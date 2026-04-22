Total Football VNG chính thức ra mắt cộng đồng game thủ Đông Nam Á

VNGGames, Nhà phát hành game hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, chính thức ra mắt trò chơi bóng đá di động mới Total Football VNG trên toàn thị trường Đông Nam Á từ ngày 22.4.2026. Với hơn 3 triệu lượt đăng ký trước, tựa game do hãng GALA Sports phát triển nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng sau các giai đoạn Closed Beta và Alpha Test.

Người chơi hiện có thể tải miễn phí Total Football VNG tại địa chỉ sau:

Với giá trị cốt lõi "Fast - Fun - Fair", Total Football VNG hứa hẹn mang lại chuẩn mực game bóng đá mới, cho phép người chơi trải nghiệm hơn 60,000 cầu thủ có bản quyền hình ảnh được cấp phép chính thức từ FIFPro - Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới. Tựa game được đánh giá sẽ mở ra kỷ nguyên mới của dòng game bóng đá trên di động thuần đề cao kỹ năng và trải nghiệm người dùng.

Tại phiên bản ra mắt chính thức, người chơi sẽ được thưởng thức các trận bóng với đồ họa 3D sống động cũng như âm thanh mô phỏng các sân cỏ ngoài đời thực. Các nội dung của trò chơi sẽ được cập nhật liên tục dựa theo các sự kiện bóng đá thực tế và có nhiều chế độ chơi đa dạng. Total Football VNG còn áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo tính fair-play và hỗ trợ điều khiển tay cầm để game thủ tối ưu trải nghiệm.

Về trải nghiệm bản địa hóa, Total Football VNG hợp tác cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc với vai trò Đại sứ thương hiệu của thị trường Việt Nam. Đặc biệt, ngôi sao trẻ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam còn được tích hợp hình ảnh in-game khi trở thành cầu thủ thuộc thẻ mùa độc quyền Pride of SEA, xuất hiện trong phiên bản ra mắt. Thậm chí Total Football VNG cũng sẽ có phần bình luận tiếng Việt với sự góp giọng của BLV Mai Anh Tài, cái tên quen thuộc với cộng đồng thể thao Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt, Total Football VNG có nhiều hoạt động chào đón các tân thủ. Chỉ cần đăng nhập đủ 7 ngày, người chơi sẽ sở hữu thẻ cầu thủ Nguyễn Đình Bắc với chỉ số bám sát phong độ đỉnh cao. Bên cạnh đó còn có sự kiện ghép hình tái hiện những khoảnh khắc kinh điển của các cầu thủ Đại sứ khu vực Đông Nam Á, mang tới các phần thưởng hấp dẫn.

Các game thủ chơi ngày đầu tiên sẽ nhận Sân cổ động và cả áo đấu đội tuyển Việt Nam để thể hiện màu cờ sắc áo.

Về lộ trình cập nhật sắp tới, Total Football VNG sẽ có hợp tác chính thức cùng 5 đội tuyển bóng đá quốc gia hàng đầu thế giới gồm: Đức, Pháp, Bỉ, Bồ Đào Nha và Na Uy, bên cạnh các huyền thoại làng túc cầu như Miroslav Klose, Diego Forlán và Deco. Đây là bước đi chiến lược của Total Football VNG giúp người chơi trải nghiệm bóng đá đỉnh cao ngay trên thiết bị di động cũng như hướng đến một ngày hội FIFA World Cup 2026 bùng nổ.

"Sản phẩm Total Football VNG vốn được vận hành theo triết lý Fast - Fun - Fair, cụ thể là: tốc độ trong từng phiên bản cập nhật, niềm vui trong mỗi chiến thắng và tuyệt đối công bằng trong mọi trận đấu. Chúng tôi cam kết mang đến một sân chơi bóng đá di động đỉnh cao, luôn giới thiệu nhiều nội dung mới mẻ và đồng hành hết mình với cộng đồng người hâm mộ thể thao Việt Nam", chia sẻ từ đại diện NPH VNGGames cho tựa game mới.

Tháng 5 này, Total Football VNG sẽ có mặt tại sự kiện Vietnam GameVerse 2026, mang tới cơ hội giao lưu, thử thách và nhiều phần quà tặng cho người chơi. Tựa game cũng vinh dự được chọn làm 1 trong 5 bộ môn thi đấu tranh huy chương của SEA Esports Nations Cup mùa đầu tiên - giải đấu Esports cấp độ đội tuyển quốc gia đầu tiên do Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng. Qua đó đánh dấu cột mốc khởi đầu ấn tượng dành cho tựa game Total Football VNG, khi góp phần xây dựng tinh thần cạnh tranh và sự đa dạng trong hệ sinh thái Thể thao điện tử tại khu vực Đông Nam Á.