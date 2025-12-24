Toxido NxG đăng quang ngôi vương Delta Force

Nhà vô địch DFIW 2025 - Toxido NxG

Diễn ra từ ngày 11 đến 14.12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, DFIW 2025 không chỉ là sân chơi cạnh tranh đỉnh cao của những đội tuyển hàng đầu thế giới, mà còn trở thành điểm hẹn sôi động của cộng đồng yêu mến tựa game Delta Force.

Delta Force Invitational 2025 - Giải đấu quốc tế của Delta Force lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

DFIW 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam được chọn là nơi tổ chức giải đấu quy mô quốc tế của tựa game Delta Force, quy tụ 8 đội tuyển hàng đầu thế giới. Nổi bật trong số đó là đại diện đến từ Việt Nam - Rapid Lofi với tư cách nhà vô địch quốc nội Delta Force Ultimate Tournament 2025 cùng chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng. Bên cạnh Rapid Lofi là các đội tuyển đã xuất sắc vượt qua vòng loại toàn cầu bao gồm ProjectOne, DNI, NoMercy, TengLong, Hostile Response, RexRegumQeon x 7SINS và Toxido NxG, cùng tranh tổng giải thưởng trị giá 200.000 USD.

Hành trình lên ngôi đầy cảm xúc của nhà vô địch Toxido NxG

Ở trận Chung kết tổng, Toxido NxG thi đấu thăng hoa, liên tục tạo đột biến và bất ngờ vượt lên trước TengLong, phá vỡ thế trận áp đảo mà đối thủ từng thể hiện. Càng thi đấu càng "vào tay", Toxido NxG dễ dàng duy trì lợi thế, kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu và nhanh chóng tiến thẳng tới chiến thắng chung cuộc.

Toxido NxG chính thức đăng quang Delta Force Invitational 2025, khép lại hành trình đầy cảm xúc bằng cú "trả đũa" ngọt ngào trước chính đối thủ từng cản bước họ.

Hành trình Top 4 đáng nhớ của đại diện đến từ Việt Nam Rapid Lofi

Đại diện của Việt Nam mở màn đầy ấn tượng với chiến thắng 2 - 0 trước Hostile Response và "gã khổng lồ" Đông Nam Á RexRegumQeon x 7SINS, tạo nên điểm nhấn khẳng định tiềm năng, bản lĩnh và sự trưởng thành nhanh chóng của tập thể Rapid Lofi. Dù phải dừng bước trước tại ngày Bán kết, Rapid Lofi vẫn thành công góp mặt trong Top 4 đội tuyển mạnh nhất giải đấu, mở ra kỳ vọng cho những bước phát triển mạnh mẽ của Delta Force Việt Nam trên đấu trường quốc tế trong năm 2026.

Hành trình đáng nhớ của đại diện Việt Nam - Rapid Lofi

Lễ hội eSports sôi động cuối năm tại Cung thể thao Quần Ngựa

Xuyên suốt hai ngày đón khán giả của DFIW 2025, không khí sự kiện đã diễn ra vô cùng sôi động. Ngay từ sáng sớm, đông đảo khán giả đã có mặt để xếp hàng check-in, tham gia các khu vực trải nghiệm, giao lưu và nhận những phần quà lưu niệm từ ban tổ chức, tạo nên bầu không khí lễ hội eSports đúng nghĩa giữa lòng thủ đô.

Sự kiện còn thu hút sự chú ý đặc biệt với sự góp mặt của loạt creator và streamer hàng đầu của cộng đồng Delta Force như Độ Mixi, Lê Khôi, Nhạc, Jikey, Namsensei, Tùng Họa Mi, cùng nhiều gương mặt nhà sáng tạo nội dung khác.

Dàn khách mời tại DFIW 2025

Cùng với sự góp mặt của các khách mời, DFIW 2025 còn tạo điểm nhấn với những màn cosplay phiên bản "live action" của Hackclaw Wiš adel, Hackclaw Inky Reflection... mang các nhân vật trong Delta Force bước ra đời thực và tạo nên hình ảnh ấn tượng tại sự kiện.

Bên cạnh đó, DFIW 2025 cũng quy tụ đội ngũ MC và bình luận viên chuyên nghiệp đến từ cả Việt Nam và quốc tế, họ không chỉ đưa ra những phân tích và bình luận giàu chuyên môn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm theo dõi giải đấu, mà còn dẫn dắt cảm xúc của khán giả theo dõi trực tiếp tại sân đấu và trước màn ảnh nhỏ trong từng nhịp giao tranh sôi động trên Chiến trường.

Đồng hành cùng DFIW 2025 là nhà tài trợ ANTGAMER - thương hiệu gaming cao cấp trực thuộc HKC Technology Group, một trong những nhà sản xuất màn hình hàng đầu thế giới. Với tinh thần "Ultra Speed - Born To Win", ANTGAMER tiên phong trong công nghệ hiển thị tốc độ cao, cung cấp các dòng màn hình và thiết bị ngoại vi đạt chuẩn thi đấu eSports, góp phần mang đến điều kiện thi đấu tối ưu cho các tuyển thủ và trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả theo dõi giải đấu trên toàn cầu.

Màn hình thi đấu tại DFIW 2025 từ nhà tài trợ ANTGAMER

Từ sân khấu thi đấu rực lửa, các màn trình diễn chiến thuật đỉnh cao của những đội tuyển hàng đầu thế giới, cho đến sự cuồng nhiệt của khán giả và cộng đồng game thủ Việt Nam, tất cả đã tạo nên bức tranh toàn cảnh Delta Force Invitational 2025. Dù chỉ mới chính thức ra mắt tại Việt Nam từ tháng 7, Delta Force đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng người chơi, đồng thời chứng kiến sự tiến bộ rõ nét của các đội tuyển chuyên nghiệp trong nước. Với bước đà này này, các giải đấu Delta Force trong năm tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng và nâng tầm, tạo thêm nhiều cơ hội để các tài năng trẻ vươn lên và chinh phục những cột mốc vinh quang mới.