Top 9 kem dưỡng cải thiện tone da sau 7 ngày, giúp da bật tone trắng hồng

1. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer

Xứng danh “hoa hậu” trong thế giới kem dưỡng trắng da, Rejuvaskin tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu mỹ phẩm với hơn 37 năm danh tiếng tại Mỹ. Kem Rejuvaskin Facial Moisturizer nhanh chóng chinh phục cộng đồng yêu làm đẹp, trở thành lựa chọn yêu thích của hàng loạt tín đồ skincare nhờ công thức tích hợp ReVita-D Complex - “chìa khóa” kích hoạt quá trình tự tổng hợp vitamin D của da. Đây chính là dưỡng chất giữ vai trò trung tâm trong quá trình tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống mỗi ngày.

Rejuvaskin Facial Moisturizer còn ghi điểm bởi bảng thành phần giàu dưỡng chất từ thiên nhiên như acquacell từ dưa hấu, chiết xuất cafe, dầu hướng dương... mang đến nguồn ẩm dồi dào, giúp làn da duy trì độ căng mọng chuẩn “glow”. Làn da nhờ đó giảm dấu hiệu khô căng, bong tróc hay lão hóa sớm, đồng thời được nuôi dưỡng từ sâu bên trong để giúp da trở nên rạng rỡ, đàn hồi và tươi trẻ hơn từng ngày. Đặc biệt, kết cấu dịu nhẹ của sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, từ da nhạy cảm, da dầu cho đến làn da đang treatment dễ kích ứng.

Thành phần chính: Phức hợp reVita-D, chiết xuất acquacell từ dưa hấu, chiết xuất cafe, dầu hướng dương, chiết xuất bơ.

Ưu điểm nổi bật:

• Kích hoạt quá trình sản sinh vitamin D tự nhiên, tăng cường sức mạnh nội sinh cho làn da, giúp da khỏe, trắng sáng đều màu.

• Dưỡng ẩm sâu và làm dịu tình trạng kích ứng, mẩn đỏ; mang đến làn da ẩm mượt, căng bóng và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa từ sớm.

• Khóa ẩm thông minh, giúp da căng mướt, hạn chế nếp nhăn, vết chân chim hình thành theo thời gian.

• Phục hồi màng bảo vệ da, tăng khả năng chống đỡ trước UVA/UVB và tác nhân ô nhiễm môi trường.

• Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, cải thiện tình trạng da tối màu, da xỉn, giúp bề mặt da trở nên hồng hào và tươi tắn.

• Tăng cường khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương da và hỗ trợ da luôn săn chắc, đàn hồi.

• Kết cấu cream-gel siêu nhẹ, thấm nhanh, không nhờn rít, giúp da thoải mái cả ngày dài.

Nhược điểm: Gần như không có nhược điểm và thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng trắng da VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 trong danh sách kem dưỡng trắng da gọi tên một cái tên quen thuộc VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer được ví như “bí quyết cho làn da” giúp dacăng mịn, đều màu và rạng rỡ sau 7 ngày sử dụng.

Sản phẩm là sự hòa quyện tinh xảo giữa retinol, 10% glycolic acid và axit azelaic, tạo nên công thức cải tiến giúp làm gia tang độ đàn hồi cho da từ đó có thể hạn chế được các dấu hiệu lão hóa. Nhờ khả năng kích thích quá trình tăng sinh collagen mạnh mẽ, VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer hỗ trợ làm sáng da và cải thiện kết cấu da nhanh chóng. Sau một tuần kiên trì thoa đều, làn da như được “refresh” - sáng hơn, căng hơn và đầy sức sống.

Điểm đặc biệt làm nên đẳng cấp của VI Derm chính là THD ascorbate - dạng vitamin C siêu ổn định, siêu thẩm thấu. Hoạt chất này kết hợp cùng retinol tạo nên “bộ đôi vàng” giúp tăng hiệu quả trẻ hóa nhưng vẫn duy trì độ dịu nhẹ, hạn chế bong tróc, khô rát thường gặp ở các sản phẩm Retinol truyền thống.

Thành phần chính: retinol, glycolic acid 10%, vitamin C (THD ascorbate), chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

• Cấp ẩm, khóa ẩm tối ưu, nuôi dưỡng da mềm mại, căng bóng.

• Tăng sinh collagen tự nhiên, hỗ trợ làm tăng độ đàn hồi cho làn da.

• Cải thiện độ mịn và mang đến diện mạo tươi trẻ mỗi ngày.

• Chống oxy hóa mạnh, giúp da chống lại tác động của ô nhiễm, ánh nắng và gốc tự do.

• Giúp da sáng da hiệu quả, hỗ trợ cải thiện thâm nám, đốm nâu và giúp da đều màu hơn.

• Kết cấu kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh, phù hợp cho cả routine ban ngày lẫn ban đêm.

• Dịu nhẹ cho da nhạy cảm, không gây châm chích, bong tróc nhờ công nghệ kết hợp retinol + vitamin C tiên tiến.

• Hiệu quả sau 7 ngày, da mềm hơn, sáng hơn và khỏe từ sâu bên trong.

• Thành phần “siêu sạch và siêu tinh khiết”, phù hợp mọi loại da, kể cả da mới làm quen với retinol.

Nhược điểm: Giá thành có phần cao nhưng với hiệu quả nên vẫn luôn thuộc top lựa chọn hàng đầu của cộng đồng skincare.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Giữ vững vị trí top 3 trong bảng xếp hạng kem dưỡng trắng da, MD CARE tiếp tục ghi dấu ấn với sản phẩm MD CARE Brightening Blemish Cream. Phiên bản nâng cấp chứa hexyl resorcinol 1%, hoạt chất thế hệ mới nổi bật với cơ chế tác động kép vừa hỗ trợ ức chế quá trình hình thành melanin gây nám sạm, vừa giúap làm dịu và phục hồi cấu trúc da đang tổn thương.

Nhờ sự cải tiến này, MD CARE Brightening Blemish Cream trở nên thân thiện với cả làn da nhạy cảm và những trường hợp da gặp vấn đề tăng sắc tố. Công thức mới không chỉ duy trì khả năng làm sáng, mờ thâm mà còn an toàn, hiệu quả dài lâu.

Đặc biệt, MD CARE Brightening Blemish Cream còn được mệnh danh là “trợ thủ” cho các vùng da tối màu do ma sát như đầu gối, khuỷu tay hay vùng dưới cánh tay. Sau thời gian ngắn sử dụng, giúp da trở nên đều màu, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

• Loại bỏ tế bào chết một cách dịu nhẹ, giúp bề mặt da mượt mà, tươi mới và sáng tone.

• Hỗ trợ ức chế melanin hiệu quả, hỗ trợ làm mờ thâm mụn, cải thiện tình trạng da xỉn màu.

• Dưỡng sáng an toàn kết hợp đặc tính kháng khuẩn, nuôi dưỡng da khỏe từ sâu bên trong.

• Cải thiện độ đàn hồi, làm mịn kết cấu da.

• Cấp ẩm chuyên sâu, thúc đẩy tổng hợp collagen, giúp làn da căng mịn, đầy sức sống.

• Đa công dụng, hiệu quả ngay cả trên vùng da sạm màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… mang lại vẻ ngoài đều màu, sáng mịn.

• Công thức dịu nhẹ, lành tính nên phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm; sử dụng được cho cả mặt và body.

Nhược điểm: Sản phẩm được săn đón mạnh bởi các tín đồ skincare nên thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

4. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Giữ vị trí top 4 trong danh sách kem dưỡng trắng da được yêu thích, siêu phẩm đến từ Hy Lạp - Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Marine Exopolysaccharide (EPS) hiện đại, giúp cải thiện làn da, tăng độ săn chắc, làm mịn và giảm dấu hiệu lão hóa sau thời gian ngắn sử dụng. Bên cạnh đó, công thức còn kết hợp bioenergy recharger MG6P, nguồn năng lượng sinh học giúp đánh thức tế bào lão hóa, kích thích quá trình tăng sinh collagen I – III, tropoelastin và elastin, tái thiết “bộ khung” nâng đỡ làn da, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, căng mướt.

Sau 2 tuần, hoạt chất MG6P mang lại hiệu quả giúp giảm cải thiện dấu hiệu lão hóa nhanh chống, đồng thời cải thiện độ săn chắc của da. Còn LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin và vi cầu kim cương siêu tinh mịn, mang đến khả năng cấp ẩm sâu đến từng tế bào. Nhờ vậy, giúp làn da luôn ngậm nước, căng bóng, mượt mà như nhung và tỏa sáng rạng rỡ mỗi ngày.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, glycogen biển, LMW hyaluronic acid - silanol & marine elastin, boron nitride.

Ưu điểm nổi bật:

• Cấp ẩm chuyên sâu và bền bỉ, giữ da mềm mại, đàn hồi và đầy sức sống.

• Hỗ trợ làm sáng da, giúp da đều màu và rạng rỡ hơn.

• Hỗ trợ cải thiện các rãnh nhăn, giúp bề mặt da láng mịn, trẻ trung.

• Tăng cường quá trình sản sinh collagen & elastin, củng cố “khung da” vững chắc, chống chảy xệ hiệu quả.

• Phục hồi cấu trúc da từ sâu bên trong, mang lại vẻ căng bóng và tươi trẻ dài lâu.

• Kết cấu mỏng mịn - thấm nhanh, để lại cảm giác mềm mượt như nhung, không bết dính hay nặng mặt.

• Hương thơm nhẹ nhàng, đem đến trải nghiệm thư giãn sang trọng mỗi lần thoa.

• Bảng thành phần chất lượng mà lành tính nên an toàn, phù hợp mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da mỏng hay da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Sản phẩm luôn nằm trong danh sách “must-have” nên thường xuyên cháy hàng tại nhiều cửa hàng và sàn thương mại điện tử.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

5. Kem dưỡng trắng da mặt chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Giữ vị trí top 5 là đại diện đến từ Nhật Bản - Sakura Restorative Night Cream - được mệnh danh là “vũ khí làn da” trong từng giấc ngủ. Sản phẩm mang đến khả năng phục hồi, giúp làn da trở nên săn chắc, tươi sáng và mịn màng khi thức dậy.

Được thiết kế dành riêng cho công cuộc chống lão hóa ban đêm, Sakura Restorative Night Cream giúp tăng độ đàn hồi, bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Nhờ cơ chế thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, sản phẩm hỗ trợ làm mờ nám, sạm màu và tàn nhang, trả lại làn da trắng hồng, đều màu và tràn đầy sức sống sau một đêm ngủ ngon.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ cây kudzu.

Ưu điểm nổi bật:

• Dưỡng ẩm sâu, mang lại làn da mềm mịn, căng mọng mỗi buổi sáng.

• Hỗ trợ làm chậm tốc độ lão hóa tự nhiên, giữ da trẻ trung, tươi mới và tràn đầy năng lượng.

• Thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, giúp da hồi phục nhanh, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

• Kích thích collagen & elastin, làm mờ nếp nhăn li ti, cải thiện rãnh nhăn và mang đến làn da mịn như lụa.

• Làm sáng và đều màu da, giảm thâm sạm nám, tàn nhang.

• Tăng độ đàn hồi, giúp gương mặt trông thon gọn và trẻ trung hơn theo thời gian.

• Hỗ trợ phục hồi da tổn thương, đặc biệt phù hợp với da từng bị kích ứng hoặc hư tổn do mỹ phẩm kém chất lượng hay môi trường ô nhiễm.

• Kết cấu kem mỏng nhẹ nên thấm nhanh, để lại làn da mềm mịn mà không nhờn rít.

• thức thiên nhiên an toàn, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da sau treatment cần phục hồi.

Nhược điểm: Thiết kế hũ khiến việc lấy kem yêu cầu vệ sinh tay kỹ lưỡng để tránh làm oxy hóa sản phẩm theo thời gian.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

6. Tinh chất làm sáng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Top 6 kem dưỡng trắng da đến từ thương hiệu Eucerin nổi tiếng tại Đức. Nếu bạn đang gặp tình trạng nám chân sâu, thâm mụn tồn tại lâu ngày, đốm nâu li ti hay làn da xỉn màu thiếu sức sống thì Eucerin Spotless Brightening Booster Serum chính là sản phẩm hỗ trợ làm sáng da chuyên sâu đáng để đầu tư. Sản phẩm sở hữu công thức kép thế hệ mới, tập trung xử lý các vấn đề sắc tố một cách mạnh mẽ nhưng vẫn có độ êm dịu, phù hợp cả với những ai sở hữu làn da nhạy cảm. Không bong tróc, không căng rát và không kích ứng trong suốt quá trình sử dụng.

Sau 4–8 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi vùng da bị nám sạm bắt đầu mờ đi, thâm mụn giảm dần, làn da nhìn tươi sáng - đều màu - mịn màng và rạng rỡ hơn từng ngày. Hiệu quả này đã giúp Eucerin giữ vững vị thế là một trong những dòng kem dưỡng trắng da mặt cao cấp được phái đẹp tin tưởng để tự tin khoe làn da mộc.

Thành phần chính: Thiamidol, hyaluronic acid, pro-brightening system, licochalcone A.

Ưu điểm nổi bật:

• Hỗ trợ ức chế melanin ngay từ gốc, giúp cải thiện nám sạm và ngăn chặn nguy cơ hình thành đốm nâu mới.

• Dưỡng trắng tự nhiên, cải thiện sắc tố, mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ và khỏe mạnh từ bên trong.

• Kết quả đem lại làng da đều màu hơn, đốm nâu giảm đáng kể, nám mờ dần.

• Tăng cường chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình tái tạo da, duy trì vẻ mướt mát và trẻ trung theo thời gian.

• Công thức siêu dịu nhẹ, an toàn cho cả làn da nhạy cảm, da sau điều trị laser hoặc peel nồng độ cao.

Nhược điểm: Sản phẩm được phân phối ở nhiều đơn vị với mức giá chênh lệch, khiến người mua khó xác định nơi bán uy tín và kiểm soát chất lượng đồng nhất.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.459.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/tinh-chat-tri-nam-duong-trang-da-eucerin-spotless-brightening-booster-serum-30ml.html

7. Kem dưỡng trắng da Ivatherm Ivawhite Whitening Cream

Kem Ivatherm Ivawhite Cream được thiết kế để khắc phục tình trạng thâm, sạm, da xỉn màu hay thiếu sức sống, đồng thời tăng cường độ tươi mới cho làn da mỗi ngày. Bằng cách ức chế quá trình hình thành melanin - nguyên nhân chính gây tối màu da, Ivawhite giúp mang đến làn da sáng hồng, mịn màng và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Wonderlight, ET-VC (vitamin C dẫn xuất), niacinamide, nước khoáng Herculane tinh khiết.

Ưu điểm nổi bật:

• Làn da trở nên sáng mịn hơn, các vết thâm mờ nhanh sau 8 tuần.

• Hỗ trợ làm mờ những vùng da tối màu, giảm số lượng và kích thước vết thâm, giúp da trông đều màu và tươi mới hơn.

• Thúc đẩy quá trình tái tạo da từ bên trong, mang lại làn da trắng sáng bật tông, mềm mịn, căng mướt.

Nhược điểm: Dung tích quá nhỏ 20ml so với mức giá như vậy là hơi cao.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.298.000 đồng/20ml

8. Kem dưỡng ẩm, trắng da và phục hồi La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Top 8 kem dưỡng trắng da gọi tên thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng đến từ nước Pháp. Kem La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 làm dịu nhanh cảm giác mẩn đỏ, căng rát, kích ứng, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ hình thành vết thâm sau mụn.

Điểm ấn tượng nhất chính là khả năng phục hồi da sau treatment giúp làn da tổn thương lấy lại sự khỏe mạnh sau thời gian ngắn sử dụng. Đặc biệt, Cicaplast Baume B5 còn được xem là “lá chắn cứu hộ” cho da nhạy cảm của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thích hợp trong các trường hợp hăm tã, mẩn đỏ, kích ứng do thời tiết hoặc côn trùng.

Thành phần chính: Chiết xuất bơ hạt mỡ, panthenol 5%, chiết xuất rau má, zinc gluconate, silica, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

• Cấp ẩm sâu, làm dịu: Giải quyết nhanh tình trạng khô tróc, nóng rát, kích ứng sau peel da, laser hoặc cháy nắng.

• Tăng cường sức đề kháng cho làn da mỏng yếu, giúp da chống chịu tốt hơn trước tia UV và các yếu tố gây ô nhiễm.

• Thúc đẩy quá trình tái tạo collagen và elastin, cải thiện độ đàn hồi, cho làn da mịn mượt, đều màu và trẻ trung.

• Chất kem trắng đục dễ tán, không gây bết dính, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

• Không chứa cồn, paraben hay chất tạo màu - phù hợp cho mọi loại da, kể cả da đang tổn thương hoặc siêu nhạy cảm.

Nhược điểm: Hiện sản phẩm xuất hiện mức giá biến động mạnh và đã có hàng giả trên thị trường, vì vậy nên ưu tiên mua tại các đơn vị phân phối chính hãng để đảm bảo an toàn.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 410.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-duong-lam-diu-mat--lam-muot-va-phuc-hoi-da-la-roche-posay-cicaplast-baume-b5-soothing-repairing-balm.html

9. Kem dưỡng sáng da Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Kem Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream không chỉ thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen, củng cố hàng rào bảo vệ da trước tác hại của các gốc tự do. Mà còn hỗ trợ làm sáng da giúp da căng mịn, đều màu. Nhờ đó, làn da dần trở nên tươi sáng tự nhiên và rạng ngời theo thời gian.

Thành phần chính: Vitamin C, vitamin A chiết xuất thực vật, dầu hạt bông.

Ưu điểm nổi bật:

• Dưỡng ẩm sâu, giúp da mềm mại, căng bóng và cải thiện tình trạng khô ráp.

• Hỗ trợ nám, thâm sạm mờ nhanh sau 4–8 tuần kiên trì sử dụng.

• Làm sáng và đều màu da, mang lại diện mạo rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

• Tăng cường nuôi dưỡng từ bên trong, giúp da săn chắc, trẻ trung và bừng sáng.

Nhược điểm: Giá bán đang khá biến động trên thị trường, khiến việc kiểm soát chất lượng đồng đều theo từng điểm bán gặp khó khăn.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml