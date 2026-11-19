Diễn ra đồng thời cùng Hội nghị Da liễu Toàn quốc thường niên 2026 (ANCD 2026) và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần thứ 4 (CIDV 4), chuỗi sự kiện y khoa này là diễn đàn để giới chuyên môn trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi và cập nhật các phác đồ điều trị da liễu tiên tiến.

Góp mặt với vai trò Nhà tài trợ tại hội nghị năm nay, thương hiệu dược mỹ phẩm Topicrem (Pháp) - do Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nữ phân phối chính thức tại Việt Nam - tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng y khoa Việt Nam trong sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe làn da.

Giải pháp chăm sóc da chuẩn y khoa từ Pháp tại RCD 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến 14.11.2026 tại khách sạn Ascott Tây Hồ (Hà Nội). Tại khu vực triển lãm chuyên ngành, gian hàng của Topicrem thu hút sự chú ý của đông đảo đại biểu nhờ mang đến các dòng dược mỹ phẩm từ Pháp với tiêu chí bảo vệ hàng rào sinh học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc an toàn cho những nền da mỏng manh, nhạy cảm hoặc da đang trong phác đồ điều trị.

Không gian trưng bày giải pháp dược mỹ phẩm Topicrem tại khu vực triển lãm hội nghị RCD 2026

Hoạt động tương tác khoa học và trải nghiệm chuyên sâu tại gian hàng

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tại gian hàng Topicrem

Bên cạnh việc cập nhật tài liệu y khoa, gian hàng Topicrem thu hút đông đảo khách tham quan nhờ chuỗi hoạt động tương tác thực tế. Các đại biểu có thể hoàn tất thủ tục check-in nhanh chóng qua ứng dụng kỹ thuật số và tham gia chương trình Vòng quay may mắn để nhận bộ mẫu thử nghiệm, túi vải hội nghị hoặc sản phẩm kích thước chuẩn từ nhãn hàng.



Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại không gian trưng bày của Topicrem

Góc nhìn chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia da liễu

Điểm nhấn tại không gian triển lãm là chuỗi phỏng vấn ngắn cùng các bác sĩ da liễu về xu hướng hoạt chất giai đoạn 2026 - 2027. Các nội dung chia sẻ tập trung vào ứng dụng cân bằng hệ vi sinh (Microbiome) trong phác đồ điều trị mụn và giải pháp củng cố, phục hồi hàng rào bảo vệ sinh học cho làn da từ thương hiệu Topicrem.

Khách tham quan tương tác, trải nghiệm sôi nổi tại khu vực sự kiện

Sự đồng hành tại RCD 2026 tiếp tục đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuỗi hoạt động kết nối chuyên môn của Việt Nữ Trading cùng cộng đồng y khoa và các chuyên gia da liễu trên toàn quốc, từng bước đưa các tiêu chuẩn dược mỹ phẩm uy tín từ Châu Âu tiệm cận hơn với thực tiễn điều trị tại Việt Nam.

Về Topicrem - thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp

Topicrem là thương hiệu Dược mỹ phẩm nổi tiếng thuộc Tập đoàn Dược phẩm Mayoly Spindler (Pháp), được sáng lập từ năm 1993. Qua hơn ba thập kỷ phát triển, Topicrem khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ làn da nhạy cảm cho mọi lứa tuổi.

Về Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nữ

Thương hiệu Topicrem được nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Thương mại Việt Nữ (Việt Nữ Trading).

Thành lập từ năm 2004, Việt Nữ Trading khẳng định vị thế đơn vị uy tín trong việc đưa các thương hiệu dược mỹ phẩm Châu Âu danh tiếng đến với thị trường Việt Nam. Sự góp mặt tại RCD 2026 một lần nữa thể hiện cam kết của công ty trong việc mang lại những giải pháp chăm sóc da an toàn, hiệu quả và chuẩn y khoa.