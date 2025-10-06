Toyota tung ưu đãi khủng cho khách mua xe trong tháng 10

Hậu sinh nhật 30 năm, Toyota tiếp tục gây ấn tượng khi công bố thành tích kinh doanh tháng 9, với 7.013 xe bán ra thị trường (không bao gồm Lexus), tăng 36% so với tháng trước đó. Tri ân khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn xe Toyota, hãng xe Nhật Bản triển khai hàng loạt khuyến mại lớn trong tháng 10.

3 mẫu xe Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được ưu đãi lớn nhất, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Các mẫu xe Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux và Camry được giảm đến 50% lệ phí trước bạ. Quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng dành đến cho khách hàng mua bộ đôi BMPV, Yaris Cross, Corolla Cross 1.8V. Mức giảm lên đến 77 triệu đồng với Camry HEV TOP, 75 triệu đồng với Veloz Cross CVT TOP, 54 triệu đồng với Vios G-CVT… giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, quyết định mua xe trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất vay hấp dẫn, cho khách mua xe theo hình thức trả góp.

Với hệ thống 86 đại lý trải dài trên khắp cả nước, Toyota sẵn sàng mang đến cho khách hàng những mẫu xe chất lượng với thủ tục đơn giản, linh hoạt cùng chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm nhất.