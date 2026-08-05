Tốt nghiệp đại học, nhưng cô gái lại chọn bán bánh cuốn

Ý tưởng khởi nghiệp từ một buổi sáng rất bình thường

Ít ai ngờ, ý tưởng khởi nghiệp của Trần Huyền Trang (26 tuổi, quê Tây Sơn, Bình Định), tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng công trình giao thông (Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) lại bắt đầu từ một buổi sáng rất bình thường.

Sau khi ăn sáng, Trang nhận ra mình còn khoảng 30 phút trước giờ làm tại công ty. Thay vì lướt điện thoại như mọi ngày, Trang bất chợt tự hỏi: “Hay là mình làm thêm một công việc gì đó để có thêm thu nhập mà vẫn không ảnh hưởng đến công việc chính?”.

Ban đầu cô tính bán đồ ăn buổi tối nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định vì ngại mưa gió. Sau đó, Trang nhớ đến bánh cuốn Tây Sơn, đặc sản quê hương Bình Định mà theo cô ở TP.HCM vẫn còn khá ít người bán vào buổi sáng.

“Ở quê em, bánh cuốn Tây Sơn là món ăn sáng quen thuộc. Nhưng ở TP.HCM, nhiều người lại nghĩ đây là món ăn vặt hay ăn buổi tối. Em muốn thử mang món quê mình đến gần mọi người hơn”, Trang kể.

Tốt nghiệp ngành kinh tế xây dựng công trình giao thông, Trang quyết định rẽ hướng, khởi nghiệp với món bánh cuốn quê hương ẢNH: NVCC

Tháng 9.2023, khi vẫn còn làm công việc đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp đại học, Trang bắt đầu bán bánh cuốn trên một chiếc tủ gỗ đặt phía sau xe ga. Ban ngày đi làm công ty, sáng sớm và ngoài giờ cô tranh thủ chuẩn bị nguyên liệu, bán hàng.

“Lúc đó em nghĩ nếu thất bại thì coi như mình học thêm một bài học. Mình vẫn còn công việc đúng ngành để tiếp tục”, cô chia sẻ.

Nhờ tính cách hướng ngoại, quen biết nhiều bạn bè từ thời đại học, ngày đầu tiên Trang bán được khoảng 50 cuốn bánh. Con số không quá lớn nhưng đủ để tiếp thêm động lực cho cô gái trẻ.

Ban đầu, Trang giấu gia đình chuyện khởi nghiệp. Chỉ đến khi quyết định mở quán vào tháng 6.2024, mẹ mới biết con gái không còn chỉ bán trên chiếc xe nhỏ.

Khó khăn lớn nhất với Trang thời điểm ấy là vốn. Mới ra trường, cô phải vay ngân hàng và mượn thêm người quen để có tiền mở quán. Có những tháng mưa nhiều, khách thưa vắng, điều cô mong nhất chỉ là đủ tiền trả mặt bằng và lương nhân viên.

Từ một điểm bán nhỏ, quán bánh cuốn Tây Sơn của Trang hiện thu hút đông thực khách mỗi ngày ẢNH: NVCC

Phía sau hành trình ấy là sự động viên của gia đình. Khi Trang ngỏ ý muốn vay tiền để khởi nghiệp, chị dâu không ngần ngại giúp đỡ. Điều cô nhớ nhất đến bây giờ là câu nói: “Ai chứ riêng em, chị tin em sẽ làm nên chuyện”.

“Lúc đó em có thêm rất nhiều động lực để cố gắng. Em cũng may mắn vì luôn có cả chị ruột ở bên. Ban ngày chị làm văn phòng, tối lại sang quán phụ em chuẩn bị nguyên liệu, động viên mỗi khi em mệt hay nản”, Trang kể.

Bước ngoặt đến vào tháng 9.2024 khi một khách quen bình luận giới thiệu quán dưới video của TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Sau khi ghé trải nghiệm và chia sẻ, quán được nhiều người biết đến hơn.

“Em rất biết ơn anh Vĩnh và các khách hàng đã yêu thương quán. Nhờ vậy mà nhiều người biết đến bánh cuốn Tây Sơn hơn”, Trang nói.

Bán bánh cuốn trên chiếc xe ga đến 3 cơ sở nhờ sự kiên trì

Hiện tại Trần Huyền Trang đã có 3 cơ sở bán bánh cuốn tại TP.HCM với 15 nhân sự đồng hành. Tuy nhiên, theo cô, phía sau những con số ấy là rất nhiều công sức mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Có thời điểm, sau khi quán bất ngờ đông khách nhờ các video trên TikTok, Trang phải đứng nướng thịt liên tục từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để kịp chuẩn bị nguyên liệu.

“Lúc đó quy trình chưa hoàn thiện nên cực lắm. Sau này em mới dần tối ưu cách vận hành để đỡ vất vả hơn cho cả mình và nhân viên”, cô kể.

Theo Trang, nhiều người nghĩ bán đồ ăn có lợi nhuận cao, nhưng thực tế bánh cuốn Tây Sơn là món ăn đòi hỏi nhiều công đoạn và chi phí nguyên liệu lớn. Phần lớn nguyên liệu đều được nhập từ quê, trong khi riêng chả ram cũng có thể mất tới 10 giờ để chiên khoảng 100 kg, lượng này chỉ đủ phục vụ trong gần một tuần nếu đông khách.

“Bên em chủ yếu lấy công làm lời. Mỗi nguyên liệu đều phải sơ chế rất kỹ nên mất rất nhiều thời gian”, cô chia sẻ.

Trần Huyền Trang cùng đội ngũ nhân sự ẢNH: NVCC

Dù hiện không còn trực tiếp làm mọi việc như những ngày đầu, Trang vẫn bắt đầu ngày mới từ 5 giờ 30 để kiểm tra camera, theo dõi việc vận hành của các cơ sở. Công việc của cô thường kéo dài từ khoảng 8 giờ sáng đến 23 giờ/ngày.

Là một trong những nhân viên đầu tiên gắn bó với quán từ khi Trang bắt đầu tuyển người sau vài tháng tự mình xoay xở mọi công việc, Võ Ngọc Yến Trinh cho biết bản thân đã chứng kiến gần như toàn bộ hành trình phát triển của chị chủ.

“Em chứng kiến hành trình của quán từ những ngày đầu tiên nên mới hiểu hết chị đã chật vật và khó khăn ra sao. Thấy chị chạy ngược chạy xuôi, lo từng li từng tí một nên em rất nể. Nhìn chị không ngừng cố gắng, chuyện gì cũng cố xoay xở để quán có được lượng khách đông và ổn định như hiện nay, em thấy rất vui và tự hào vì từng được đồng hành”, Trinh chia sẻ.

Điều khiến Trang tự hào nhất sau gần 3 năm khởi nghiệp không phải là việc mở được 3 cơ sở, mà là đội ngũ nhân viên luôn đồng hành.

“Nếu không có các bạn, em không nghĩ quán có thể phát triển như hôm nay. Điều em vui nhất là khách chưa bao giờ chê thái độ phục vụ của nhân viên”, cô nói.

Trang cũng khẳng định chưa bao giờ cho rằng những năm tháng học đại học là lãng phí. Theo cô, kiến thức về dự toán, quản lý chi phí trong ngành kinh tế xây dựng công trình giao thông giúp cô rất nhiều khi vận hành quán. Bên cạnh đó, những công việc làm thêm thời sinh viên cũng rèn cho cô kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.

Nếu được quay lại thời điểm vừa tốt nghiệp, cô gái 26 tuổi cho biết mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. “Hãy tìm điều thực sự phù hợp với bản thân. Công việc nào cũng được, miễn là mình cảm thấy vui và hài lòng. Giá trị của mỗi người nằm ở tư duy và cách mình nhìn nhận công việc đó”, Trang nhắn nhủ.