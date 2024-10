Toyota Camry 2025 bản hybrid tại Đông Nam Á có giá từ 1,026 tỉ đồng

Tại thị trường Thái Lan, Toyota Camry 2025 được phân phối với ba phiên bản khác nhau gồm HEV Smart, HEV Premium và HEV Premium Luxury, với mức giá dao động từ 1,475 - 1,809 triệu baht, tương đương khoảng 1,026 - 1,259 tỉ đồng.



Toyota Camry HEV 2025 có thiết kế cao cấp hơn

Với nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, Camry vẫn giữ nguyên chiều dài 4.920 mm, rộng 1.840 mm và cao 1.455 mm. Sự cải tiến trong thiết kế không chỉ giúp chiếc sedan trở nên trẻ trung hơn mà còn thể hiện sự hiện đại và sang trọng. Phần đầu xe ấn tượng với cụm đèn pha kiểu dáng cá mập, lấy cảm hứng từ mẫu Prius nổi tiếng.

Bên trong khoang lái, Camry 2025 gây ấn tượng mạnh với những tiện nghi hiện đại. Vô-lăng ba chấu bọc da được tích hợp nhiều phím chức năng, cùng khả năng chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống giải trí bao gồm màn hình đa thông tin 12,3 inch và màn hình trung tâm lớn 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Android Auto và Apple CarPlay.

Camry 2025 được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS)

Ghế ngồi được bọc da cao cấp với tính năng sưởi, làm mát và nhớ vị trí, cùng cửa sổ trời toàn cảnh (tùy chọn) giúp không gian trở nên thoáng đãng hơn. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập và camera 360 độ cũng có mặt trên Camry mới

Về hiệu suất, Toyota Camry 2025 được trang bị động cơ xăng 2.5 lít cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp với mô-tơ điệ, tạo ra tổng công suất lên đến 230 mã lực. Hệ thống hybrid được cải tiến mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ 4 lít/100 km. Hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước được trang bị trên mẫu xe này giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ.

Khoang lái bổ sung nhiều tiện nghi

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng, Camry 2025 còn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng tiên tiến. Những trang bị này, bao gồm cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, và kiểm soát hành trình chủ động, mang đến sự an tâm cho mỗi hành trình.

Dự kiến, Toyota Camry 2025 sẽ có mặt tại Triển lãm Ô tô & Xe máy Việt Nam. Các thông tin kỹ thuật và giá bán của xe cho thị trường trong nước vẫn chưa được hé lộ.