Toyota Việt Nam - 31 năm bền bỉ vì tương lai tươi sáng của người Việt

Trải qua 31 năm phát triển bền vững tại Việt Nam, Toyota không chỉ tự hào thực hiện sứ mệnh "Mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người" thông qua những sản phẩm chất lượng cao, mà trên hết còn kiên định với triết lý "Lấy con người làm trung tâm". Đây là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết trách nhiệm xã hội, chú trọng đến phát triển của con người - yếu tố quyết định sự thành công lâu dài của một doanh nghiệp.

Đặc biệt, trẻ em luôn được Toyota Việt Nam dành nhiều sự quan tâm với hàng loạt hoạt động ý nghĩa, tất cả vì một thế hệ tương lai tươi sáng của đất Việt.

Tới đây, ngày 21.3, Toyota Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tiếp tục triển khai chương trình "Toyota cùng em học an toàn giao thông", với mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ, chung tay xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Trong khuôn khổ chương trình, buổi "Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh tiểu học" được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh, với sự tham gia của 60 thí sinh (6 đội) đại diện cho 6 tỉnh thành trên cả nước, cùng sự cổ vũ của gần 1.000 em học sinh đến từ các trường tiểu học tại tỉnh Quảng Ninh.

Các đội sẽ giao lưu 2 nội dung gồm: Trình diễn tiểu phẩm, thể hiện năng khiếu, Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông qua trò chơi "Chạy tiếp sức" và "Giải ô chữ bí mật". Đặc biệt, trò chơi "Giải ô chữ bí mật" mang đến không khí sôi nổi và nhiều tương tác thú vị với các em học sinh và khán giả.

Kết thúc chương trình, Toyota Việt Nam sẽ trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 tỉnh thành có thành tích xuất sắc nhất, nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy an toàn giao thông cho các em học sinh tại trường học.

Không chỉ dừng lại ở giáo dục kỹ năng sống, ngày 2.3 vừa qua, Toyota Việt Nam còn tạo sân chơi sáng tạo cho trẻ em thông qua Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" tại Bảo tàng gốm Bát Tràng.

Tại đây, các em nhỏ được thể hiện năng khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú về một chiếc ô tô hoặc một phương tiện giao thông trong tương lai, giúp biến ước mơ thành hiện thực.

Chia sẻ tại cuộc thi, bé Đoàn Trúc Anh (7 tuổi) ở xã Hoài Đức, TP.Hà Nội đã giới thiệu về bức tranh "Xe Toyota đo chỉ số tăng động cho học sinh trong trường học để điều chỉnh cảm xúc". Trúc Anh nói rằng, đã nghĩ ra ý tưởng này vì thấy có những bạn trong lớp rất hiếu động và khó tập trung. Xe sẽ phát nhạc nhẹ nhàng, hướng dẫn hít thở sâu hoặc cho bạn nghỉ ngơi một chút để bình tĩnh lại.

"Con mong các bạn hãy mạnh dạn tham gia, vì biết đâu ý tưởng của chúng ta hôm nay sẽ trở thành điều tuyệt vời trong tương lai", Đoàn Trúc Anh mong muốn.

Ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc Khối chiến lược kinh doanh, Toyota Việt Nam chia sẻ: "Tôi đã có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm ấn tượng. Đặc biệt, năm ngoái nhiều tỉnh thành đã chịu ảnh hưởng của thiên tai, điều đó đã trở thành nguồn cảm hứng để các em thể hiện sự quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp ý nghĩa thông qua các ý tưởng sáng tạo của mình".

Song song với hoạt động giáo dục và sáng tạo, tháng 10.2025, Toyota đã thực hiện chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại Trường tiểu học Ngọc Thanh B, tỉnh Phú Thọ với cam kết hơn 280 cây bóng mát được trồng mới tại 9 trường tiểu học và trung học cơ sở.

Toyota cũng tiến hành bàn giao một sân chơi với diện tích khoảng 250 m2 cho các em học sinh Trường tiểu học Ngọc Thanh B, trong khuôn khổ chương trình "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2025. Đáng chú ý, các đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt… đều được làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng, vừa tạo không gian lành mạnh cho trẻ em, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, chương trình Học bổng Toyota được Toyota Việt Nam sau 29 năm triển khai đã trao tặng tổng cộng hơn 3.000 suất học bổng, trong đó, nhiều sinh viên nhận học bổng đã gia nhập Toyota và có những đóng góp đáng kể cho công ty.

Trong hoạt động thể thao, Toyota tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup năm thứ 5. Giải đấu không chỉ tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng bóng đá trẻ mà còn truyền cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê và tinh thần thi đấu cho các em nhỏ trên khắp cả nước.

Với sứ mệnh "mang lại hạnh phúc cho mọi người", trong suốt 31 năm hành trình tại Việt Nam, Toyota còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong lĩnh vực an toàn giao thông, hướng tới nhiều đối tượng trong cộng đồng như: Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam, giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông, chương trình "Người bạn đường" hay phát sóng thông điệp giao thông trên kênh VOV Giao thông quốc gia…

Bên cạnh đó, Toyota cũng tích cực triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường như: Chương trình "Vì một Việt Nam xanh"; Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; "Nước sạch cho các trường học"...

Ngoài ra, Toyota cũng liên tục triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực khác như: Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Văn hóa - xã hội… nhằm cam kết tạo ra một xã hội nơi mọi người có thể kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn.