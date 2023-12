'Toyota cùng em học An toàn giao thông' năm thứ 19 đến với học sinh

Ngày 9.12, Toyota Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2023 - 2024.

Tại vòng thi cấp tỉnh được tổ chức từ tháng 12.2023 - 1.2024 tại 8 tỉnh thành Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An và Đắk Lắk. Tại đây, các em học sinh tiểu học sẽ tập trung tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Vẽ tranh tập thể và thuyết trình về đề tài an toàn giao thông; Trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề an toàn giao thông. Bên cạnh đó, giáo viên sẽ được thực hành 1 hoạt động và tham gia hội thảo về giáo dục an toàn giao thông.

Với vòng giao lưu cấp quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 3.2024. Tại đây, các em học sinh sẽ được tham gia các trò chơi được thiết kế hấp dẫn, được truyền cảm hứng trong việc học và ghi nhớ các kỹ năng tham gia giao thông cùng các vị khách mời đặc biệt. Ban tổ chức sẽ triển khai trò chơi trực tuyến nhằm tiếp cận với đông đảo học sinh trên nền tảng online.