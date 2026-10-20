Toyota Land Cruiser FJ - Chất off-road trong hình hài nhỏ gọn

Land Cruiser vốn là một biểu tượng off-road của phân khúc xe địa hình cỡ lớn nói chung. Qua nhiều thập kỷ, mẫu xe Toyota vẫn bền bỉ chinh phục địa hình lẫn những khách hàng khó tính. Nhưng một huyền thoại cũng cần được tiếp nối, lan tỏa tinh thần tự do và khám phá đến những thế hệ khách hàng trẻ hơn.

Tháng 10.2025, Toyota ra mắt Land Cruiser FJ toàn cầu. Với những người ưa thích khám phá, chọn hướng lạ mà đi, mẫu xe có hậu tố FJ như một món đồ chơi mới với thiết kế hiện đại. Nhưng liệu rằng khả năng thực chiến của tân binh này có xứng đáng để bước vào gia tộc off-road Land Cruiser?

Nhỏ nhưng có võ

"Hãy bắt đầu bằng số 2", huấn luyện viên lái xe của Toyota nhắc các tay lái trong sự kiện trải nghiệm Land Cruiser FJ hồi tháng 8 tại Hà Nội. "Sau đó cứ đều ga và để chiếc xe lo liệu".

Land Cruiser FJ trong thử thách off-road

Giữa bốn bề không gian đầy ổ voi, dốc cao và mặt đường trơn trượt, Land Cruiser FJ cuốn người lái vào một cuộc chơi đúng nghĩa. Chiếc xe nhỏ gọn nhất của dòng Land Cruiser lầm lì tiến qua những chướng ngại. Các bánh xe cứ ghì xuống mặt đường, từ từ vượt những đoạn sình lầy ngỡ như không còn độ bám.

Kết cấu khung gầm rời được gia cố bằng các thanh ngang, khu vực sàn xe tăng số lượng mối hàn… giúp Land Cruiser FJ chống chịu những pha vặn xoắn liên tục khi qua các đoạn dốc cao và mặt đường mấp mô. Cùng việc gia tăng đường kính trục lái, cảm nhận mặt đường thông qua độ chính xác vô-lăng và mức rung lắc của xe đều trong tầm kiểm soát của tài xế.

Land Cruiser FJ chinh phục thử thách đường đất dốc, lầy lội

Toyota nói rằng Land Cruiser FJ mang trọn vẹn tinh thần chinh phục như các đàn anh. Xe cho phép vận hành ở số 2 nhằm kiểm soát tối ưu lực kéo truyền đến bốn bánh, tạo ra độ bám đều và mượt khi đương đầu với những bề mặt bùn, đất. Chế độ gài cầu, linh hoạt từ một cầu nhanh, hai cầu nhanh, hai cầu chậm hoặc khóa vi sai cầu sau, những đặc sản không thể thiếu với dân mê off-road, đều có đủ trên mẫu xe Toyota.

Khả năng xử lý của hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian trên Land Cruiser FJ tạo ra một thứ cảm giác dễ chịu cho các tay lái. Xe có thể không nhanh nhưng đủ bền bỉ để về đích. Không cần là những tay lái chuyên nghiệp, mẫu xe Toyota bù đắp kỹ năng cho tài xế bình thường bằng khả năng thực chiến địa hình khó.

Land Cruiser FJ nhỏ gọn với chiều dài trục cơ sở 2.580 mm, ngang ngửa xe hạng A+. Nhưng điều này lại giúp tăng khả năng xoay xở trong không gian hẹp. Bên dưới nắp ca-pô ngắn là máy xăng 2.7 hút khí tự nhiên với công suất 163 mã lực, mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Động cơ này đã được thử thách sức bền và khả năng ổn định trong hàng chục năm qua tại Việt Nam.

Khi chiếc tiểu Land Cruiser hoàn thành các thử thách off-road, dù chưa đến mức cực đoan, nhưng nhiều khách hàng tham gia lái thử nói rằng không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá tổng thể. Với khả năng vận hành thực tế, Land Cruiser FJ mang hơi thở đậm nét của Land Cruiser, biểu tượng off-road vừa có thêm lựa chọn động cơ hybrid (HEV) giá 4,71 tỉ đồng tại Việt Nam.

Land Cruiser 300 HEV ra mắt thị trường Việt Nam

Chất chơi thời hiện đại

Trong nhiều năm, Toyota dường như bỏ quên phân khúc SUV off-road cỡ nhỏ. Những Land Cruiser, Land Cruiser Prado hay trước đây như FJ Cruiser đều từ cỡ trung đến cỡ lớn. Land Cruiser FJ được sinh ra để lấp vào khoảng trống này và cho khách hàng thêm lựa chọn về xe off-road với tầm giá dễ tiếp cận hơn.

Toyota Land Cruiser FJ đảm nhận trọng trách tiếp cận nhóm khách hàng mới, trẻ hơn các đàn anh cùng nhà Land Cruiser. Trong bối cảnh xu hướng khách hàng ưa xê dịch, tận hưởng thiên nhiên ngày càng đậm nét thời hậu Covid-19, sự xuất hiện của mẫu xe off-road tí hon này là một hướng đi hợp thời của hãng Nhật.

Land Cruiser FJ thu hút khách hàng tại các sự kiện

Để phù hợp là em út sành điệu trong nhà Land Cruiser, mẫu xe với hậu tố FJ sở hữu nhiều nét chấm phá hiện đại trên nền thiết kế nam tính, thể thao. Xe trang bị đèn pha LED thích ứng, tự động điều chỉnh góc chiếu xa, gần kèm dải định vị sắc sảo. Logo Toyota màu bạc bằng chữ đặt ngang lưới tản nhiệt, gợi nhớ những dòng xe địa hình nổi tiếng của hãng trong quá khứ.

Thiết kế phần đuôi với cửa mở ngang và lốp dự phòng rất giống huyền thoại FJ Cruiser. Đèn hậu LED kiểu móc câu hiện đại. Các tay nắm cửa sơn đen, tạo sự tương phản với màu tổng thể của ngoại thất.

Ở nội thất, thiết kế Toyota Land Cruiser hướng đến tính thực dụng bằng các nút bấm cơ học khi chọn chế độ vận hành. Nhưng không vì thế mà chiếc xe thiếu sắc màu công nghệ của thời đại mới. Ví dụ như đồng hồ tốc độ dạng kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Nếu không phải là những hành trình off-road, Land Cruiser FJ trở lại là một mẫu xe di chuyển hàng ngày, dễ lái và chăm chút người dùng. Toàn bộ ghế trên Land Cruiser FJ đều bọc da. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, âm thanh 6 loa và chìa khóa thông minh.

Sự tươi trẻ của Land Cruiser FJ còn đến từ hàng loạt công nghệ an toàn hỗ trợ lái hiện đại. Xe có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc, camera 360 độ.

Một chiếc ô tô hấp dẫn không chỉ thiết kế đẹp, nhiều trang bị, động cơ mạnh, mà còn tạo cho người sở hữu cảm giác lên xe là đi, muốn đi đến đâu cũng được. Toyota Land Cruiser FJ mang tinh thần off-road đặc trưng nhưng cũng hài hòa cho nhu cầu hằng ngày. Cũng bởi tổng hòa hai khía cạnh này, Land Cruiser FJ có thể bổ sung vào garage của ai đó mà không cần một lý do quá riêng biệt.

Land Cruiser FJ bán ra tại Việt Nam chỉ với một phiên bản duy nhất, giá 1,198 tỉ đồng và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.