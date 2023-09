Toptotoes.vn: Hành trình 8 năm xây dựng thương hiệu mỹ phẩm uy tín trong lòng giới trẻ

Khởi đầu chỉ là một shop "online" với những sản phẩm mỹ phẩm từ Nga, hiện tại Toptotoes.vn đã xây dựng được hệ thống showroom hiện đại nằm tại các vị trí đắc địa tại Hà Nội và TP.HCM. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ thị trường, thương hiệu Toptotoes.vn vẫn luôn tạo được sự khác biệt trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam nhờ vào sự tư vấn chu đáo tận tình cùng những kiến thức chăm da chuẩn khoa học.

Toptotoes.vn tự hào là thương hiệu đối tác thân thiết với hàng loạt thương hiệu mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hàng đầu thế giới như: Teana Laboratorie, Bielenda, Compliment, Bioderma, Paula's Choice, Vichy…

Showroom Toptotoes.vn với nhiều nhãn hàng nổi tiếng được trang trí theo phong cách hiện đại





Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm mỹ phẩm chất lượng, Toptotoes.vn còn hỗ trợ khách hàng dịch vụ tư vấn da hoàn toàn miễn phí với hệ thống trang thiết bị hiện đại, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Dựa vào các chỉ số phân tích máy đưa ra, khách hàng sẽ được tư vấn cải thiện các vấn đề về da mình đang gặp phải từ đội ngũ chuyên viên tư vấn có trình độ cao.

Với tiêu chí "Be your own skin expert", Toptotoes.vn là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng bạn trên con đường chăm sóc và thấu hiểu làn da.