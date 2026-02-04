Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Toshiba Việt Nam lan tỏa hành trình tri ân 95 năm, trao tặng hơn 2.400 phần quà

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/02/2026 16:10 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm hình thành và phát triển, Toshiba Lifestyle Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân khách hàng trên quy mô toàn quốc, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người tiêu dùng.

95 năm gắn bó cùng đời sống gia đình Việt

Theo đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam, hành trình tri ân 95 năm là dịp để thương hiệu nhìn lại chặng đường phát triển gắn liền với đời sống gia đình Việt. Từ những thiết bị gia dụng quen thuộc trong căn bếp đến các sản phẩm phục vụ giặt giũ, làm mát và sinh hoạt hằng ngày, Toshiba hướng đến vai trò "người bạn đồng hành thầm lặng", góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

Sự đồng hành đó được phản ánh qua những chia sẻ từ chính người tiêu dùng. Chị Bảo Trâm cho biết: "Với 95 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, Toshiba luôn là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi gia đình". Trong khi đó, anh Hữu Thọ bày tỏ: "Một thương hiệu có 95 năm gắn bó với ngành gia dụng là đủ để tôi hoàn toàn tin tưởng".

Những cảm nhận này cũng phần nào lý giải sức lan tỏa của chuỗi hoạt động tri ân. Thực tế, chương trình đã ghi nhận hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông và thu hút hơn 20.000 người tham gia trực tiếp, đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Toshiba Việt Nam lan tỏa hành trình tri ân 95 năm, trao tặng hơn 2.400 phần quà - Ảnh 1.

95 năm đồng hành qua những chia sẻ chân thực của khách hàng Toshiba Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chiến dịch là chuỗi thử thách "30 ngày nâng cấp bản thân", nơi người tham gia chia sẻ những thói quen sống tích cực, khoảnh khắc chăm sóc gia đình và bản thân trong nhịp sống thường ngày. Hoạt động này tạo nên làn sóng nội dung tích cực trên mạng xã hội, đồng thời góp phần kết nối cộng đồng người dùng Toshiba trên cả nước.

Bên cạnh đó, các hoạt động check-in và chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình cũng thu hút đông đảo người tham gia, tạo nên bức tranh đa dạng về cách các gia đình Việt tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn ấm cúng.

Cơ cấu giải thưởng thiết thực, gắn với không khí sum vầy dịp Tết

Theo ban tổ chức, chương trình đã trao hơn 2.400 phần quà, bao gồm các sản phẩm gia dụng cao cấp và quà tặng trải nghiệm.

Nổi bật là giải đặc biệt với combo 7 sản phẩm gia dụng của Toshiba JAPANDi gồm tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, điều hòa, nồi cơm điện, lò vi sóng và máy lọc nước. Giải nhất là thẻ quà tặng điện tử Got It với trải nghiệm du lịch Nhật Bản dành cho hai người. Cùng nhiều phần quà giá trị khác.

Toshiba Việt Nam lan tỏa hành trình tri ân 95 năm, trao tặng hơn 2.400 phần quà - Ảnh 2.

Toshiba trao giải đặc biệt cho khách hàng tại Hà Nội trong chương trình 95 ngày tri ân, 95 năm đổi mới

Chia sẻ về trải nghiệm nhận giải tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Công Minh, khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt, cho biết thời điểm nhận giải trùng với dịp cận Tết khiến niềm vui của gia đình thêm trọn vẹn. "Việc nhận được đầy đủ các thiết bị gia dụng cần thiết cho căn bếp và không gian sinh hoạt khiến tôi cảm thấy đây là món quà rất ý nghĩa, vừa phục vụ chuẩn bị Tết, vừa sử dụng lâu dài cho gia đình", anh Công Minh chia sẻ.

Dấu mốc tri ân và cam kết đồng hành dài lâu

Khép lại hành trình kỷ niệm 95 năm, Toshiba Lifestyle Việt Nam gửi lời cảm ơn đến hàng triệu khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng thương hiệu. Đại diện Toshiba cho biết, đây không chỉ là cột mốc nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là bước đệm để thương hiệu tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm và gắn bó lâu dài với người tiêu dùng Việt trong tương lai.

 

Toshiba Việt Nam lan tỏa hành trình tri ân 95 năm Toshiba Lifestyle Việt Nam chuỗi hoạt động tri ân
