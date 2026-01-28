Tour tết phập phồng vì vi rút Nipah

Khách du lịch dè dặt

Nepal, Thái Lan cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác ở châu Á đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa sau khi Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định). Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do vi rút Nipah ghi nhận rải rác ca bệnh ở phạm vi nhỏ tại một số quốc gia, chưa tạo thành các ổ dịch lớn, nhưng cũng đã xếp vi rút này vào nhóm mầm bệnh ưu tiên theo dõi.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng đẩy mạnh sàng lọc y tế tại các sân bay lớn, tập trung vào hành khách đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ. Các sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket từ ngày 25.1 tăng cường phát hiện hành khách có triệu chứng giống cúm hoặc các vấn đề về hô hấp. Đặc khu Hồng Kông cũng nâng mức cảnh giác, áp dụng các biện pháp kiểm soát tương tự.

Nepal triển khai kiểm soát y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan (thủ đô Kathmandu) và siết chặt giám sát tại các cửa khẩu đường bộ giáp Ấn Độ, đặc biệt lưu ý nguy cơ từ đường biên giới mở với bang Tây Bengal. Trong khi đó, Đài Loan dự kiến đưa vi rút Nipah vào danh sách bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo nhóm 5 - mức phân loại cao nhất đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi nguy hiểm.

Du khách trải nghiệm tour sông nước miền Tây Ảnh: BenThanh Tourist

Những diễn biến mới khiến không ít du khách VN lo ngại về kế hoạch du lịch nước ngoài, nhất là trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Sáng qua 27.1, hàng chục khách hàng đăng ký tour hành hương Nepal - Ấn Độ dự kiến khởi hành đầu tháng 3 đã gọi điện đến Công ty Golden Smile hỏi thông tin sau khi đọc tin tức liên quan đến vi rút Nipah. Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Golden Smile, cho biết phần lớn khách hàng có tâm lý lo lắng và mong muốn được cập nhật diễn biến cụ thể. "Sáng nay khách gọi khá nhiều, chủ yếu để hỏi tình hình và bày tỏ sự quan ngại. Một số khách cân nhắc hoãn, nhưng đa phần vẫn muốn tiếp tục theo dõi thêm", ông Phương nói.

Theo ông Phương, hiện doanh nghiệp vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức tour, đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin từ chính phủ Ấn Độ và các cơ quan chức năng của VN. "Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng nhất là bình tĩnh. Khi có diễn biến phức tạp, chắc chắn chúng tôi sẽ có khuyến cáo chính thức. Từ nay đến thời điểm khởi hành vẫn còn thời gian", ông cho biết.

Tour Ấn Độ của Golden Smile dự kiến khởi hành vào các ngày 5, 6 và 8.3, gắn với chương trình hành hương pháp hội dành cho nhóm khách lớn tuổi. "Từ nay đến lúc đi còn hơn một tháng, đủ thời gian để quan sát. Những năm trước, vào mùa lạnh tại Ấn Độ thường xuất hiện các đợt dịch cúm, nhưng sau cao điểm tình hình thường lắng xuống", ông Phương nói thêm.

Một doanh nghiệp lữ hành khác tại TP.HCM thông tin các ca nhiễm vi rút Nipah hiện ghi nhận chủ yếu tại khu vực miền nam Ấn Độ, trong khi các tuyến tour truyền thống của khách Việt tập trung ở miền bắc như Tam giác vàng (New Delhi - Agra - Jaipur) hoặc tuyến hành hương Tứ Động Tâm (Bodh Gaya - Varanasi), cách vùng dịch hơn 2.500 km. Vì thế, lộ trình tour hiện tại tương đối biệt lập và an toàn. "Sau đại dịch Covid-19, du khách Việt đã có "sức đề kháng" tâm lý tốt hơn, biết sàng lọc thông tin và hiểu rõ tính khu trú của dịch bệnh. Chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp hủy tour hàng loạt vì lý do này", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Thị trường nội hưởng lợi

Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng "quay xe" sang du lịch nội địa được dự báo có thể gia tăng. Theo ghi nhận của BenThanh Tourist, nhu cầu du lịch Tết Nguyên đán 2026 tăng rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt là ở phân khúc tour chất lượng cao và tour gia đình. Sức mua thị trường tết ước tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở mảng du lịch nước ngoài, các tuyến đến New Zealand, Úc và châu Âu ghi nhận sức mua tốt. Nhóm tour Đông Bắc Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc tiếp tục là lựa chọn phổ biến. Riêng du lịch nội địa vẫn giữ sức hút mạnh với các điểm đến quen thuộc như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, cùng các hành trình khám phá miền Bắc và miền Trung.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist, thông tin: "Các tour sử dụng dịch vụ hàng không đi Hà Nội và Đà Nẵng đã khóa sổ. Hiện doanh nghiệp chỉ còn bán một số tour đường bộ đến Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang và các tuyến Tây Nam bộ". Được biết, các tour tết của BenThanh Tourist chủ yếu khởi hành vào ngày 17 và 18.2 (mùng 1 và mùng 2 tết). Ngoài ra, doanh nghiệp triển khai các tour đón tết sớm như Làng hoa Sa Đéc, vườn quýt hồng Lai Vung, giúp du khách trải nghiệm không khí xuân đặc trưng miền Tây.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, nói nhu cầu du lịch tết của công ty dự kiến tăng 15 - 20% so với năm ngoái. "Phú Quốc và Phan Thiết tiếp tục dẫn đầu phân khúc nghỉ dưỡng biển cao cấp. Các hành trình Đông - Tây Bắc mùa hoa xuân cũng thu hút mạnh nhóm khách yêu thiên nhiên và văn hóa", bà Thu cho hay.