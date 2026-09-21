Top phòng khám Răng Hàm Mặt dẫn đầu chất lượng do Sở Y tế TP.HCM công bố

Khi chất lượng được nhìn từ dữ liệu

Trước số lượng lớn cơ sở nha khoa cùng nhiều thông tin quảng cáo, người dân thường khó đánh giá chất lượng nếu chỉ dựa trên hình ảnh, ưu đãi hoặc lời giới thiệu.

Bảng đánh giá được Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM công bố dựa trên Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Nội dung đánh giá bao gồm các yếu tố liên quan đến nhân sự hành nghề, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình chuyên môn, hồ sơ bệnh án, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và hoạt động cải tiến chất lượng.

Theo kết quả cập nhật, 15 phòng khám đứng đầu đạt điểm từ 3,64 đến 4,07. Nha Khoa Kim quận 6 với 4,07 điểm; 13 vị trí tiếp theo cũng thuộc hệ thống này.

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm, cập nhật đến ngày 31.1.2026 ẢNH: PHÒNG NGHIỆP VỤ Y - SỞ Y TẾ TP.HCM

Điều gì đáng chú ý từ kết quả?

Một phòng khám đạt điểm cao có thể cho thấy năng lực của riêng cơ sở đó. Nhưng khi 14 phòng khám trong cùng hệ thống lần lượt đứng ở 14 vị trí đầu, yếu tố đáng quan tâm hơn là khả năng duy trì chất lượng tương đối đồng đều giữa nhiều địa điểm.

Nha Khoa Kim là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard ẢNH: ĐẮC THÀNH

Theo thông tin từ Nha Khoa Kim, các cơ sở sử dụng chung hệ thống bệnh án điện tử KimHIS, quy trình vô trùng 8 bước một chiều và cơ chế hội chẩn chuyên môn. Sự đồng đều này không đến từ cảm tính mà được duy trì nhờ hệ thống quản lý số hóa và các tiêu chuẩn chuyên môn khắt khe. Cụ thể, hệ thống này thiết lập quy chuẩn riêng cho ba nhóm dịch vụ trọng điểm:

Với Implant, hệ thống áp dụng máng định vị cá nhân hóa cho 100% ca, kết hợp công nghệ Robot định vị X-Guide theo chỉ định nhằm kiểm soát độ chính xác và hạn chế xâm lấn. Mọi thông tin vật liệu và bảo hành đều được lưu trữ trực tuyến để khách hàng minh bạch truy xuất.

Ở dịch vụ răng sứ, dữ liệu scan kỹ thuật số được sử dụng để thiết kế phục hình theo khuôn mặt và đường cười. Việc sở hữu Labo kỹ thuật số nội bộ giúp khách hàng nhận răng hoàn chỉnh chỉ sau 2 lần hẹn, đồng thời được trực tiếp kiểm tra nguồn gốc phôi sứ chính hãng.

Với niềng răng, khách hàng nắm rõ lộ trình 5 giai đoạn và dự kiến dịch chuyển răng ngay từ đầu. Hội đồng Y khoa theo dõi sát tiến trình qua hệ thống cảnh báo tự động, giúp kịp thời điều chỉnh khi có sai lệch.

Hệ thống KimHIS giúp bác sĩ theo dõi và cảnh báo sai lệch trong suốt lộ trình chỉnh nha ẢNH: NHA KHOA KIM

Thêm căn cứ để người dân lựa chọn

Bảng đánh giá của Sở Y tế TP.HCM là nguồn tham khảo chính thống, giúp người dân có thêm căn cứ khi lựa chọn nơi chăm sóc răng miệng. Từ điểm số được công khai, khách hàng có thể tìm hiểu thêm về bác sĩ, cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh tại từng phòng khám.

Khi chất lượng được thể hiện bằng dữ liệu và các tiêu chí cụ thể, người dân có thể chủ động so sánh, kiểm tra thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu điều trị.

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