Top 9 sữa rửa mặt là chìa khóa giúp nâng tầm diện mạo làn da bạn

1. Sữa rửa mặt làm sạch bụi mịn Rejuvaskin Facial Cleanser

Giữ vững vị trí top đầu trong bảng xếp hạng là sữa rửa mặt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Mỹ hơn 37 năm tuổi - Rejuvaskin. Đây là cái tên được nhiều chuyên gia khuyên dùng trong chu trình chăm sóc da của cả nam lẫn nữ nhờ khả năng làm sạch và bảo vệ da giữa môi trường ô nhiễm. Bí quyết nằm ở công nghệ EXO-P™ tiên tiến, hoạt động như một "lá chắn sinh học" vô hình, giúp hạn chế sự bám dính của bụi mịn PM2.5 - tác nhân âm thầm khiến da xỉn màu, nổi mụn và lão hóa nhanh.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa hay cặn makeup, Rejuvaskin Facial Cleanser còn ghi điểm khi hỗ trợ trung hòa gốc tự do và góp phần loại bỏ đến 44% kim loại nặng tích tụ trên da. Đây đều là những "thủ phạm" khiến làn da xuống cấp nếu không được làm sạch kỹ lưỡng mỗi ngày. Công thức còn giúp điều tiết bã nhờn, duy trì độ pH tự nhiên và hỗ trợ ức chế vi khuẩn P.Acnes - yếu tố chính gây mụn viêm. Kết cấu gel dịu nhẹ, không gây khô căng sau khi rửa, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Trong bối cảnh khói bụi dày đặc tại các thành phố lớn, đây thực sự là bước làm sạch đáng đầu tư nếu bạn muốn giữ da khỏe lâu dài.

Thành phần chính: exopolysaccharide (EXO-P™), hoạt chất tạo bọt nguồn gốc dừa, chiết xuất sả chanh, tinh chất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ EXO-P™ giúp hình thành lớp màng bảo vệ da trước bụi mịn, hỗ trợ trung hòa gốc tự do và giảm tích tụ kim loại nặng, từ đó góp phần ngăn ngừa lão hóa sớm.

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn tận sâu lỗ chân lông, tạo nền da thông thoáng để hấp thụ tối đa dưỡng chất ở các bước chăm sóc tiếp theo.

Công thức 3 trong 1 vừa làm sạch, cân bằng pH vừa duy trì độ ẩm, cho da mềm mại ngay sau khi rửa mà không gây cảm giác khô căng khó chịu.

Hỗ trợ kiểm soát dầu thừa nhiều giờ, giảm bóng nhờn vùng chữ T và hạn chế mụn quay trở lại.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da trước nắng, khói bụi và tác nhân ô nhiễm.

Chất gel trong, tạo bọt mịn, hương sả chanh dễ chịu mang lại cảm giác thư giãn mỗi lần sử dụng.

Thành phần an toàn, không paraben, không hương liệu tổng hợp, phù hợp cả với làn da đang nhạy cảm hoặc kích ứng.

Nhược điểm: Gần như không có. Một điểm khiến nhiều người tiếc nuối là sản phẩm thường xuyên "cháy hàng" vì nhu cầu quá cao, đặc biệt vào những đợt cao điểm ô nhiễm.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Đánh giá chung: +10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Giữ vị trí top 2 là cái tên khiến nhiều tín đồ skincare bất ngờ tự hào - "em út" thuần Việt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser nhanh chóng tạo sức hút nhờ khả năng làm sạch chuyên sâu, hỗ trợ cải thiện mụn. Đây là lựa chọn phù hợp cho làn da dầu mụn, nhạy cảm đang tìm kiếm một sản phẩm đủ mạnh để làm sạch nhưng vẫn đủ êm ái để dùng mỗi ngày.

Điểm đắt giá của Trioderma Acne Deep Cleanser nằm ở công thức 3 trong 1 kết hợp BHA (salicylic acid), zinc PCA và niacinamide - bộ ba hoạt chất được ví như "trợ thủ vàng" của làn da mụn. Không chỉ giúp loại bỏ tế bào chết, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm bít tắc, sản phẩm còn hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn, củng cố hàng rào bảo vệ da. Bảng thành phần còn bổ sung chiết xuất rau má, tía tô, trà xanh và cây phỉ - những thành phần giàu đặc tính hỗ trợ làm dịu và chống oxy hóa, giúp làn da phục hồi nhanh hơn sau tổn thương do mụn.

Kết cấu gel trong, tạo bọt mịn vừa đủ mang lại cảm giác sạch sâu nhưng không hề khô căng. Sau khi rửa, da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, mềm mượt và dễ chịu. Công thức duy trì pH 5.5, không chứa cồn hay hương liệu tổng hợp, nên an toàn cho cả da nhạy cảm và làn da tuổi teen đang trong giai đoạn "khủng hoảng" mụn.

Thành phần chính: BHA (salicylic acid), zinc PCA, niacinamide, chiết xuất cây phỉ, trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết, hỗ trợ ngăn mụn hình thành từ sớm mà vẫn dịu nhẹ với da.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông - yếu tố hàng đầu gây mụn.

Hỗ trợ làm dịu, cải thiện mẩn đỏ và thúc đẩy quá trình phục hồi da sau mụn.

Tăng cường chống oxy hóa, bảo vệ da trước tác hại của gốc tự do, duy trì vẻ tươi sáng dài lâu.

Chất gel nhẹ, bọt mịn, mang lại cảm giác sạch thoáng mà không gây khô rít.

Không cồn, không paraben, không hương liệu nhân tạo - phù hợp cho da nhạy cảm và da dậy thì.

Nhược điểm: Dù mới ra mắt chưa lâu, sản phẩm đã nhanh chóng "gây sốt" và thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng do nhu cầu tăng cao.

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Đánh giá chung: 10/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt VI Derm Beauty Gentle Purifying Cleanser

Top 3 trong bảng xếp hạng gọi tên đại diện đến từ Mỹ - VI Derm Beauty Gentle Purifying Cleanser. Đây là dòng sữa rửa mặt được yêu thích nhờ khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng vẫn giữ trọn sự dịu êm cho làn da. Sau vài lần sử dụng, bụi bẩn, dầu thừa và cả lớp makeup lì được loại bỏ gọn gàng, đem lại bề mặt da thông thoáng, mềm mịn và tươi tắn. Không dừng lại ở làm sạch, sản phẩm còn bổ sung các dưỡng chất chống oxy hóa và cấp ẩm như nha đam, vitamin E… giúp củng cố hàng rào bảo vệ, đặc biệt phù hợp cho da khô và da nhạy cảm đang cần được "vỗ về".

Thành phần chính: chiết xuất nha đam, các hoạt chất chống oxy hóa, chiết xuất vỏ cây liễu, tocopheryl acetate (vitamin E).

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm cứng đầu mà vẫn êm ái, không gây khô căng hay châm chích.

Tăng cường độ ẩm, cải thiện tình trạng da khô sần, giúp da mềm mại hơn sau mỗi lần rửa.

Hỗ trợ làm dịu nhanh cảm giác nóng rát, mẩn đỏ - phù hợp với làn da dễ kích ứng.

Không paraben, không sulfate, không hương liệu tổng hợp - an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Cảm nhận làn da căng khỏe, đủ ẩm và mịn màng hơn sau bước làm sạch.

Giúp lỗ chân lông thông thoáng, tạo nền da lý tưởng để hấp thụ tối đa các sản phẩm dưỡng sáng tiếp theo.

Hương thơm nhẹ nhàng tự nhiên mang lại trải nghiệm thư giãn như một liệu pháp chăm sóc da tại nhà.

Kết cấu gel trong, tạo bọt mịn, làm sạch dịu nhẹ mà vẫn giữ được lớp ẩm cần thiết.

Nhược điểm: Giá thành nhỉnh hơn mặt bằng chung, nhưng với dung tích lớn cùng hiệu quả làm sạch - dưỡng ẩm song hành, đây vẫn là khoản đầu tư xứng đáng và luôn nằm trong danh sách ưu tiên của nhiều tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/120ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Top 4 là lựa chọn "đáng đầu tư" mang dấu ấn chuẩn y khoa đến từ MD Care. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser chinh phục người dùng nhờ công thức phối hợp 5% mandelic acid cùng nano-ceramide và niacinamide, tạo nên sản phẩm làm sạch sâu nhưng không hề bào mòn da. Sản phẩm giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và lớp sừng già cỗi - những nguyên nhân âm thầm gây bít tắc, gây nên mụn, giúp cho làn da luôn tươi tắn mỗi ngày. Công thức còn tối ưu khả năng kiểm soát bã nhờn, giảm bóng dầu và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp da khỏe và đều màu hơn.

Điểm cộng khiến nhiều người "trung thành" với MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser chính là cảm giác da mềm mượt, đủ ẩm ngay sau khi rửa thay vì khô căng thường thấy. Chất gel trong suốt, tạo bọt nhẹ nhàng, mang lại trải nghiệm dễ chịu, phù hợp cho cả da mụn nhạy cảm hay làn da yếu sau liệu trình điều trị.

Thành phần chính: mandelic acid (5%), niacinamide, nano-ceramide, glycerin & propylene glycol, sodium methyl cocoyl taurate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, giải phóng lỗ chân lông khỏi bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết - nền tảng quan trọng để ngăn mụn hình thành.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo da, cải thiện độ tươi sáng và rạng rỡ theo thời gian.

Điều tiết dầu nhờn hiệu quả, giúp da dầu mụn khô thoáng và giảm bóng nhờn suốt nhiều giờ.

Tăng cường hàng rào bảo vệ, giúp da chống chọi tốt hơn trước ô nhiễm môi trường và tác động từ tia UV.

Giữ lại độ ẩm tự nhiên, không gây khô rát hay căng kéo sau khi sử dụng.

Kết cấu gel trong, bọt mịn nhẹ, hương thơm dễ chịu, mang đến cảm giác như đang "detox" da tại spa.

Không xà phòng, không paraben, không chất tẩy rửa mạnh - an toàn cho da nhạy cảm, da dễ kích ứng.

Nhược điểm: Sản phẩm thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hệ thống phân phối do nhu cầu cao từ người dùng da mụn.

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

5. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Facial Cleanser

Top 5 trong bảng xếp hạng gọi tên "ông lớn" dược mỹ phẩm đến từ Mỹ - CeraVe. Sữa rửa mặt CeraVe Foaming Facial Cleanser được xem là lựa chọn quốc dân của cộng đồng skincare nhờ khả năng làm sạch sâu mà vẫn giữ trọn sự dịu nhẹ. Lớp dầu thừa, bụi bẩn và cặn trang điểm được cuốn trôi hiệu quả, trong khi độ ẩm tự nhiên của da vẫn giữ được. Công thức kết hợp niacinamide, hyaluronic acid, glycerin cùng bộ ba ceramide thiết yếu giúp thanh lọc da đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ, mang lại bề mặt da mềm mịn, khỏe khoắn sau mỗi lần rửa.

Điểm tạo nên khác biệt của sản phẩm chính là công nghệ MVE - cơ chế giải phóng dưỡng chất theo thời gian, hỗ trợ duy trì độ ẩm suốt 24 giờ và góp phần phục hồi làn da đang suy yếu do mụn hoặc treatment.

Thành phần chính: ceramide (1, 3, 6-II), niacinamide (vitamin B3), hyaluronic acid, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, bã nhờn và lớp makeup còn sót lại mà không gây khô căng.

Ứng dụng công nghệ MVE kết hợp hệ ceramide giúp duy trì độ ẩm bền bỉ, nuôi dưỡng da khỏe mạnh mà không gây bít tắc.

Cấp ẩm sâu giúp da luôn căng mượt và tươi tắn suốt cả ngày dài.

Hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn, giảm bóng dầu và từ đó hạn chế nguy cơ hình thành mụn.

Duy trì độ pH lý tưởng 5.5, góp phần bảo vệ lớp màng ẩm tự nhiên trước tác nhân ô nhiễm.

Kết cấu gel trong, tạo bọt mịn nhẹ, không hương liệu, mang lại cảm giác sạch sẽ và thư giãn như chăm sóc da tại spa.

Nhược điểm: Sản phẩm được phân phối rộng rãi với nhiều mức giá khác nhau, khiến người mua cần lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng chính hãng.

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/236ml; 535.000 đồng/473ml

Đánh giá chung: 9/10

6. Sữa rửa mặt La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Ở vị trí số 6, cái tên được nhiều chuyên gia khuyên dùng cho da dầu mụn nhạy cảm chính là La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Pháp danh tiếng La Roche-Posay. Sản phẩm sở hữu kết cấu gel trong, tạo bọt mịn vừa đủ để nhẹ nhàng cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm nhẹ còn sót lại, mang đến bề mặt da sạch thoáng nhưng không hề khô căng.

Công thức nổi bật với zinc PCA giúp điều tiết bã nhờn, hỗ trợ làm dịu tình trạng viêm mụn, trong khi nước khoáng La Roche-Posay giàu khoáng chất giúp xoa dịu và giảm nguy cơ kích ứng.

Thành phần chính: zinc PCA, sodium laureth sulfate & coco-betaine, citric acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả bụi bẩn, dầu thừa và lớp tế bào chết nhẹ, giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Hỗ trợ cải thiện mụn nhờ zinc PCA giúp giảm viêm và kiểm soát nhờn.

Duy trì độ pH 5.5, hạn chế cảm giác khô rát sau khi rửa mặt.

Công thức không xà phòng, không cồn, không paraben - phù hợp với da nhạy cảm.

Hương thơm dịu nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm phổ biến trên thị trường nên dễ bị làm giả, đồng thời mức giá có thể chênh lệch đáng kể tại những điểm bán không uy tín.

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Đánh giá chung: 8.5/10

7. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Ở vị trí top 7 là đại diện thuần chay đến từ thương hiệu mỹ phẩm Việt Cocoon với sản phẩm làm sạch "xanh" giàu cảm hứng thiên nhiên - sữa rửa mặt nghệ Hưng Yên. Sản phẩm gây ấn tượng nhờ công thức chứa 4% AHA (lactic acid & glycolic acid) kết hợp chiết xuất nghệ đặc trưng, giúp nhẹ nhàng loại bỏ lớp tế bào chết xỉn màu, thanh lọc da mỗi ngày mà vẫn giữ độ êm dịu. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt da trở nên mịn hơn, tươi tắn và sáng khỏe.

Thành phần chính: chiết xuất nghệ Hưng Yên, AHA 4% (lactic acid & glycolic acid), chiết xuất cà rốt, betaine, allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Sự kết hợp giữa AHA và nghệ giúp làm sạch bụi bẩn, hỗ trợ cải thiện thâm sạm và mang lại làn da đều màu, rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Bổ sung betaine và allantoin giúp cấp ẩm, làm dịu, hạn chế cảm giác khô căng sau khi rửa mặt.

Hỗ trợ quá trình tái tạo bề mặt da, mang lại cảm giác mịn màng và tràn đầy sức sống sau thời gian ngắn.

Công thức thân thiện, phù hợp với cả làn da nhạy cảm cần sự chăm sóc nhẹ nhàng từ thiên nhiên.

Nhược điểm: Hương nghệ đặc trưng có thể hơi đậm với những người lần đầu trải nghiệm, tuy nhiên sẽ nhanh chóng bay mùi sau khi rửa.

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

Đánh giá chung: 8/10

8. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Top 8 trong danh sách gọi tên "best-seller quốc dân" đến từ Hàn Quốc - Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser của thương hiệu Cosrx. Sản phẩm nổi bật với khả năng giúp quét sạch bụi bẩn, dầu thừa và lớp sừng già tích tụ sâu trong lỗ chân lông - nguyên nhân khiến mụn ẩn, mụn đầu đen và viêm da xuất hiện dai dẳng.

Điểm "đáng giá" của Cosrx nằm ở độ pH lý tưởng 5.0 - 6.0, đủ để làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ lớp màng ẩm tự nhiên. Công thức chứa 0.5% BHA (betaine salicylate) giúp thanh lọc lỗ chân lông, tinh dầu tràm trà hỗ trợ kháng khuẩn và giảm viêm mụn, trong khi allantoin giúp làm dịu da, hạn chế kích ứng.

Thành phần chính: 0.5% BHA (betaine salicylate), tinh dầu tràm trà, allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu dầu thừa, bụi bẩn và tế bào chết nhẹ trong lỗ chân lông, hỗ trợ ngăn mụn ẩn và mụn đầu đen.

Kiểm soát bã nhờn hiệu quả, giảm bóng dầu và hạn chế bít tắc.

Độ pH thấp an toàn, bảo vệ hàng rào ẩm tự nhiên, không gây khô căng.

Tinh dầu tràm trà giúp kháng khuẩn, hỗ trợ giảm viêm mụn.

Allantoin giúp làm dịu và phục hồi da, phù hợp cả với làn da nhạy cảm.

Kết cấu gel mát, tạo bọt nhẹ, mang lại cảm giác sảng khoái mỗi lần sử dụng.

Nhược điểm: Với làn da quá khô hoặc siêu nhạy cảm, sản phẩm có thể gây cảm giác căng nhẹ nếu không kết hợp dưỡng ẩm đầy đủ sau đó.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

Đánh giá chung: 8/10

9. Gel rửa mặt Bioderma cho da dầu Bioderma Sensibio Gel Moussant

Top 9 trong bảng xếp hạng là đại diện đình đám từ Pháp - Bioderma với dòng sữa rửa mặt dành riêng cho da dầu Bioderma Sensibio Gel Moussant. Sản phẩm nổi bật nhờ cơ chế làm sạch ứng dụng công nghệ micellar hiện đại, giúp "hút" sạch bụi bẩn và bã nhờn một cách nhẹ nhàng mà không cần ma sát mạnh. Nhờ đó, làn da vẫn giữ được độ mềm mại, đàn hồi tự nhiên sau khi rửa. Không chỉ dừng lại ở làm sạch, sản phẩm còn hỗ trợ cân bằng pH, duy trì độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ - nền tảng quan trọng cho chu trình dưỡng sáng da lâu dài.

Thành phần chính: phức hợp độc quyền D.A.F™, sodium citrate, vitamin E, lecithin, PEG-90 glyceryl isostearate, mannitol, xylitol, laureth-2.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ được lớp màng hydrolipid - "lá chắn" tự nhiên giúp da duy trì độ ẩm và sự khỏe mạnh.

Hỗ trợ kích thích cơ chế tự tổng hợp lipid, bổ sung thành phần cần thiết để củng cố hàng rào bảo vệ, giúp da đều màu và tươi sáng hơn.

Phức hợp D.A.F™ giúp tăng khả năng thích nghi của da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Tạo bọt mịn, len lỏi làm sạch sâu từng lỗ chân lông mà không làm da mất nước.

Kết cấu gel dịu nhẹ, mang lại cảm giác mềm mại, căng bóng sau khi rửa - bước khởi đầu cho quy trình dưỡng trắng.

Không chứa cồn, paraben hay hương liệu tổng hợp, phù hợp với đa dạng loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Nhược điểm: Sản phẩm được phân phối rộng rãi nên mức giá giữa các điểm bán có thể chênh lệch đáng kể, người mua cần lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng chính hãng.

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/200ml

Đánh giá chung: 8/10

Làn da không biết nói dối và kết quả sẽ phản ánh chính lựa chọn của bạn. Đầu tư đúng vào sữa rửa mặt phù hợp chính là bước đi thông minh trong hành trình chăm sóc da. Đừng chờ đến khi da "lên tiếng" mới bắt đầu thay đổi. Khám phá ngay top 9 sữa rửa mặt được tin chọn nhiều hàng đầu hiện nay để tìm ra "chân ái" giúp làn da bạn thực sự đẹp lên mỗi ngày.