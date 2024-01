Toyota Fortuner 2024 cải tiến 'nhỏ giọt', đủ sức đấu Ford Everest?

Đầu tháng 1.2024, Toyota vừa có động thái tiếp sức cho mẫu xe Toyota Fortuner bằng việc trình làng bản cải tiến 2024. Mặc dù gọi là bản nâng cấp mới, tuy nhiên nếu so với bản cũ, Fortuner 2024 tại Việt Nam không có nhiều thay đổi. Mẫu SUV 7 chỗ chỉ được cải tiến nhẹ về trang bị, trong khi kiểu dáng, thiết kế giữ nguyên.

Toyota Fortuner 2024 thực tế là bản cải tiến "nhẹ" so với bản cũ

Cụ thể, nội thất Fortuner mới có thêm màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch mới (bản cũ chỉ sử dụng màn hình 8 inch). Bên cạnh đó, hãng bổ sung kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (thay cho loại kết nối sử dụng cáp như trước). Ngoài ra, xe bản mới sử dụng động cơ đã được tinh chỉnh đã đạt chuẩn khí thải Euro5.

Khác biệt đáng chú ý nhất có lẽ nằm ở giá bán và tùy chọn phiên bản. Toyota không còn phân phối 2 phiên bản số sàn (2.4 MT 4x2 và 2.8 AT 4x4) trên Fortuner 2024. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản chỉ giữ lại 5 lựa chọn cho khách hàng, bao gồm Fortuner 2.4 AT 4x2, Fortuner 2.7 AT 4x2, Fortuner 2.4 AT 4x4, Legender Fortuner 2.4 AT 4x4 và Legender Fortuner 2.8 AT 4x4.

Giá bán giảm được xem là lợi thế cạnh tranh của Toyota Fortuner mới tại Việt Nam

Giá bán mẫu SUV này cũng điều chỉnh giảm, từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng; thấp hơn 64 - 120 triệu đồng so với bản tiền nhiệm và giá khởi điểm thấp hơn Ford Everest 44 triệu đồng (từ 1,099 - 1,499 tỉ đồng). Đây có thể xem là điểm cộng lớn giúp Toyota Fortuner mới gia tăng sức hút với khách hàng.

Mặc dù vậy, xét một cách tổng quan, nhiều người vẫn bày tỏ sự hoài nghi về khả năng cạnh tranh của mẫu xe của Toyota, nhất là với đối thủ trực tiếp Ford Everest. Bởi ngoại trừ giá bán, Fortuner tỏ ra lép vế ở hầu hết tiêu chí khi so sánh với mẫu xe đến từ Mỹ. Từ kích thước, trang bị đến khả năng vận hành hay công nghệ.

Thậm chí, xét ở kiểu dáng, diện mạo - một tiêu chí có phần cảm tính, nhưng rõ ràng với phản ứng từ phía người dùng, Toyota Fortuner cũng khó "có cửa" nắm lợi thế trước đối thủ.

Phiên bản nâng cấp mới chỉ bổ sung vài tiện ích "nhỏ giọt" khó có thể giúp Toyota Fortuner lật ngược thế cờ trước đối thủ Ford Everest Đình Tuyên

Thực tế, doanh số năm 2023 vừa qua ở phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam cũng phần nào cho thấy sự áp đảo của Ford Everest. Lũy kế 11 tháng đầu năm, mẫu SUV Mỹ bán ra tổng cộng gần 8.500 xe, chiếm hơn 66% thị phần, đồng thời gấp gần 3 lần doanh số Toyota Fortuner. Chính sự lấn lướt của Ford Everest, nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, việc hãng xe Nhật – Toyota chỉ nâng cấp "nhẹ" ở phiên bản Fortuner 2024 dù ít nhiều giúp mẫu xe này tăng sức cạnh tranh; tuy nhiên để lật đổ được đối thủ Ford Everest xem ra vẫn là chuyện… quá khó.