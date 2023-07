Toyota Vios 2023: Thuyết phục gia đình, được lòng nữ giới

Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình trẻ

Mỗi lần rời Hà Nội về quê ở Yên Bái, Việt Anh lại phải đi thuê ô tô vì vợ và 2 con nhỏ dễ say xe, không quen ngồi xe khách đường dài. Điều đó khiến Việt Anh cảm thấy bất tiện và đi đến quyết định mua một chiếc xe mới phục vụ gia đình. Tháng 6 vừa rồi, anh chọn lấy một chiếc Vios 1.5G CVT 2023.

Việt Anh chia sẻ: "Lần đầu mua ô tô có đôi chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, do đã nhiều lần thuê xe, mình thấy Vios là chiếc xe lành, bền, rộng, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Tham khảo ý kiến của đơn vị cho thuê, họ cũng khuyên mình nên lấy Vios nếu hướng tới nhu cầu phục vụ gia đình và muốn gắn bó lâu dài".

Thực dụng là yếu tố đầu tiên khiến Việt Anh để ý tới Vios. Thế nhưng, đến khi xem và lái thử Vios 2023 tại đại lý, anh lại cảm thấy có chút bất ngờ vì chiếc xe bản nâng cấp mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới. Anh cho rằng Vios mới đem đến cảm xúc thể thao hơn khi có lẫy chuyển số sau vô-lăng và hàng ghế phía trước ôm người hơn. Chiếc xe cũng an toàn hơn với 2 tính năng mới trong gói Toyota Safety Sense. Những thay đổi này lại rất phù hợp với người thường đi về quê như Việt Anh.

Ngồi chiếc Vios mới mua, vợ Việt Anh bày tỏ cảm giác thoải mái, không hề say khi đi đường đèo. Hàng ghế sau có tựa lưng mềm với độ ngả vừa phải, không gian để chân rộng, có bệ tỳ tay, điều hòa thổi từ phía trước xuống mát lạnh. Cốp xe lớn, để được nhiều hành lý cho cả gia đình khi về quê trong những ngày cuối tuần. Từ sau khi sở hữu Vios, hai vợ chồng Việt Anh "chăm" đi du lịch và về quê hơn.

Chiếc sedan chinh phục được phái nữ

Câu chuyện của Ngọc Mai cũng có phần giống với Việt Anh khi đây là lần đầu mua ô tô với mục đích chính là phục vụ gia đình. Ngọc Mai sinh sống ở Hà Nội, đang làm việc ở một cơ quan nhà nước và có 2 con nhỏ. Chồng thường xuyên đi công tác xa nên chị quyết định mua một chiếc ô tô để đưa đón con đi học, thỉnh thoảng cùng cả gia đình đi dã ngoại và về quê. Lựa chọn cuối cùng của chị là một chiếc Vios 1.5G CVT 2023.

Khác với Việt Anh, ấn tượng đầu tiên của Ngọc Mai với Vios 2023 là thiết kế mới mẻ và trang bị tiện nghi hiện đại. Chị nhận xét rằng đây là chiếc sedan có kiểu dáng thanh thoát, nhỏ gọn hợp với chị em công sở, nhưng cũng không kém phần điệu đà và thời trang với cụm đèn chiếu sáng thanh mảnh và bộ mâm được tạo kiểu cầu kỳ. Ở bên trong, Vios mới đã được nâng cấp lên màn hình cảm ứng 9 inch, bổ sung cổng sạc phía sau và vẫn giữ nguyên nhiều trang bị tiện ích như đề nổ bằng nút bấm, điều hòa tự động hay đèn chiếu sáng tự động…

Cả Việt Anh và Ngọc Mai đều có chung nhận định rằng Vios 2023 là chiếc xe an toàn, mang đến cảm giác yên tâm nhất so với các xe cùng phân khúc và tầm giá. Trước đây, Vios đã được biết đến là mẫu xe B-sedan có nhiều trang bị an toàn nhất trên thị trường. Ở bản nâng cấp mới nhất, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung hai tính năng an toàn tiên tiến trong gói Toyota Safety Sense, gồm Cảnh báo tiền va chạm (PCS) và Cảnh báo lệch làn đường (LDA).

Sau hơn một tháng sử dụng xe, Ngọc Mai nhận xét: "Vios là chiếc xe không thể phù hợp hơn cho người mới lái và lần đầu sở hữu ô tô như mình. Xe có rất nhiều tính năng an toàn mà các xe cùng tầm tiền không có được, như cảm biến va chạm phía trước, cảnh báo va chạm sớm, cảnh báo lệch làn đường, 7 túi khí, giúp mình tự tin cầm lái cả trong phố và trong những chuyến đi xa về quê cùng gia đình".

Nhằm khích lệ tinh thần cho tài mới như Ngọc Mai, các Đại lý Toyota Việt Nam hợp tác với các trường dạy lái xe tổ chức chương trình "Lái thử Vios, an tâm trải nghiệm" dành cho học viên mới nhận giấy phép lái xe. Các "tài mới" khi tới tham gia chương trình sẽ được hướng dẫn lái xe an toàn, cách chọn ô tô dành cho người mới sở hữu, trải nghiệm trực tiếp Toyota Vios. Đồng thời, chương trình cũng dành cho khách hàng nhiều chương trình ưu đãi thiết thực, như quà tặng sau khi lái thử, hỗ trợ tài chính, cùng các chính sách ưu đãi giá bán và sau bán hàng đang được Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý đang áp dụng trên toàn quốc. Chương trình đã được một số Đại lý tổ chức từ giữa tháng 6 và sẽ tiếp tục diễn ra vào các cuối tuần trong tháng 7 này, khách hàng có nhu cầu tham dự kiện, vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thông chi tiết về chương trình.

Khách hàng mua xe giai đoạn này được hưởng hỗ trợ từ chính phủ là giảm 50% lệ phí trước bạ, số tiền tiết kiệm được tương đương 24-35,5 triệu đồng và ưu đãi lãi suất từ công ty tài chính Toyota Việt Nam, với lãi suất chỉ từ 3.99%/năm cố định trong 3 tháng đầu, 9.99%/năm cố định trong 6 tháng tiếp theo, chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mua xe Vios từ ngày 1.7.2023 đến hết ngày 31.7.2023.

Nếu khách hàng có dự định nhận xe và Đại lý xuất hóa đơn vào tháng 9 năm 2023 thì ngay trong tháng 7 này khách hàng đến Đại lý Toyota ký hợp đồng đặt mua xe Vios sẽ được nhận quà tặng là 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng trị giá lên tới 16,8 triệu đồng và vẫn sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính Phủ.