Tottenham khởi đầu quá ấn tượng ở Ngoại hạng Anh

Nếu thắng Luton Town ở vòng đấu sắp tới, Tottenham sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng. Còn nếu cộng thêm vào kết quả ấy là việc Arsenal thủ hòa Manchester City, thì Tottenham sẽ chính thức dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu - quá bất ngờ!

Son Heung-min thăng hoa khi đeo băng đội trưởng REUTERS

Suốt bao nhiêu năm, đấy là biểu tượng cho sự thất vọng - ít ra là thất vọng so với sự chờ đợi. Các HLV danh tiếng như Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Andre Villas-Boas, Harry Redknapp… rốt cuộc đều không thể nâng cấp cho một Tottenham "mạnh bình thường". Harry Kane đành phải ra đi vì nếu thủ quân đội tuyển Anh cứ khoác áo Tottenham thì anh sẽ chẳng bao giờ có một danh hiệu vô địch. Dẫn dắt Tottenham mùa này lại là một HLV có hai cái "nhất" chẳng làm ai sợ. Đó là Ange Postecoglou - HLV người Hy Lạp đầu tiên, cũng là HLV người Úc đầu tiên cầm quân ở Premier League.

Bây giờ, mọi sự ngờ vực đối với năng lực huấn luyện của Postecoglou đã tan biến, khi Tottenham tiến bước một cách vững chắc, chỉ thua vỏn vẹn 1 điểm so với đội đầu bảng Manchester City, sau 7 vòng đấu. Về mặt hình ảnh, Tottenham thiên về tấn công, với lối đá đẹp hơn so với các thời kỳ của Mourinho, Conte, Nuno Espirito Santo. Về mặt tinh thần, James Maddison nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây: Có điều gì đấy vô cùng đặc biệt trong bầu không khí Tottenham. Về mặt kết quả, Tottenham vẫn đang bất bại dù đã gặp M.U, Arsenal, Liverpool trong 7 vòng đấu vừa qua.

Maddison chỉ mới chuyển đến từ Leicester cách nay vài tháng, nhưng đã lập tức được làm đội phó và thể hiện phong độ tuyệt vời. Tương tự, Son Heung-min cũng tỏa sáng, hoàn toàn lột xác so với chính mình mùa trước. Son vừa trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên mang băng thủ quân, không chỉ ở giải Ngoại hạng Anh mà là tính chung trong cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Sự bình tĩnh trong hoàn cảnh chia tay Kane và cách tin dùng Son hoặc Maddison cho thấy khả năng của HLV Postecoglou không chỉ giới hạn trong các vấn đề chiến thuật.

Tottenham bắn phá khung thành đối phương nhiều hơn cả Manchester City, cụ thể là nhiều nhất giải (bình quân 19,7 lần/trận) và đấy là lý do vì sao họ đang có bình quân 2,42 bàn/trận. Cả số bàn thắng bình quân lẫn điểm số bình quân (2,42 điểm/trận) và tỷ lệ thắng (62,5%) của Tottenham mùa này đều đang ở mức cao nhất trong lịch sử CLB. Và hẳn nhiên, đấy đều là những số liệu thống kê nói lên… một nhà vô địch. Tất nhiên, thầy trò Postecoglou chỉ mới trải qua 7 vòng ở mùa bóng này. Nhưng, như đã nêu, Tottenham gặp các đối thủ cực mạnh trong một nửa số trận vừa qua.

Có vẻ như Tottenham đã mạo hiểm khi chọn Postecoglou làm HLV trưởng, và bản thân Postecoglou cũng là HLV mạo hiểm khi quá thiên về tấn công. Dù sao đi nữa, đấy đều đang là lựa chọn thành công. Những cổ động viên bi quan sẽ ái ngại chỉ vào số bàn thua cao hơn số trận đã đấu (Tottenham thủng lưới nhiều nhất trong tốp 4), và tự hỏi điều gì sẽ đến một khi Tottenham không còn gặp may nữa. Postecoglou quả đã có những lúc may mắn, chẳng hạn như ở trận thắng Liverpool. Ngược lại, các cổ động viên lạc quan sẽ nói may mắn chỉ đến với người xứng đáng. Đã có 4 lần Tottenham bị dẫn điểm, nhưng họ vẫn chưa bao giờ thua. Đấy là sự tự tin, là tinh thần, mà suy cho cùng thì cũng từ cách huấn luyện mà ra.

Không thể loại trừ khả năng Tottenham sẽ giảm bớt hưng phấn khi họ hứng lấy thất bại trong những thời điểm không được may mắn. Nhưng trước mắt, những gì Postecoglou đang có là quá tuyệt vời. Đâu dễ hình dung khả năng Tottenham chiếm ngôi đầu bảng, như điều rất dễ xảy ra sau vòng đấu sắp tới!