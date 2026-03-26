Toyota Việt Nam tiếp sức kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Sân chơi của những "Đại sứ giao thông" nhí

Giữa không gian rộng lớn tại Cung thể thao thuộc Khu Liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh, tiếng hò reo cổ vũ của gần 1.000 em học sinh địa phương đã tạo nên một nguồn năng lượng bùng nổ. Không còn là những tiết học lý thuyết khô khan, sự kiện đã biến những kiến thức giao thông trở nên sống động và gần gũi.

Năm nay, chương trình chào đón sự tham gia tranh tài của 60 "chiến binh" nhỏ tuổi đến từ 6 đội đại diện cho các tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc chí Nam: Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà là nơi các em được thực hiện sứ mệnh của những "đại sứ giao thông" nhí, lan tỏa thông điệp an toàn đến cộng đồng.

Sự kiện là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự đồng hành chiến lược từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Sự hiện diện của các cơ quan ban ngành cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em ngay từ ghế nhà trường.

"Học mà chơi, chơi mà học": Khi kiến thức được chuyển hóa thành trải nghiệm

Triết lý giáo dục hiện đại "trải nghiệm để trưởng thành" đã được vận dụng tối đa trong sự kiện lần này. Thay vì những bài kiểm tra trắc nghiệm truyền thống, các em học sinh được thử thách qua hai phần thi đòi hỏi cả thể lực lẫn trí tuệ:

- Trình diễn tiểu phẩm sáng tạo: Bằng sự tự tin và nét diễn ngây thơ nhưng đầy thuyết phục, các đội thi đã lồng ghép những tình huống giao thông thực tế vào các vở kịch. Qua đó, những bài học về việc đội mũ bảo hiểm, cách băng qua đường hay tín hiệu đèn giao thông được truyền tải một cách tự nhiên và dễ hiểu.

- Trò chơi vận động và trí tuệ: Sân khấu trở nên nóng hơn bao giờ hết với thử thách "Chạy tiếp sức" và giải mã "Ô chữ bí mật". Tại đây, các em phải vận dụng sự nhanh nhẹn cùng kiến thức về luật lệ giao thông để đưa đội mình về đích.

Thông qua những hoạt động tương tác này, học sinh không chỉ đơn thuần ghi nhớ các biển báo hay quy tắc đường bộ. Quan trọng hơn, các em đã rèn luyện được tinh thần đồng đội, sự gắn kết và xây dựng phong thái tự tin khi đứng trước đám đông - những kỹ năng mềm thiết yếu cho sự phát triển toàn diện.

Kết thúc ngày hội giao lưu đầy cảm xúc, Toyota Việt Nam đã vinh danh và trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho các đội thi có thành tích xuất sắc nhất đến từ Phú Thọ, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Đây không chỉ là những phần thưởng tượng trưng mà là món quà mang tính ứng dụng cao. Các mô hình này sẽ trở thành giáo cụ trực quan sinh động tại nhà trường, giúp các thầy cô giáo có thêm công cụ hỗ trợ để giảng dạy về ATGT một cách trực quan và hiệu quả hơn. Điều này khẳng định cam kết của Toyota trong việc không chỉ tạo ra sân chơi mà còn đầu tư dài hạn vào hạ tầng giáo dục kỹ năng cho các địa phương.

Cam kết bền bỉ vì cộng đồng

Sau 2 thập kỷ bền bỉ triển khai, chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" đã trở thành một dấu ấn giáo dục tích cực, nhận được sự đánh giá rất cao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các thầy cô giáo trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, Toyota vẫn tiếp tục duy trì nhiều hoạt động cộng đồng khác như: Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam, Chương trình "Người bạn đường" và các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh mảng giáo dục học đường, Toyota Việt Nam vẫn đang duy trì một hệ sinh thái các hoạt động trách nhiệm xã hội đa dạng trên các lĩnh vực: An toàn giao thông với Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam và Chương trình "Người bạn đường", Môi trường với các chiến dịch bảo vệ hệ sinh thái và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp ô tô, Văn hóa xã hội với Hòa nhạc Toyota và Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup.

Sự kiên trì của Toyota trong suốt hai thập kỷ qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Cam kết bền bỉ vì cộng đồng", đồng thời thắp lên niềm tin về một tương lai giao thông Việt Nam văn minh, an toàn và nhân văn hơn qua những nụ cười rạng rỡ của gần 1.000 em nhỏ ở Quảng Ninh tại sự kiện.