóa, bị mụn, nám, tàn nhang, không đều màu.

Retinol là một dạng của Vitamin A, còn được gọi là Retin-A. Nó có tác dụng tăng cường kết cấu Collagen trên da, tăng sản sinh các tế bào mới, từ đó làm giảm các nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Retinol còn phát huy công dụng rõ rệt khi điều trị nám, mụn chỉ sau vài tuần nên đây là thành phần đa-zi-năng mà bạn nên thêm ngay vào chu trình dưỡng da.

Hãy tham khảo kem trắng da chống lão hóa Image Ageless Total Retinol A Crème - Sản phẩm phù hợp với mọi làn da và hạn chế tối đa kích ứng được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Sản phẩm này kết hợp Retinol với những thành phần dưỡng da, chống lão hóa đình đám như AHA (Glycolic Acid, Lactic Acid), hỗn hợp Peptide (Matrixyl, Argireline), Hyaluronic Acid (HA) và Vitamin E, chiết xuất cây phỉ. Chỉ sau 4 tuần, bạn sẽ sở hữu làn da sáng bật tone, mịn màng, trẻ trung, giảm mụn, nám và các dấu hiệu lão hóa một cách rõ rệt.

Kem trắng da chống lão hóa Image Ageless Total Retinol A Creme có kết cấu mịn, hạn chế khô da, kích ứng

5. Peptide kích thích sản sinh collagen

Peptide là thành phần quan trọng trong quy trình chống lão hóa. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thoa peptide tại chỗ có thể cải thiện nếp nhăn đáng kể chỉ trong 2 tuần vì peptide sẽ kích thích làn da sản sinh thêm collagen. Ngoài ra, sử dụng peptide còn tăng cường bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, giảm các sắc tố đen và làm lành tổn thương trên da.

Kem dưỡng Image The Max Contour Gel Crème là sản phẩm chứa peptide mà bạn không nên bỏ lỡ. Với thành phần chứa Acetyl tetrapeptide-2, kết hợp tế bào gốc từ táo, Sodium acetylated hyaluronate (một biến thể của HA), dầu Babassu… Sản phẩm này giúp da căng mướt, mịn màng, hạn chế khô da và làm mờ nếp nhăn. Đồng thời kích thích quá trình tái tạo tế bào mới cho da sáng mịn, mờ vết thâm nám và phục hồi các tế bào hư tổn, tăng độ đàn hồi da, giúp bạn "hack tuổi" chỉ sau vài tuần.

Kem dưỡng Image The Max Contour Gel Crème có tác dụng giảm nếp nhăn, nâng cơ, làm săn chắc da

6. Chiết xuất trà xanh chống lại các dấu hiệu lão hóa

Chiết xuất trà xanh rất hay gặp trong các sản phẩm chống lão hóa trên thị trường. Vì trà xanh có khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ, xây dựng màng collagen và giảm thiểu thiệt hại tế bào. Bên cạnh đó, trà xanh có tác dụng giảm viêm, làm dịu da và tăng cường bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.

7. Vitamin B nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong

Mỗi loại vitamin B sẽ có vai trò nhất định đối với làn da, nhưng nhìn chung chúng đều có tác dụng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Một số loại thường gặp phải kể đến như: Vitamin B1 (Thiamin) có tác dụng loại bỏ độc tố khỏi da, chống lại gốc tự do, điều trị nám, tàn nhang; Vitamin B3 (Niacinamide) làm đều màu da, giảm bã nhờn, điều trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông; Vitamin B5 (Acid Pantothenic) giúp duy trì độ ẩm, chống mất nước, tăng độ đàn hồi và phục hồi da.

Mỗi loại vitamin B sẽ phát huy công dụng khác nhau khi sử dụng trên da

Trên đây là 7 thành phần chống lão hóa nổi tiếng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm những sản phẩm kết hợp các thành phần trên để dưỡng da hiệu quả trong thời gian ngắn và sở hữu làn da sáng mịn, tươi trẻ.