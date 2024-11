Toyota mang thông điệp di chuyển xanh đến với sinh viên tại Ngày hội Việt Nam xanh

Nhìn lại hành trình gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, dễ dàng nhận thấy Toyota đã thành công trong việc định vị thương hiệu trong lòng khách hàng Việt, trở thành một trong những hãng xe đáng tin cậy nhất và chuẩn bị chạm cột mốc 1 triệu xe bán ra thị trường. Trong xu hướng chung của toàn cầu và Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Toyota là thương hiệu tiên phong theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều nhằm giảm phát thải khí CO₂ như lời khẳng định của ông Koji Sato - Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Tập đoàn Toyota: "Sứ mệnh của chúng tôi tại Toyota là đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới và tiếp tục cung cấp các lựa chọn di chuyển đa dạng. Đây là cách tiếp cận đa chiều tới tương lai mà Toyota đang hình dung".

Xe Hybrid là một trong các giải pháp giảm phát thải của Toyota

Ở mỗi thị trường khác nhau, Toyota sẽ triển khai những giải pháp di chuyển xanh, giảm phát thải phù hợp. Và tại Việt Nam, xe Hybrid là giải pháp giảm phát thải hiệu quả và không đòi hỏi cơ sở hạ tầng trạm sạc. Định hướng này cũng được Toyota mang đến Ngày hội Việt Nam xanh 2024.

Gian hàng "xanh" hứa hẹn thu hút đông đảo sinh viên

Trải nghiệm tính năng an toàn TSS qua công nghệ thực tế ảo

Trong 2 ngày của Ngày hội Việt Nam xanh 2024, Toyota hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác thú vị như: Trưng bày mô hình lát cắt động cơ Hybrid, sa bàn Beyond Zero (phát thải về 0) tích hợp công nghệ AR, trải nghiệm các tính năng an toàn Toyota Safety Sense qua công nghệ thực tế ảo, qua đó giúp khách tham quan có những góc nhìn thực tế và dễ hiểu về định hướng tiếp cận đa chiều mà Toyota đã và đang thực hiện, tiếp thêm động lực chung tay bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững.

Gian hàng Toyota từ số 48 đến 52, cạnh vị trí cổng vào đường Nguyễn Văn Chiêm đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng đón khách tham quan và trải nghiệm.

Định hướng tiếp cận đa chiều đến với thế hệ trẻ

Toyota ngày càng trẻ hóa, sáng tạo trong cách tiếp cận khách hàng

Nỗ lực bảo vệ môi trường được Toyota nghiêm túc triển khai trên toàn bộ hệ thống từ nhà cung cấp, nhà máy, đơn vị vận chuyển đến đại lý. Tại nhà máy Toyota, hành động đơn giản như phân loại rác thải sinh hoạt, tận dụng ánh sáng mặt trời, phân loại thức ăn thừa, ấn tắt và rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng...đã đi vào nề nếp, được cán bộ nhân viên tuân thủ. Cùng với đó, Toyota hiện là một trong những thương hiệu sở hữu nhiều mẫu xe Hybrid nhất tại Việt Nam, doanh số tích lũy tính đến tháng 10.2024 đạt 12.355 xe, dẫn đầu thị trường, góp phần không nhỏ trong việc giảm phát thải CO₂.

Đối với thế hệ trẻ, hãng xe Nhật Bản đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động quảng bá định hướng tiếp cận đa chiều và dải sản phẩm Hybrid như: Hội thảo chia sẻ về định hướng tiếp cận đa chiều hướng đến trung hòa carbon tại các trường Đại học ; Ngày hội Toyota tại bờ Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM; sự kiện Điểm xanh vạn hành trình trong giải chạy Vì hòa bình 2024; gần đây nhất là Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, Toyota tiếp tục đến với Ngày hội Việt Nam xanh, diễn ra từ 9 - 10.11 tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM) với 2 hoạt động chính là tổ chức hội thảo và trưng bày gian hàng. Đây là sự kiện quy tụ đông đảo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đến tham quan, học hỏi, trải nghiệm và hòa mình các hoạt động về bảo vệ môi trường. Đến với Ngày hội Việt Nam xanh 2024, Toyota mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc chung tay đẩy nhanh nỗ lực giảm thiểu phát thải, tạo nền tảng cho tương lai xanh sạch hơn.

Đại diện Toyota Việt Nam sẽ chia sẻ định hướng tiếp cận đa chiều tới sinh viên

Từ 13 - 15 giờ ngày 10.11 tại sân khấu trung tâm, Toyota Việt Nam tổ chức hội thảo về dự án tiếp cận đa chiều hướng đến mục tiêu trung hòa khí thải. Tại đây, đại diện Toyota Việt Nam sẽ mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn đa dạng, thực tế và dễ hiểu nhất về các giải pháp giảm phát thải, phương tiện di chuyển xanh thân thiện với môi trường. Thông qua hội thảo, đại diện Toyota sẽ một lần nữa khẳng định cam kết đạt trung hòa carbon từ năm 2050 với cách tiếp cận toàn diện, thực tế và bền vững của Toyota. Trong chương trình, sinh viên có thể đặt câu hỏi, giao lưu và chia sẻ với đại diện Toyota để có góc nhìn mới về bảo vệ môi trường, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm ở một trong những nghiệp FDI hàng đầu tại Việt Nam.

Tham gia Ngày hội Việt Nam xanh, Toyota tiếp tục khẳng định nỗ lực chung tay cùng Chính phủ trong mục tiêu trung hòa carbon. Đại diện hãng cho biết, trên hành trình đó, Toyota mong muốn có thể đồng hành cùng ngày càng nhiều khách hàng, và đặc biệt là thế hệ trẻ - những người có thể tạo ra những thay đổi lớn bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết và năng động để đẩy nhanh những nỗ lực bảo vệ môi trường của toàn xã hội.