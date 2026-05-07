Toshiko được vinh danh tại giải thưởng chất lượng Việt Nam: Điều gì đứng sau?

Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường kéo theo sự gia tăng về số lượng thương hiệu và phân khúc giá. Người tiêu dùng giờ đây đứng trước nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với bài toán về chất lượng, độ bền và trải nghiệm thực tế của sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín phần nào phản ánh sự ghi nhận từ thị trường. Mới đây, Toshiko là một trong những thương hiệu được xướng tên tại giải thưởng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam.

Ông Hà Thế Nhân - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Nhân Hòa nhận giải tại chương trình Vietnam Leading Brands 2026

Khi thị trường tăng trưởng nhanh, "chất lượng thật" trở thành yếu tố sàng lọc

Sự phát triển của ngành ghế massage trong những năm gần đây có thể được lý giải từ nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý là sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng. Sau giai đoạn dịch bệnh, xu hướng đầu tư cho sức khỏe cá nhân và gia đình trở nên rõ nét hơn.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh cũng kéo theo những hệ lụy nhất định. Thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm với mức giá cạnh tranh nhưng chất lượng không đồng đều, khiến người tiêu dùng ngày càng thận trọng trong quyết định mua sắm.

Trong bối cảnh đó, các tiêu chí như độ bền sản phẩm, hiệu quả sử dụng thực tế và dịch vụ hậu mãi dần trở thành yếu tố mang tính quyết định. Đây cũng là những yếu tố được xem xét trong các giải thưởng đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường.

Toshiko không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm

Toshiko và chiến lược xây dựng niềm tin

Việc Toshiko được vinh danh tại giải thưởng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam cho thấy doanh nghiệp này đã có những bước đi phù hợp trong việc xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Theo đại diện doanh nghiệp, Toshiko không lựa chọn cạnh tranh bằng giá, mà tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện trải nghiệm người dùng.

Ông Hà Thế Nhân - Giám đốc doanh nghiệp - cho biết: "Trong một thị trường đang phát triển nhanh như hiện nay, nếu chỉ cạnh tranh bằng giá, doanh nghiệp rất khó đi đường dài. Chúng tôi xác định cần đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ để tạo ra giá trị thực cho khách hàng.

Việc được vinh danh tại giải thưởng lần này là sự ghi nhận đáng trân trọng, đồng thời cũng là áp lực để Toshiko tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn trong thời gian tới".

Toshiko vinh dự đạt giải thưởng Giải thưởng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam 2026

Tập trung vào sản phẩm và trải nghiệm người dùng

Ở góc độ sản phẩm, Toshiko đầu tư vào các công nghệ như con lăn 4D, khả năng dò quét cơ thể và tự động điều chỉnh chương trình massage theo từng người dùng. Những cải tiến này hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đến tính dễ sử dụng - đặc biệt với nhóm khách hàng lớn tuổi. Các chương trình massage được thiết lập sẵn, bảng điều khiển đơn giản giúp người dùng có thể tiếp cận sản phẩm một cách thuận tiện hơn.

Ghế massage Toshiko tích hợp chức năng điều khiển bằng giọng nói thông minh cho khả năng nhận lệnh nhanh và chính xác

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, Toshiko còn mở rộng đầu tư vào hệ thống showroom, cho phép khách hàng trải nghiệm trực tiếp trước khi đưa ra quyết định. Các chính sách như hỗ trợ trả góp, giao hàng tận nơi và bảo hành dài hạn cũng được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm Toshiko tại cửa hàng trước khi chọn mua

Khi giải thưởng phản ánh xu hướng tiêu dùng

Theo các chuyên gia, thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp tục phát triển theo hướng cá nhân hóa và ứng dụng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải chứng minh được giá trị thực của sản phẩm và dịch vụ. Việc Toshiko được vinh danh tại giải thưởng Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Việt Nam có thể được xem là một tín hiệu cho thấy xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng đang dần thay đổi.

Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin và trải nghiệm sản phẩm tại hệ thống showroom của Toshiko trên toàn quốc.

