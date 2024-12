Top 8 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ hiệu quả tại nhà ai cũng cần

Vì sao phẫu thuật thẩm mỹ dễ để lại sẹo xấu?

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở thành một nhu cầu quan trọng và phổ biến trong xã hội hiện đại. Không thể phủ nhận rằng, nó mang lại cho chị em phụ nữ vẻ đẹp hoàn thiện hơn và sự tự tin trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích còn có mặt trái là sẹo xấu hình thành sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bởi khi một vùng da trên cơ thể bị tổn thương thì sẹo xấu sẽ hình thành để thay thế cho vùng da cũ. Và cấu trúc da chia thành 3 lớp gồm lớp biểu bì, trung bì, hạ bì. Nếu tổn thương sau phẫu thuật thẩm mỹ ở lớp trung bì thì chỉ hình thành những vết sẹo thâm. Còn khi tổn thương đã tới lớp trung bì hay hạ bì là tổn thương nghiêm trọng hơn sẽ dẫn tới nguy cơ hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại hay sẹo lõm.

Tùy vào cơ địa, tuổi tác cùng mức độ tổn thương sau phẫu thuật thẩm mỹ mà tiến trình lành sẹo sẽ khác nhau. Diện tích của vết sẹo sau phẫu phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ, vùng phẫu thuật thẩm mỹ và cách chăm sóc vết thương sau hậu phẫu.

Cũng giống như bất kỳ vết sẹo do tổn thương nào khác, sẹo sau phẫu thuật mỹ (phẫu thuật nâng ngực, cắt mí, tạo thành bụng…) không tự biến mất theo thời gian. Và càng để lâu sẹo diễn biến các phức tạp và rất khó điều trị hết hoàn toàn. Do đó, các bạn cần quản lý và ngăn ngừa sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ từ sớm.

Gợi ý cách chăm sóc vết mổ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ giúp hạn chế hình thành sẹo xấu

Một trong những yếu tố quan trọng có thể kiểm soát và hạn chế hình thành sẹo xấu sau phẫu thuật thẩm mỹ là chăm sóc hậu phẫu đúng chuẩn y khoa. Vậy cùng tìm hiểu cách chăm sóc vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ tại nhà đúng cách giúp vết thương mau lành.

Trong 1 tuần đầu sau khi phẫu thuật

Trong giai đoạn này, bạn cần nghỉ ngơi hoàn toàn và sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Đối với những ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn, bạn có thể phải ở lại bệnh viện để được bác sĩ theo dõi sát sao.

Sau khi xuất viện, nếu cần ra ngoài, bạn phải chú ý bảo vệ vết mổ kỹ lưỡng. Sử dụng miếng gạc y tế để che chắn, giúp cách ly vết mổ với môi trường, hạn chế bụi bẩn và vi khuẩn tiếp xúc. Đồng thời, bạn nên tránh các hoạt động mạnh hoặc ra quá nhiều mồ hôi.

Hằng ngày, vết mổ cần được vệ sinh nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch sát trùng pha loãng như betadine. Vệ sinh định kỳ và chăm sóc đúng cách không chỉ giúp vết thương nhanh chóng hồi phục mà còn giảm nguy cơ để lại sẹo. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa quá trình lành da, bệnh nhân nên dùng xịt lành thương HemaCut Spray. Đây là giải pháp được tin tưởng nhờ khả năng thúc đẩy tái tạo da, giúp vết mổ phục hồi nhanh chóng và hạn chế sẹo xấu, mang lại kết quả hoàn hảo cho làn da của bạn.

Bình xịt lành thương HemaCut Spray được phát triển dựa trên công nghệ hiện đại, mang lại giải pháp bảo vệ toàn diện cho vết thương. Sản phẩm tạo ra một lớp màng bảo vệ vô hình, vừa giữ ẩm vừa ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và bụi bẩn, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và giảm nguy cơ hình thành sẹo. Đây là một bước chăm sóc thiết yếu sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ như nâng mũi, cắt mí, nâng ngực hay căng da mặt.

Không chỉ hỗ trợ làm lành vết thương nhanh chóng chỉ sau 8-10 ngày, HemaCut Spray còn giúp làm dịu các triệu chứng sưng, đỏ và khó chịu, mang lại cảm giác dễ chịu tối đa cho làn da nhạy cảm sau phẫu thuật. Sản phẩm đã được các chuyên gia hàng đầu khuyến nghị như một giải pháp chăm sóc vết thương tối ưu, đảm bảo kết quả thẩm mỹ đẹp hoàn hảo và duy trì sự tự tin cho người dùng.

Với thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, HemaCut Spray mang đến sự tiện lợi vượt trội, phù hợp cho cả việc sử dụng tại phòng khám và chăm sóc vết thương tại nhà. Đây chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình phục hồi, giúp bạn chăm sóc làn da của mình một cách hiệu quả và nhẹ nhàng.

Trong tuần thứ 2 sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đối với những ca phẫu thuật có vết mổ lớn, bạn cần thời gian nghỉ ngơi thêm để cơ thể hồi phục hoàn toàn. Hạn chế các hoạt động mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng cũng như sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu vết mổ nhỏ, bạn có thể thực hiện các công việc nhẹ nhàng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, hãy tránh những hoạt động làm cơ thể đổ quá nhiều mồ hôi và hạn chế tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc môi trường ô nhiễm đầy bụi bẩn. Và các bạn vẫn tiếp tục sử dụng HemaCut Spray cho đến khi vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ đã lành.

Chế độ ăn uống sau phẫu thuật thẩm mỹ

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, các bạn nên tránh một số thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng và tăng khả năng hình thành sẹo xấu như như rau muống, trứng, đồ nếp, hải sản, thịt bò, thịt gà… Bên cạnh đó, các bạn nên bổ sung đầy đủ thực phẩm giàu chất xơ, protein, kẽm, vitamin C, sắt… để giúp vết thương mau lành và sức khỏe hồi phục nhanh chóng.

Sử dụng kem trị sẹo sau khi vết thương lành da non

Giai đoạn này đóng vai trò then chốt trong việc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm giảm thiểu nguy cơ hình thành sẹo. Ngoài việc sử dụng kem trị sẹo, để đạt hiệu quả tối ưu, nhiều chuyên gia khuyến khích kết hợp sử dụng miếng dán trị sẹo. Miếng dán không chỉ hỗ trợ làm mờ sẹo mà còn tạo một lớp bảo vệ hoàn hảo, cách ly vết thương khỏi tác động từ môi trường bên ngoài.

Top 8 kem trị sẹo phẫu thuật thẩm mỹ đang được tin dùng và có mặt tại nhiều TMV, bệnh viện, nhà thuốc… trên toàn quốc

Cùng tìm hiểu TOP 8 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ đang được tin dùng và mọi người tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay. Mọi vết sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ sẽ được điều trị hết ngay tại nhà.

1. Gel silicone ngăn ngừa sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil

On top đầu kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ là gel silicone Rejuvasil đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 35 năm tại Mỹ. Gel Rejuvasil với thành phần 97% từ 2 loại silicone y tế cao cấp kết hợp cùng vitamin C, Squalane, dầu Emu không chỉ kiểm soát sự sản sinh collagen sau lành thương làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại sau phẫu thuật (mổ đẻ, thẩm mỹ nâng ngực, cắt mí, tạo thành bụng, tuyến giáp…). Mà đây còn là giải pháp quản lý và ngăn ngừa sẹo mới hình thành sau phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nên, ngay sau khi lành thương, bệnh nhân sử dụng Gel Rejuvasil để quản lý sẹo xấu sau phẫu thuật nói chung hay phẫu thuật thẩm mỹ phẩm nói riêng. Đặc biệt, gel Rejuvasil không chứa hương liệu, paraben hay chất bảo quản nên an toàn với mọi vùng da trên cơ thể; kể cả vùng da mí mắt nhạy cảm.

Thành phần chính: 2 loại silicone y tế cao cấp, vitamin C, Squalane, dầu Emu.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo ngay một lớp màng silicone y tế mỏng trên bề mặt vết thương giúp chống lại sự mất nước và kiểm soát chặt chẽ sự tăng sinh collagen sau lành thương ngăn ngừa sẹo mới hình thành sau phẫu thuật thẩm mỹ tối ưu.

Thúc đẩy sự co rút các mạch máu và sợi collagen làm xẹp ngay sẹo lồi, sẹo phì đại sau phẫu thuật thẩm mỹ chỉ từ 8 tuần sử dụng đều đặn.

Bổ sung độ ẩm và làm mềm vết sẹo ngăn ngừa tình trạng vùng da sẹo khô, đỏ ngứa và gây cảm giác căng tức khó chịu.

Tăng cường quá trình lành thương và chống oxy hóa ngăn ngừa vết sẹo đổi màu.

Hiệu quả vượt trội tới 90% với sẹo dưới 6 tháng khi duy trì điều trị liên tục từ 1-2 tháng.

Thời gian sử dụng đều đặn từ 2-4 tháng sẽ đạt hiệu quả từ 60-80% với vết sẹo trên 6 tháng và dưới 1 năm.

Để tối ưu hóa kết quả và rút ngắn thời gian trị sẹo lồi, sẹo phì đại sau phẫu thuật thẩm mỹ; các bạn có thể kết hợp dùng miếng dán trị sẹo Rejuvaskin Scar FX với thành phần silicone y tế cao cấp.

Gel Rejuvasil thiết kế đa dạng với 3 dung tích 10ml, 15ml và 30ml đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng và mọi kích thước vết sẹo.

Kết cấu dạng gel trong suốt, thẩm thấu nhanh chóng nên không nhờn dính hay dính vào quần áo đâu nhé. Chú ý, khi sử dụng chỉ thoa một đường gel Rejuvasil lên vết sẹo và không massage để khô tự nhiên.

Nhược điểm: Xuất hiện hàng nhái trên thị trường nên cách tốt là chỉ nên mua tại các đại lý phân phối Rejuvaskin chính hãng tại Việt Nam.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 15ml và 1.100.000đ/ 30ml

Đánh giá chung: 10/10

2. Kem trị sẹo sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Top 2 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ cũng là "con cưng" đến từ nhà Rejuvaskin mà chuyên về trị sẹo thâm, sẹo rỗ và sẹo lõm. Kem trị sẹo Scar Esthetique hoạt động sâu ở lớp tế bào đáy, tác động trực tiếp đến nhân tế bào nhờ các thành phần như Coenzyme Q-10, dẫn xuất vitamin A, vitamin C. Những hoạt chất này giúp ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng, giảm sưng viêm và hạn chế vết thâm sạm hiệu quả. Đồng thời, sản phẩm còn chống lại quá trình oxy hóa, từ đó giảm tổn thương trên bề mặt da và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, giúp làn da trở nên mịn màng và đều màu trở lại.

Đối với các vết sẹo lõm và sẹo rỗ, Scar Esthetique tác động trực tiếp lên các mô sẹo, làm mềm và cải thiện cấu trúc sẹo. Nhờ thành phần Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7 và Glucosamine, kem còn kích thích sản sinh tế bào sợi và tế bào sừng, giúp làm đầy các vết sẹo một cách tự nhiên và hiệu quả. Với công thức lành tính, sản phẩm an toàn cho mọi loại da và không gây kích ứng, mang đến giải pháp phục hồi da an toàn và toàn diện.

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Glucosamine, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C, Polypeptide.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế quá trình sản sinh melanin, từ đó làm mờ các vết thâm mụn và giúp da đều màu tự nhiên.

Cung cấp dưỡng chất và khả năng chống oxy hóa giúp làn da trở nên mềm mại, tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

Thành phần peptide thúc đẩy quá trình tăng sinh nguyên bào sợi, làm đầy hiệu quả các vết sẹo rỗ, sẹo lõm và khôi phục bề mặt da phẳng mịn.

Kích thích sản xuất collagen tự nhiên, thay thế tế bào da xỉn màu, mang lại làn da khỏe khoắn, tươi mới.

Đẩy nhanh quá trình phục hồi các tổn thương trên da, cải thiện kết cấu da một cách toàn diện.

Sẹo mới (dưới 6 tháng) mang lại hiệu quả lên đến 90% với sẹo rỗ và 100% đối với sẹo thâm chỉ sau 1-2 tháng sử dụng đều đặn.

Sẹo từ 6 tháng đến 1 năm đạt hiệu quả từ 60-80% cho sẹo rỗ, lõm và hơn 90% với sẹo thâm sau 2-4 tháng sử dụng.

Sẹo lâu năm (1-3 năm) mang lại cải thiện từ 50-70% với thời gian sử dụng từ 4-6 tháng.

Không chỉ là giải pháp chăm sóc tại nhà hiệu quả, kem còn hỗ trợ tối ưu cho quá trình điều trị sẹo sau các liệu trình thẩm mỹ chuyên sâu do bác sĩ thực hiện.

Thiết kế dạng tuýp tiện lợi có nhiều dung tích như 10ml, 30ml và 60ml nên đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng vào da mà không gây bết dính, bóng nhờn hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông, mang đến trải nghiệm chăm sóc da thoải mái và hiệu quả.

Nhược điểm: Có hàng nhái, hàng giả xuất hiện trên thị trường nên mọi người cần tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định mua

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.300.000đ/ 60ml

Đánh giá chung: 9.5/10

3. Kem trị sẹo White Doctors Scar Clearr

Top 3 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ đến từ thương hiệu White Doctors chuyên về sẹo rỗ, sẹo lõm. Kem trị sẹo White Doctors Scar Clearr ứng dụng công nghệ trị sẹo kết hợp cùng hoạt chất Zinc Laurate, Niacinamide… tăng cường khả năng giảm viêm và phục hồi nhanh chóng cấu trúc da bị tổn thương dần khỏe đẹp, tươi trẻ trở lại. Còn với thành phần dịch chiết Panax Ginseng từ nhân sâm thúc đẩy tái tạo collagen, elastin lấp đầy cùng da tổn thương bị lõm cho làn da mềm mịn, phẳng mịn đều màu hơn.

Thành phần chính: Zinc Laurate, Niacinamide, dịch chiết nhân sâm họ Araliaceae.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da mới, giúp làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm và cải thiện tình trạng rạn da hiệu quả.

Tác động chuyên sâu vào các rãnh nhăn li ti, giúp bề mặt da trở nên căng bóng và mịn màng hơn.

Ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, mang lại làn da tươi trẻ và đầy sức sống.

Đẩy nhanh tốc độ phục hồi cho làn da bị tổn thương, cải thiện độ đàn hồi và kết cấu da.

Chỉ sau 8-12 tuần sử dụng đều đặn, làn da trở nên mềm mại và mịn màng hơn rõ rệt.

Chất kem có kết cấu đặc nhưng mềm mịn, thẩm thấu nhanh chóng vào da mà không gây nhờn rít hay bết dính khó chịu.

Với các thành phần an toàn, lành tính, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

Nhược điểm: Có nhiều nơi phân phối với mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 40g.

Đánh giá chung: 8.5/10

4. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Top 4 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ là sản phẩm đến từ thương hiệu Murad nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ chuyên trị sẹo thâm, sẹo lõm. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment hỗ trợ quá trình phục hồi da bằng cách tác động trực tiếp vào vùng sẹo, giúp làm mờ sẹo thâm và cải thiện đáng kể tình trạng sẹo lõm sau phẫu thuật. Với công thức đặc biệt, sản phẩm thúc đẩy làn da tái tạo nhanh chóng, mang lại kết quả rõ rệt chỉ sau 8 tuần sử dụng đều đặn. Nhờ các thành phần an toàn và dịu nhẹ, kem phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm, đảm bảo không gây kích ứng trong quá trình sử dụng.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp cải thiện hiệu quả sẹo rỗ, sẹo lõm do di chứng phẫu thuật, mang đến làn da ngày càng mịn màng và đều màu.

Hỗ trợ ức chế sự hình thành melanin, làm mờ vết thâm và giúp da đều màu tự nhiên.

Tăng cường cấu trúc bề mặt vùng da bị sẹo, giúp da trở nên trắng sáng và mềm mại hơn.

Qua kiểm nghiệm lâm sàng trong 8 tuần khẳng định, 100% người tham gia đồng ý rằng kết cấu sẹo được làm đầy và phẳng hơn; 91% nhận thấy da trở nên láng mịn, không còn cảm giác gồ ghề và 86% đánh giá sắc tố vết sẹo nhạt màu rõ rệt.

Dạng kem mỏng nhẹ, màu trắng, thẩm thấu nhanh vào da mà không gây bóng nhờn.

Nhược điểm: Giá hơi cao mà hiệu quả trị sẹo vượt trội nên vẫn được mọi người tìm mua

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 15ml.

Đánh giá chung: 8.5/10

5. Kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ Fixderma Scar Gel

Top 5 là kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ đến từ thương hiệu Fixderma của Ấn Độ. Kem trị sẹo thâm Fixderma Scar Gel loại bỏ tế bào chết và thúc đẩy tái tạo tế bào mới làm mờ sẹo thâm nhanh chóng.

Thành phần chính: Chiết xuất củ hành tây, Lactic Acid (Alpha Hydroxy Acid – AHA), chiết xuất nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ lớp sừng và cải thiện cấu trúc bề mặt cho làn da tươi sáng đều màu.

Làm mờ sẹo thâm và làm mềm mịn vùng da sẹo sau phẫu thuật.

Hỗ trợ giảm viêm và tăng cường khả năng kháng khuẩn giúp vùng da tổn thương phục hồi nhanh chóng.

Kết cấu dạng gel mềm mịn thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Hiệu quả còn chậm với sẹo sau thẩm mỹ lâu năm.

Giá niêm yết chính hãng: 278.000đ/ 15ml

Đánh giá chung: 7/10

6. Gel trị sẹo Dermatix Ultra

Top 6 là kem trị sẹo Dermatix Ultra đến từ nước Mỹ. Không chỉ mang lại hiệu quả giảm sẹo phì đại, sẹo lồi. Mà còn làm mờ đốm thâm ngăn ngừa sự hình thành sẹo thâm sau mụn.

Thành phần chính: CPX (cyclopentasiloxane), vitamin C Ester.

Ưu điểm nổi bật:

Làm đều màu và phẳng các vết sẹo thâm, sẹo lõm sau phẫu thuật.

Bảo vệ da và ngăn ngừa sự thoát hơi nước và bình thường hóa sự lắng đọng collagen ngăn ngừa sẹo mới hình thành.

Bảng thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng.

Nhược điểm: Hiệu quả với nhiều loại sẹo cơ chế hình thành khác nhau nên không mang lại hiệu quả tối ưu.

Giá niêm yết chính hãng: 210.000đ/ 7g

Đánh giá chung: 7.5/10

7. Kem trị sẹo lõm Contractubex

Top 7 kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ đến từ thương hiệu Contractubex nổi tiếng nước Đức. Kem trị sẹo Contractubex mang lại hiệu quả trị sẹo đa nhiệm từ sẹo lồi, sẹo phì đại do phẫu thuật đến sẹo lõm vì chấn thương. Tuy nhiên, chính sự đa dụng này lại có nhược điểm là chưa đạt hiệu quả tối ưu với một loại sẹo cụ thể nào.

Thành phần chính: Cepae, Heparin, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái tạo mô giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh chóng hơn.

Ngăn ngừa sẹo mới hình thành sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Kết cấu dạng gel mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng mà không gây nhờn rít.

Nhược điểm: Sẹo lâu năm phải kiên trì sử dụng thời gian dài mới thấy hiệu quả. Bên cạnh đó, thiết kế là tuýp vỏ kim loại nên dễ bị đứt gãy trong thời gian sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 550.000đ/ tuýp 30g.

Đánh giá chung: 8/10

8. Gel trị sẹo Kelo Cote Alliance

Top 8 là kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ đến từ thương hiệu Advanced Biotechnologie nổi tiếng Hoa Kỳ. Gel trị sẹo Kelo-Cote chuyên trị điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa sẹo mới hình thành.

Thành phần chính: Dimethicone, Fumed Silica, Dimethicone Crosspolymer.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp bảo vệ vùng da sẹo khỏi bụi bẩn và chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn hạn chế tình trạng ngứa rát, căng đỏ khó chịu.

Chống lại sự hình thành sẹo xấu sau khi vết thương.

Kết cấu dạng gel thẩm thấu nhanh chóng không gây bóng nhờn.

Nhược điểm: Giá khá cao mà hiệu quả còn chậm với sẹo lâu năm.

Giá niêm yết chính hãng: 600.000đ/ 15g

Đánh giá chung: 7.5/10

Vậy là các bạn đã tìm được kem trị sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ hiệu quả ngay tại nhà rồi đúng không nào. Nhớ thêm là bước chăm sóc sau hậu phẫu đúng chuẩn tại nhà và sử dụng các kem trị sẹo quản lý sẹo ngay từ sớm là cách tốt để hạn chế sẹo xấu hình thành với diễn biến phức tạp. Bạn đã đầu tư phẫu thuật thẩm mỹ rồi thì đừng để sẹo xấu tiếp tục làm xấu bạn nhé.