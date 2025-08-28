Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TopZone và hành trình chinh phục thị trường hàng chính hãng Apple tại Việt Nam

Nguồn: TopZone
Nguồn: TopZone
28/08/2025 08:00 GMT+7

Chỉ mất 4 năm để TopZone chứng minh được những giá trị khác biệt mà mình có thể mang lại, góp phần thay đổi thói quen mua sắm của Apple Fan Việt cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của thị trường hàng chính hãng.

Trước đây, thị trường Việt Nam thường mở bán sản phẩm chính hãng mới muộn hơn từ vài tuần cho đến vài tháng so với các thị trường lớn như Mỹ hay Singapore. Thời gian chờ đợi quá lâu khiến nhiều tín đồ Apple chọn mua hàng xách tay để có thể sở hữu sản phẩm sớm hơn, dù phải bỏ thêm hàng triệu đồng và không được hưởng đầy đủ chính sách bảo hành chính hãng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đơn cử như trong đợt mở bán iPhone 16 vừa qua, khách hàng tại TopZone đã có thể sở hữu mẫu iPhone mới chỉ trễ hơn 1 tuần so với các thị trường thuộc nhóm ưu tiên hàng đầu.

TopZone và hành trình chinh phục thị trường hàng chính hãng Apple tại Việt Nam- Ảnh 1.

Sự kiện mở bán iPhone 16 series của TopZone luôn được đông đảo khách hàng hưởng ứng

Bên cạnh yếu tố thời gian mở bán được rút ngắn, TopZone còn góp phần thúc đẩy người dùng Việt mua sắm tại các đại lý chính hãng bằng những quyền lợi và dịch vụ vượt trội. Với lợi thế là đại lý ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam, TopZone luôn đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, từ các mặt hàng hút fan như iPhone, iPad, Macbook… cho đến các phiên bản giới hạn. Đi kèm với mỗi sản phẩm là mức giá cạnh tranh, chế độ bảo hành chính hãng cùng các giải pháp tài chính linh hoạt dành riêng cho Apple Fan Việt.

Nhờ đó, TopZone đã đáp ứng các nhu cầu chưa được tiếp cận của tín đồ Táo Khuyết tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo cho quyền lợi của người mua hàng. Những lợi ích thiết thực mà TopZone mang lại đã khiến người tiêu dùng ngày càng tin tưởng và ưu tiên lựa chọn sản phẩm chính hãng.

TopZone và hành trình chinh phục thị trường hàng chính hãng Apple tại Việt Nam- Ảnh 2.

TopZone là một trong những hệ thống có tốc độ phát triển nhanh chóng với 85 cửa hàng trên toàn quốc chỉ sau 4 năm

Không chỉ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, TopZone còn nâng tầm trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua hệ thống 85 cửa hàng đạt chuẩn của Apple trên khắp cả nước. Đặc biệt là hai không gian cao cấp chuẩn APR tại Khánh Hội (TP.HCM) và Xã Đàn (Hà Nội) - mô hình tiệm cận với các cửa hàng Apple Store trên thế giới. Đây không chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm, mà còn là không gian lý tưởng để các fan Apple được thỏa mãn đam mê công nghệ.

TopZone và hành trình chinh phục thị trường hàng chính hãng Apple tại Việt Nam- Ảnh 3.

TopZone thường xuyên tổ chức các buổi workshop giúp khách hàng trải nghiệm những công nghệ hiện đại trên các sản phẩm của Apple

Với từng bước đi vững chắc, TopZone đã dần chinh phục những thành tựu đáng kể qua từng năm, trong đó tiêu biểu nhất chính kỷ lục doanh thu 2.000 tỉ đồng sau 38 ngày mở bán iPhone 16 vào năm 2024. Con số này tăng gấp 3 lần doanh số iPhone 15 trước đó.

Thành công của TopZone đã thúc đẩy một xu hướng tích cực trên toàn thị trường. Nhiều điểm bán hàng xách tay trước đây đã dần chuyển đổi sang bán hàng chính hãng, góp phần đẩy nhanh quá trình "chuẩn hóa" thị trường Apple tại Việt Nam.

TopZone và hành trình chinh phục thị trường hàng chính hãng Apple tại Việt Nam- Ảnh 4.

TopZone đã giúp thị trường Apple chính hãng tăng tốc mạnh mẽ qua từng lần mở bán iPhone mới

Việc định hình lại thị trường không chỉ giúp bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro, mà còn tạo ra bức tranh minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong mắt Apple. Có thể thấy rằng, TopZone đã và đang đóng vai trò như một "đầu tàu" dẫn dắt, tạo ra những thay đổi tích cực và đưa toàn bộ thị trường bán lẻ sản phẩm Apple tại Việt Nam lên một tầm cao mới.

Khám phá thêm chủ đề

TopZone hàng chính hãng Apple Hàng chính hãng Apple Fan Việt bán iPhone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận