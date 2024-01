Top các thành phần mỹ phẩm làn da nhạy cảm cần tránh xa để ngừa kích ứng

Theo các chuyên gia da liễu, các bạn có nền da nhạy cảm khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da nên tránh xa một số thành phần dưới đây.

Cùng tìm hiểu xem đó là những thành phần nào không tốt cho làn da nhạy cảm và nhớ tránh để hạn chế gặp phải tình trạng da kích ứng, mẩn đỏ hay bong tróc.

Vitamin C và Axit Alpha Hydroxy (AHAs)

Với làn da nhạy cảm không nên chọn các sản phẩm skincare có sự kết hợp giữa 2 thành phần vitamin C và Axit Alpha Hydroxy (AHAs). Vitamin C được biết là chất chống oxy hóa mạnh mẽ làm sáng da, còn AHA như Axit Lactic, Axit Glycolic tẩy tế bào chết và tăng cường sản sinh collagen.

Nhưng sự kết hợp giữa vitamin C và AHA làm tăng nguy cơ kích ứng, nhất là với những người có làn da nhạy cảm. Do đó, các bạn nên chú ý không dùng chung 2 thành phần này hay không lựa chọn sản phẩm chứa cả vitamin C và AHA.

Tinh dầu thiên nhiên và chiết xuất cam, quýt

Các tinh dầu thiên nhiên chiết xuất từ cam, quýt đều mang lại lợi ích làm đẹp tự nhiên cho làn da. Tuy nhiên, với những làn da nhạy cảm cần chú ý với sản phẩm có những thành phần này. Vì với hàm lượng hợp chất thơm cao nên khả năng kích ứng rất lớn có thể gây mẩn đỏ; thậm chí là dị ứng.

Cồn và hương liệu

Cồn với đặc tính làm khô nên có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên trên làn da và dễ gây kích ứng. Nhất là khi cồn kết hợp với hương liệu sẽ trở thành thảm họa cho làn da nhạy cảm. Tình trạng mà làn da nhạy cảm hay gặp phải là mẩn đỏ và phát ban.

Acid Salicylic và Benzoyl Peroxide

Theo các nghiên cứu lâm sàng, cả Acid Salicylic và Benzoyl Peroxide đều mang lại hiệu quả điều trị mụn trứng cá. Nhưng khi chúng kết hợp với nhau lại phản tác dụng. Chúng có thể gây nên tình trạn da khô, mẩn đỏ và kích ứng; nghiêm trọng hơn với làn da nhạy cảm. Do đó, nếu bạn có một làn da nhạy cảm nên chọn các sản phẩm với hoạt chất dịu nhẹ hơn.

Retinol và Axit Glycolic

Retinol và Glycolic Acid đều là những hoạt chất mạnh mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị mụn ẩn, làm mờ nám sạm và chống lão hóa vượt trội. Nhưng khi kết hợp với nhau thì có nguy cơ cao là là bị kích ứng. Nhất là với làn da nhạy cảm thì chỉ dùng riêng thành phần Retinol cũng dễ bị kích ứng với bong tróc, châm chích, mẩn đỏ.

Vậy nên nhiều bạn có nền da nhạy cảm mong muốn tìm kiếm sản phẩm chứa Retinol phù hợp ngăn ngừa kích ứng. Thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 35 năm nổi tiếng số 1 Hoa Kỳ hiểu rõ điều đó và mong muốn mang đến những sản phẩm lành tính cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Với phức hợp TRI-RETINX độc quyền gồm 3 Retinoids thực vật có trong 2 sản phẩm Rejuvaskin Retinoid Eye Cream và Rejuvaskin Retinoid Face Serum mang lại hiệu quả xóa mờ nếp nhăn, dưỡng da săn chắc, căng bóng và chống oxy hóa sau 6 tuần. Hoàn toàn không gây bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích kể cả với làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng. Trong đó, phức hợp độc quyền TRI-RETINX gồm có:

HRP: Estee Tretinoin tăng cường trẻ hóa, xóa dấu nếp nhăn.

Bakuchiol: Được xem như là một Retinol thực vật với công dụng kích sinh tế bào mới, cải thiện kết cấu làn da, kháng viêm.

VitAphira Sea Fennel: Retinol thực vật nuôi da săn chắc, căng mướt tự nhiên.

Kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream đánh bay quầng thâm mắt, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, bọng mắt, giữ làn da mắt luôn căng mướt, trẻ trung. Bạn sẽ sớm lấy lại đôi mắt tinh anh, sáng ngời và thu hút mọi ánh nhìn.



Còn sản phẩm thứ 2 là serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum tăng cường cải thiện kết cấu toàn diện với khả năng trẻ hóa tế bào da kết hợp cùng Superfood cung cấp năng lượng cho làn da khỏe, giàu sức sống. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có khả năng khóa ẩm tự nhiên của da, giữ da căng mọng, giảm nếp nhăn.

Đặc biệt, đây bộ đôi được sản xuất theo tiêu chuẩn và chứng nhận lành tính dành cho da nhạy cảm hay làn da dễ kích ứng. Vậy nên, các bạn có làn da nhạy cảm có thể an tâm sử dụng.

Chăm sóc một làn da nhạy cảm không hề dễ dàng. Chỉ một chút lơ là cũng khiến bạn trả giá bằng sự kích ứng, mẩn đỏ hay châm chích. Do đó, hãy tìm hiểu thật kỹ các thành phần có trong các sản phẩm skincare trước khi lựa chọn cho làn da nhạy cảm của bạn.