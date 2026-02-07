Toyota Việt Nam lan tỏa Tết yêu thương đến người dân tỉnh Phú Thọ

Ngày 5.2, Toyota Việt Nam đã trao 280 phần quà Tết cho các hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Sự kiện được tổ chức trong không khí ấm cúng với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Toyota Việt Nam cùng đông đảo người dân.

Lãnh đạo Toyota Việt Nam trao quà Tết tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ

Tại buổi lễ, ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, chia sẻ: "Toyota Việt Nam luôn chú trọng triển khai các hoạt động đóng góp xã hội trong các lĩnh vực như an toàn giao thông, giáo dục, môi trường và phát triển cộng đồng. Chương trình trao quà Tết hôm nay là một hoạt động thường niên, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình có công với cách mạng và sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt".

Là doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong hơn 30 năm qua, hãng xe Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, dẫn đầu về đóng góp ngân sách tại địa phương, nỗ lực đẩy mạnh nội địa hóa, bên cạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội trên nhiều phương diện.