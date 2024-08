Top 8 sản phẩm Niacinamide trị nám tận gốc cho làn da trắng hồng rạng rỡ

Tìm hiểu ngay những thông tin dưới đây để hiểu rõ hơn về hoạt chất Niacinamide và tác dụng trị nám đối với làn da. Chắc chắn bạn sẽ tìm được sản phẩm Niacinamide trị nám phù hợp giúp lấy lại làn da tươi sáng rạng ngời.

Niacinamide là gì?

Niacinamide thuộc nhóm vitamin B, phức hợp vitamin B3 hay còn gọi là Nicotinamide là một loại vitamin có lợi trong thực phẩm và dung nạp vào cơ thể có thể qua ăn uống hoặc thoa trực tiếp lên da. Với cơ chế hoạt động đặc biệt mà Niacinamide mang lại nhiều tác dụng vượt trội đối với làn da như chống lão hóa, duy trì độ ẩm, trị mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường khả năng miễn dịch và làm giảm thâm nám, sạm da và làm đồng đều màu da.

Tại sao được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm trị nám?

Một trong những tác dụng nổi bật và được sử dụng ngày càng phổ biến của Niacinamide là khả năng trị nám, trị thâm sau viêm làm sáng làn da xỉn màu, không đồng đều. Đặc biệt, sử dụng Niacinamide được đánh giá là một trong những giải pháp trị nám an toàn, không gây kích ứng hay châm chích, bong tróc, mẩn đỏ. Vì Niacinamide không hoạt động theo nguyên lý tiêu diệt hay ức chế sự sản sinh melanin khiến làn da sạm đen. Mà Niacinamide làm giảm sự bài tiết hắc sắc tố melanin từ các tế bào tạo sắc tố. Theo đó, ngăn chặn melanin di chuyển lên bề mặt và giảm tình trạng da sạm đen, tàn nhang, không đều màu. Vậy là, Niacinamide hoạt động như một chất hỗ trợ giúp tăng cường hiệu quả của các sản phẩm trị thâm nám và làm trắng.

Còn với đặc tính kháng viêm và tăng cường khả năng miễn dịch nên Niacinamide còn hạn chế được tình trạng viêm nhiễm, mẩn đỏ và hỗ trợ phục hồi tổn thương do mụn như mụn mủ, mụn trứng cá… Ngăn ngừa vết thâm sau mụn hình thành cho làn da tươi sáng đều màu hơn.

Niacinamide cũng có tác dụng thúc đẩy hoạt động của lớp rào chắn lipid ở tầng biểu bì giúp bảo vệ làn da khỏi những tác động xấu từ tia UV và các yếu tố môi trường khác. Điều này giúp duy trì độ ẩm và ngăn ngừa tình trạng thoát nước cân bằng lượng dầu nhờn tiết ra. Làn da khỏe đẹp rạng ngời, tươi sáng và ngăn ngừa cháy nắng, sạm da.

Một tác dụng khác của Niacinamide là thúc đẩy tổng hợp protein K1 và collagen giúp cải thiện vẻ ngoài cho làn da căng mịn, trẻ trung hơn. Theo đó, trên bề mặt làn da sẽ có sự thay đổi tích cực là đốm nâu, thâm mụn, tàn nhang, đồi mồi mờ dần cho làn da đều màu trở lại. Các dấu hiệu lão hóa cũng được cải thiện đáng kể cho làn căng mọng và mềm mại tự nhiên.

Top 8 sản phẩm Niacinamide trị nám tận gốc

Dưới đây là top 8 sản phẩm chứa Niacinamide trị nám được review hiệu quả tận gốc ngăn ngừa tái phát. Đồng thời, an toàn với mọi làn da và không gây kích ứng hay cảm giác châm chích, bong tróc. Cùng tìm hiểu xem đó là những sản phẩm nào!

1. Serum trị nám sạm làm sáng da Image Iluma Intense Facial Illuminator

Top 1 sản phẩm Niacinamide trị nám đến từ thương hiệu Image Skincare của Mỹ. Serum Iluma Intense Facial Illuminator với 3% Tranexamic Acid ức chế Tyrosinase ngăn ngừa đốm nâu và hình thành mao mạch qua cơ chế hạn chế sản xuất prostaglandin. Serum trị nám Iluma còn chứa Niacinamide, vitamin C, Glycolic Acid nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết, chống lại gốc tự do ngăn cản vận chuyển các hạt melanosome giảm sự xuất hiện của đốm sắc tố cho làn da tươi sáng đều màu. Đặc biệt, sản phẩm hoạt động theo cơ chế đa chiều không chỉ làm mờ đốm nâu, tàn nhang, thâm mụn trên bề mặt mà còn tác động từ sâu bên trong ngăn ngừa nám tái phát. Hiệu quả trị nám chỉ sau 4 - 8 tuần sử dụng đều đặn. Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thành phần chính: Tranexamic Acid, Vitamin C, Niacinamide, Acid Glycolic, Acetyl Tetrapeptide.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin ngăn ngừa sự xuất hiện đốm nâu, tàn nhang và thâm mụn cho làn da dần đều màu trở lại.

Hoạt động theo cơ chế trị nám toàn diện từ trong ra ngoài nên hạn chế được tình trạng nám phát triển đậm màu hơn hay tái phát.

Thúc đẩy sản sinh collagen làm mờ đốm nâu, nám sạm cho làn da tươi sáng bật tone.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu làm dịu làn da sau viêm cho làn da mềm mịn, căng bóng ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại của tia UV ngăn ngừa nám tái phát.

Khả năng chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa da sạm màu, cải thiện các dấu hiệu lão hóa và làm đầy nếp nhăn hiệu quả.

Phù hợp cả những làn da kích ứng với Hydroquinone hay những làn da tăng sinh mao mạch.

Thiết kế dạng chai serum hình trụ nhỏ gọn và nắp bóp nhỏ giọt nên dễ lấy tinh chất, bảo quản cũng dễ dàng.

Kết cấu serum lỏng, thẩm thấu cực nhanh chỉ sau vài giây. Không gây nhờn rít hay tạo cảm giác nặng mặt.

Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu phong lữ và cam tươi tạo cảm giác thư giãn mỗi khi apply lên da.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương, không chứa paraben nên an toàn với mọi làn da. Không gây châm chích, mẩn đỏ, bong tróc.

Nhược điểm: Phân phối từ nhiều đơn vị khác nhau nên không kiểm soát được chất lượng dễ mua phải hàng kém chất lượng. Cách tốt nhất là nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 2.145.000đ/ 30ml.

2. Tinh chất trị nám Paula's Choice Clinical Discoloration Repair Serum

Top 2 sản phẩm Niacinamide trị nám gọi tên thương hiệu Paula's Choice cũng đến từ nước Mỹ. Sự kết hợp hoàn hảo 3% Tranexamic Acid, 5% Niacinamide và 0.5% Bakuchiol; tinh chất Paula's Choice Clinical Discoloration Repair Serum ức chế ngay sự hình thành đốm nâu, tàn nhang cho làn da trắng sáng đều màu hơn. Sản phẩm còn có tác dụng ngăn ngừa sự hoạt động của gốc tự do, cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da tươi trẻ rạng ngời. Không gây bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích.

Thành phần chính: 3% Tranexamic Acid, 5% Niacinamide, 0.5% Bakuchiol, Citric Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cân bằng sự sản sinh hắc sắc tố melanin giúp làn da nám sạm, xỉn màu dần tươi sáng, đều màu hơn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da trở nên căng mịn ngăn ngừa lão hóa và làm dịu mẩn đỏ viêm sưng hiệu quả.

Tăng cường sản sinh tế bào mới cho làn da căng trẻ, làm đầy nếp nhăn và vết chân chim chống chảy xệ.

Đánh giá từ người dùng cho thấy, 88% người dùng kết luận nám sạm, đốm nâu và tàn nhang được cải thiện rõ rệt; 86% cho biết làn da đều màu hơn và 85% thấy thâm mụn được làm mờ làn da đều màu hơn.

Bảng thành phần lành tính, không chứa hương liệu, chất bảo quản, không paraben nên không gây kích ứng. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Thiết kế dạng chai nổi bật với tone màu trắng và tím; dạng vòi pump nên sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng.

Kết cấu dạng lotion gel mỏng nhẹ thẩm thấu cực nhanh cho làn da mịn đẹp tự nhiên.

Mùi hương dịu nhẹ và không quá nồng và hết ngay sau khi apply lên da.

Nhược điểm: Hiệu quả nhanh chóng với làn da nám sạm và lão hóa. Nhưng với làn da rãnh nhăn sâu thì cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 1.599.000đ/ 30ml.

3. Serum trị nám tận gốc VI Derm Dark Spot Lifting Serum

Top 3 là sản phẩm Niacinamide trị nám đến từ thương hiệu VI Derm lừng danh tại Mỹ. Serum VI Derm Dark Spot Lifting Serum với sự kết hợp của Tranexamic Acid, Acid Kojic, Lactic Acid, Niacinamide tác động trực tiếp và toàn diện giúp loại bỏ đốm nâu, tàn nhang hiện có trên bề mặt cho làn da trắng sáng đều màu. Sản phẩm còn bổ sung các dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh từ bên trong chống lại tác hại từ tia UV ngăn ngừa nám tái phát và chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn, vết chân chim. Duy trì sử dụng sau 2 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, làn da tươi sáng và trẻ trung hơn. Đặc biệt, nồng độ Trenaxamic Acid tới 5% mà không gây bong tróc, châm chích hay mẩn đỏ. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay làn da giãn mao mạch.

Thành phần chính: Acid Tranexamic, Niacinamide, Acid Lactic, Acid Kojic.

Ưu điểm nổi bật:

Khống chế sự hình thành đốm sắc tố melanin ngăn chặn sự hình thành đốm nâu, tàn nhang hay vết thâm mụn.

Bổ sung độ ẩm và làm dịu tức thì viêm sưng, mẩn đỏ ngăn ngừa tình trạng da khô ráp hay bong tróc.

Cân bằng sự tăng sắc tố cho làn da tươi sáng đều màu trở lại và ngăn ngừa tình trạng rối loạn sắc tố giúp trị nám, tàn nhang từ bên trong.

Nhẹ nhàng làm sạch lớp tế bào chết cho làn da bật tone tươi sáng rạng rỡ.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin làm mờ đốm nâu, thâm mụn cho làn da trắng hồng.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh ngăn ngừa tác hại từ tia UV chống nám sạm tái phát.

Kết cấu dạng cream mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay cảm giác khó chịu cho người dùng.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng mịn, căng trẻ bất chấp tuổi tác.

Không gây bong tróc, mẩn đỏ hay cảm giác châm chích. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm và da giãn mao mạch.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả trị nám làm sáng da nhanh chóng. Vậy nên, hàng ngàn tín đồ skincare trên toàn thế giới vẫn tìm mua.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000đ/ 50ml.

4. Serum trị nám SK-II GenOptics Spot Essence

Top 4 sản phẩm Niacinamide trị nám đến từ thương hiệu SK-II nổi tiếng ở Nhật Bản. Serum SK-II GenOptics Spot Essence với thành phần chiết xuất từ tảo bẹ, Niacinamide… giúp ức chế sự sản sinh melanin cho làn da tươi sáng rạng ngời. Thành phần lành tính, không gây kích ứng và an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Pitera, chiết xuất tự nhiên từ tảo bẹ, Demelano P3C, Lumina Kelp Extract, Niacinamide...

Ưu điểm:

Ức chế sự sản sinh hắc sắc tố melanin làm mờ thâm nám, tàn nhang, đồi mồi và ngăn ngừa tái phát.

Cung cấp độ ẩm nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong cho làn da tươi sáng đều màu.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Chống lão hóa và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim cho làn da phẳng mịn, trẻ trung.

Nhược điểm: Giá khá cao.

Đánh giá chung: 8/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 3.000.000đ/ 30ml.

5. Kem trị nám SVR Clairial Night Peel

Top 5 là kem trị nám chứa Niacinamide đến từ thương hiệu SVR lừng danh tại Pháp. Kem trị nám SVR Clairial Night Peel với sự kết hợp hoàn hảo của Lumiwhite + phức hợp Depigmenting (10%), Acid Citric (10%), Enzyme đu đủ, Niacinamide… không chỉ ức chế sự sản sinh melanin ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang hình thành mới. Mà còn tẩy tế bào chết sừng và thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da nám sạm, xỉn màu trở nên tươi sáng đều màu. Sản phẩm còn được thiết kế độc đáo với đầu cọ giúp việc sử dụng thuận tiện hơn.

Thành phần chính: Lumiwhite + phức hợp Depigmenting (10%), Acid Citric (10%), Enzyme đu đủ, Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế sự sản sinh đốm sắc tố ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang hình thành mới.

Khử đốm sắc tố trên bề mặt cho làn da dần trắng sáng rạng ngời.

Nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết cho làn da tươi sáng bật tone.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và tình trạng da khô ráp.

Tăng cường tái tạo tế bào mới cho làn da tươi sáng, trẻ trung và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Thiết kế hiện đại với dạng tuýp có trang bị đầu cọ giúp việc sử dụng tiện lợi hơn.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay cảm giác khó chịu mỗi khi apply lên da.

Bảng thành phần không chứa paraben, hương liệu nên không gây kích ứng hay bong tróc.

Nhược điểm: Thiết kế tuýp đầu cọ độc đáo nhưng nhiều người chưa quen nên không thích điều này.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 990.000đ/ 50ml.

6.Serum trị nám Murad Rapid Age Spot Correcting Serum

Top 6 sản phẩm Niacinamide trị nám đến từ thương hiệu Murad nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Ứng dụng công nghệ NHP-3 độc quyền kết hợp Hexylresorcinol, Niacinamide, vitamin C… serum Murad Rapid Age Spot Correcting Serum làm mờ nám sạm, tàn nhang và ngăn ngừa tái phát cho làn da dần trắng sáng, tươi hồng rạng ngời. Kết cấu dạng serum mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay cảm giác khó chịu cho người dùng khi apply lên da.

Thành phần chính: Hexylresorcinol, Niacinamide, Plankton Extract, vitamin C, Oligopeptides, bột ngọc trai.

Ưu điểm:

Làm mờ đốm nâu, đồi mồi, tàn nhang trên bề mặt dần lấy lại làn da trắng sáng rạng ngời.

Ức chế sự sản sinh melanin ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang hình thành mới hay đậm màu hơn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da luôn tươi trẻ và làm đầy nếp nhăn hiệu quả.

Bảng thành phần lành tính, không gây kích ứng và an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Không gây bong tróc, mẩn đỏ hay cảm giác châm chích mỗi khi sử dụng.

Nhược điểm: Giá niêm chính hãng cao.

Đánh giá chung: 8.5/ 10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 3.079.000đ/ 30ml.

7. Serum trị nám trắng da Page One Tranacide Pro + Exosome Serum

Vị trí thứ 7 gọi tên sản phẩm trị nám chứa Niacinamide đến từ thương hiệu Page One nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc. Serum Page One Tranacide Pro + Exosome ứng dụng công nghệ Exosome độc quyền kết hợp hoạt chất Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, Liposome... mang lại hiệu quả trị nám toàn diện ngăn ngừa tái phát chỉ sau 6 tuần sử dụng đều đặn. Cơ chế tác động trực tiếp và đa chiều, không chỉ ức chế quá trình sản sinh melanin ngăn ngừa sắc tố mới hình thành trên bề mặt da. Mà serum Page One Tranacide Pro + Exosome Serum còn dưỡng trắng, trị hồng ban, thâm mụn và chống oxy hóa giúp làm mờ nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả. khả năng chống ô xy hóa mạnh mẽ ngừa nếp nhăn, nám sạm quay trở lại. Đặc biệt, serum Page One Tranacide Pro + Exosome Serum hiệu quả với cả nám giãn mao mạch mà không gây châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc.

Thành phần chính: Công nghệ Exsome, Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1%, B5, Adenosine, Allantoin, Liposome.

Ưu điểm nổi bật:

Không chế hoạt động của Enzym Plasmin nên ức chế quá trình sản sinh nội bào của Arachidonic Acid, Hormone α-MSH (yếu tố thúc đẩy tổng hợp melanin) ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang xuất hiện mới trên bề mặt làn da.

Cản trở sự trưởng thành melanosome, là nơi chứa melanin nên có tác dụng điều chỉnh tình trạng tăng sắc tố sau viêm hiệu quả cho làn da đều màu hơn.

Cung cấp độ ẩm cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu hóa.

Khả năng làm dịu mẩn đỏ, viêm sưng nên hạn chế tình trạng da khô hay bong tróc.

Hiệu quả điều trị hồng ban, thâm mụn cho làn da dần đều màu trở lại.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại từ tia UV, ô nhiễm môi trường ngăn ngừa nám tái phát.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương do tia UV cho làn da nám sạm, không đều dần tươi sáng trở lại.

Tăng cường sản sinh collagen, elastin cho làn da tươi trẻ và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng.

Thiết kế dạng chai nổi bật với màu hồng nhẹ nhàng, sang trọng có lớp tráng men nên sử dụng thuận tiện và hạn chế sự oxy hóa dưỡng chất bên trọng.

Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ nên thẩm thấu cực nhanh nên không gây bết dính, mang lại cảm giác thư giãn cho người dùng mỗi khi apply lên da.

Bảng thành phần thuần chay nên không gây kích ứng, bong tróc hay mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu.

Nhược điểm: Sản phẩm có dung tích hơi nhỏ nên dùng hao và nhanh hết.

Đánh giá chung: 9.5/10 điểm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000đ/ 30ml.

8. Serum trị nám White Doctors Melasma Herbal Serum

Top 8 sản phẩm trị nám Niacinamide gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng White Doctors. Serum trị nám White Doctors Melasma Herbal Serum với sự kết hợp hoàn hảo của các thành phần Niacinamide, Alpha Arbutin, Retinol (Vitamin A), Vitamin C… làm mờ nám, tàn nhang, thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu và ngăn ngừa tái phát. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung độ ẩm và chống oxy hóa mạnh mẽ, cải thiện nếp nhăn cho làn da căng mịn, tươi trẻ rạng ngời.

Thành phần chính: Retinol (Vitamin A), Niacinamide, Alpha Arbutin, Vitamin C, chiết xuất nhân sâm.

Ưu điểm nổi bật:

Nuôi dưỡng từ sâu bên trong làm mờ đốm sắc tố cho làn da tươi sáng rạng ngời.

Ức chế sản sinh melanin ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang, đồi mồi hình thành mới trên bề mặt da.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn ngăn ngừa nám tái phát và hạn chế da bong tróc, khô ráp.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới làm mờ đốm nâu và cải thiện nếp nhăn cho làn da tươi trẻ hơn.

Khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ và chống oxy hóa vừa làm mờ đốm nâu vừa cải thiện sự đồng đều màu cho làn da tươi sáng, trẻ trung hơn.

Kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh nên không để lại cảm giác nhờn rít hay sự khó chịu mỗi khi sử dụng.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Kết cấu lỏng mịn nên dùng khá hao, nhanh hết.

Đánh giá chung: 9/10 điểm

Giá niêm yết chính hãng: 580.000đ/ 30g.

Niacinamide ngày càng đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong các sản phẩm trị nám. Chắc chắn bạn cũng đã tìm được sản phẩm Niacinamide trị nám hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mình đúng không nào. Dù bạn lựa chọn bất cứ kem trị nám chứa Niacinamide đến từ thương hiệu nào đều phải tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Không nên vì ham giá rẻ mà mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm soát được chất lượng chỉ khiến "tiền mất tật mang" mà thôi.