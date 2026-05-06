Top thương hiệu Nhật Bản tốt nhất năm 2026: Ajinomoto tăng trưởng 23% giá trị *

Biểu đồ tăng trưởng giá trị thương hiệu Ajinomoto qua các năm ẢNH: INTERBRAND

Vừa qua, Interbrand Nhật Bản - đơn vị tư vấn và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - đã công bố danh sách "Best Japan Brands 2026". Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, sự thăng hạng của Ajinomoto không chỉ là câu chuyện về con số tăng trưởng giá trị tài sản thuần túy, mà còn là minh chứng cho kết quả từ tầm nhìn chiến lược: Biến "Khoa học về Axit Amin" trở thành lợi thế khác biệt, động lực tăng trưởng bền vững.

Hành trình "vượt vũ môn" trên bản đồ thương hiệu

Trong bảng xếp hạng năm nay, Ajinomoto gây bất ngờ khi ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu lên đến 23% so với năm 2025. Với định giá thương hiệu 2,4 tỉ USD, Ajinomoto đã tiến thẳng lên vị trí thứ 24, trở thành một trong những cái tên có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, đánh dấu một thập kỷ tăng trưởng giá trị liên tục.

Trả lời phỏng vấn với Interbrand Japan, ông Shigeo Nakamura, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto cho biết, với Mục đích tồn tại là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, cho xã hội và cho hành tinh với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")", Ajinomoto đã đặt ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto) làm trọng tâm trong chính sách quản trị của Tập đoàn. Bên cạnh việc tạo ra giá trị cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, Ajinomoto cũng hướng tới việc lan tỏa nhận thức và kêu gọi sự đồng hành từ các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của con người, xã hội và hành tinh, từ đó mở rộng sự đồng cảm và gắn kết của người tiêu dùng với thương hiệu.

"Khoa học về Axit Amin": Từ gia vị đến linh hồn của kỷ nguyên AI

Một yếu tố quan trọng góp phần củng cố giá trị thương hiệu Ajinomoto là việc không ngừng đầu tư mạnh vào nền tảng khoa học và công nghệ, đặc biệt là "Khoa học về Axit Amin" ("AminoScience") - thế mạnh cốt lõi được Tập đoàn xây dựng và phát triển trong hơn một thế kỷ.

Với nền tảng này, Ajinomoto đã nghiên cứu và phát triển vật liệu cách điện, cách nhiệt Ajinomoto Build-up Film (ABF) ứng dụng phổ biến trong chế tạo chip điện tử. Ít ai hình dung được rằng, Tập đoàn sản xuất bột ngọt danh tiếng lại đang nắm giữ "mạch máu" của các siêu máy tính hiện đại thông qua sản phẩm màng cách điện Ajinomoto Build-up Film (ABF).

Màng phim cách điện Ajinomoto Build-up Film (ABF) do Ajinomoto phát minh đã trở thành vật liệu không thể thiếu trong sản xuất chip hiệu suất cao

Hiện nay, ABF đã trở thành vật liệu không thể thiếu trong cấu trúc vi mạch của các bộ vi xử lý hiện đại. Trong các con chip hiệu suất cao, ABF đóng vai trò là lớp cách điện siêu mỏng nhưng có độ ổn định cao, góp phần đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và khả năng xử lý tốc độ cao. Có thể nói nếu thiếu lớp màng phim mỏng manh này, ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới có thể bị đình trệ.

Dấu ấn nhân văn của Ajinomoto tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Ajinomoto bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1991, là một trong những doanh nghiệp FDI có mặt sớm nhất tại Việt Nam. Sau hơn 35 năm hình thành và phát triển, với mục đích tồn tại là: "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng 'Khoa học về axit amin' (AminoScience)", đến nay Ajinomoto Việt Nam không chỉ nỗ lực mang lại những sản phẩm thực phẩm gia vị chất lượng, mà còn nỗ lực đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân Việt Nam thông qua những sáng kiến giá trị trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe.

Đa dạng sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam

Tiêu biểu là dự án Bữa ăn học đường, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế ứng dụng những kiến thức khoa học về bữa ăn học đường Nhật Bản nhằm đóng góp vào cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của học sinh các trường tiểu học tại Việt Nam. Hiện nay hơn 4.400 trường tiểu học với 2,5 triệu học sinh Việt Nam hưởng lợi mỗi năm từ dự án.

Học sinh được tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng, thực phẩm trong dự án Bữa ăn học đường

Từ năm 2020, công ty cũng phối hợp với Cục Bà mẹ trẻ em, Viện Dinh dưỡng quốc gia - Bộ Y tế triển khai chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam. Đến nay đã có hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2 triệu bà mẹ truy cập và phần mềm thuộc chương trình.

Đặc biệt vừa qua Ajinomoto Việt Nam đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình với sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: Ketovie® dùng cho người bệnh động kinh kháng thuốc với sự giám sát của nhân viên y tế. Đây là nỗ lực của công ty góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe, trong bối cảnh các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học cho người động kinh kháng thuốc tại thị trường Việt Nam còn hạn chế, đặc biệt là sản phẩm dạng uống liền.

Sự tăng trưởng giá trị thương hiệu của Ajinomoto trong bảng xếp hạng năm 2026 là minh chứng cho thấy: Khi một doanh nghiệp đặt giá trị con người và sự tiến bộ của khoa học làm kim chỉ nam, họ sẽ không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra sự thay đổi cho thế giới. Từ một gói gia vị nhỏ bé đến lớp màng phim trong siêu chip AI, Ajinomoto đang viết tiếp hành trình chinh phục niềm tin toàn cầu bằng chính sự tử tế và sức mạnh tri thức.

*Theo kết quả công bố của Interbrand Nhật Bản - đơn vị tư vấn và định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - đã công bố danh sách "Best Japan Brands 2026".