Toyota Camry HEV: Đẳng cấp doanh nhân, sẵn sàng cho xu hướng nhiên liệu xanh

Từ ngày 1.7.2026, Toyota cũng chính thức áp dụng mức giá bán lẻ mới từ 1,32 tỉ đồng cho phiên bản Camry HEV Premium, đồng thời đổi tên thương mại hai phiên bản Camry HEV Mid CE thành Camry HEV Premium và Camry HEV Top CE thành Camry HEV Luxury nhằm đồng bộ danh mục sản phẩm và tiếp tục khẳng định định vị cao cấp của dòng Sedan Hybrid.

Toyota Camry HEV phù hợp với khách hàng doanh nhân và những người trẻ thành đạt

Ngoại hình mạnh mẽ, đậm chất doanh nhân

Toyota Camry HEV gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với ngôn ngữ thiết kế mới lấy cảm hứng từ hình ảnh "cá mập đầu búa". Phần đầu xe sở hữu diện mạo sắc sảo, khỏe khoắn cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo cảm giác bề thế nhưng vẫn hiện đại.

Cụm đèn LED trước được thiết kế hoàn toàn mới, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu đồng thời tăng tính nhận diện. Phía sau, cụm đèn hậu thanh mảnh kết hợp những đường nét dứt khoát giúp chiếc sedan trở nên thể thao, sang trọng hơn.

Dù mang phong cách lịch lãm quen thuộc của Camry, thế hệ mới vẫn tạo được nét trẻ trung, phù hợp với khách hàng doanh nhân và những người trẻ thành đạt.

Nội thất tiện nghi như khoang thương gia

Bước vào khoang cabin, Camry HEV mang đến cảm giác rộng rãi, cao cấp. Hệ thống ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 10 hướng, tích hợp chức năng làm mát giúp người ngồi luôn cảm thấy dễ chịu trong điều kiện thời tiết nóng.

Khoang nội thất tiện nghi, hệ truyền động Hybrid vận hành êm ái

Điểm nhấn của bảng táp-lô là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sắc nét, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), giúp người lái theo dõi thông tin thuận tiện mà vẫn tập trung quan sát đường.

Hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập tích hợp công nghệ lọc không khí NanoeX trên phiên bản Camry HEV Luxury, góp phần nâng cao chất lượng không khí trong xe, khử mùi và hỗ trợ vô hiệu hóa nhiều tác nhân có hại. Đây là trang bị đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc.

Không gian hàng ghế sau tiếp tục là thế mạnh của Camry với khoảng để chân rộng, phù hợp cho những chuyến công tác hay di chuyển đường dài.

Hybrid - vận hành êm ái, tiết kiệm

Điểm đáng chú ý nhất trên Camry HEV chính là hệ truyền động Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện. Hệ thống này giúp xe tăng tốc mượt mà, giảm tiếng ồn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với động cơ truyền thống.

Trong điều kiện vận hành đô thị, xe có thể ưu tiên sử dụng mô-tơ điện ở những tình huống phù hợp, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và lượng khí thải ra môi trường. Quá trình chuyển đổi giữa động cơ xăng và điện diễn ra gần như không thể nhận biết, mang lại cảm giác lái êm ái đúng chất của một mẫu sedan cao cấp.

Camry cũng được phát triển trên nền tảng kiến trúc toàn cầu TNGA của Toyota. Khung gầm mới có độ cứng vững cao hơn, trọng tâm thấp hơn, giúp xe vận hành ổn định, vào cua tự tin và nâng cao khả năng cách âm.

Hệ thống an toàn toàn diện

Nổi bật nhất của Camry HEV là hệ thống cảnh báo lệch làn kết hợp hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), giúp xe duy trì đúng làn khi phát hiện nguy cơ chệch hướng. Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC) sử dụng radar và camera để tự động duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm áp lực cho người lái trên những hành trình dài.

Toyota Camry HEV hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự sang trọng, độ tin cậy và công nghệ

Ngoài ra, xe còn có tính năng đèn chiếu xa tự động (AHB), tự động chuyển đổi giữa đèn pha và đèn cốt nhằm tăng khả năng quan sát nhưng không gây chói cho phương tiện đối diện.

Bên cạnh các công nghệ hỗ trợ người lái, Camry HEV còn sở hữu 7 túi khí được bố trí tại nhiều vị trí trọng yếu nhằm tăng cường khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm.

Tương thích với nhiên liệu xăng E10

Toyota Camry mới được thiết kế tương thích với xăng E10, phù hợp với xu hướng sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Xăng E10 là loại nhiên liệu pha trộn giữa xăng khoáng và khoảng 10% ethanol nhiên liệu. Việc tương thích với E10 giúp Camry đáp ứng định hướng sử dụng nhiên liệu sạch hơn, góp phần giảm phát thải khí nhà kính cũng như phù hợp với lộ trình phát triển giao thông bền vững.

Điều này đồng thời mang lại sự yên tâm cho khách hàng khi chính sách sử dụng nhiên liệu trong tương lai có sự thay đổi, giúp xe sẵn sàng thích ứng mà không cần can thiệp kỹ thuật.

Trong tháng 7, khách hàng mua Toyota Camry HEV được hưởng lãi suất ưu đãi 7,75%/năm trong 6 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng đủ điều kiện khi mua bất kỳ mẫu xe Toyota nào cũng có thể tham gia chương trình vay "Trả trước 0 đồng" với lãi suất cố định 10,25%/năm trong 12 tháng đầu và 12,49%/năm trong 12 tháng tiếp theo cho khách hàng đủ điều kiện. Ngoài các ưu đãi tài chính, khách hàng mua xe trong tháng 7 còn được hưởng chính sách bảo hành xe và ắc quy Hybrid lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (theo điều kiện áp dụng).