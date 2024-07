Toyota Vios có gì để ghi điểm trong bối cảnh thị trường đầy cạnh tranh?

"Sedan quốc dân" tiếp tục khẳng định vị thế

Không phải ngẫu nhiên giữa vô vàn mẫu xe trên thị trường, Toyota Vios lại được mệnh danh là "sedan quốc dân". Gần 246.000 xe đã được giao đến tay khách hàng là minh chứng cho sức hút của Vios tại Việt Nam, nhiều năm liền lọt top xe bán chạy nhất thị trường, khiến các đối thủ phải dè chừng.

Vios là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota 6 tháng đầu năm

Nửa đầu năm 2024, toàn ngành ô tô đối diện với bối cảnh đầy thử thách do cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra, kéo theo đó là lạm phát, giá vàng tăng cao, nhu cầu mua sắm ô tô giảm sút. Dẫu vậy, Vios vẫn là 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số tích lũy 6 tháng đạt 4.215 chiếc và tiếp tục là trụ cột doanh số của Toyota.

Theo anh Dương Quang - một chuyên gia trong ngành ô tô nhận định thị trường ô tô có cơ hội tăng trưởng nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2024. Nếu chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cho xe sản xuất và lắp ráp trong nước của Chính phủ được áp dụng sẽ là một trong các yếu tố kích cầu thị trường. Toyota Vios hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì phong độ.

Những yếu tố làm nên vị thế của Vios

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, doanh số thời kỳ đầu vượt kỳ vọng của hãng Nhật, tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định trong suốt thời gian qua. Đến nay, sau hơn 20 năm nhìn lại, Vios vẫn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất, là biểu tượng của sedan hạng B.

Vận hành mạnh mẽ với động cơ 1.5L

Không chỉ là biểu tượng thành công của Toyota, Vios còn là lựa chọn hàng đầu của đông đảo khách hàng Việt. Bền bỉ, tiết kiệm, thân thiện người dùng, tính thanh khoản cao cùng những cải tiến mới và các chính sách bán hàng linh hoạt được xem là yếu tố giúp mẫu xe này duy trì được vị thế. Trong đó, bền bỉ đã trở thành giá trị cốt lõi của mẫu xe này. Là người dùng Vios từ năm 2013 đến nay, anh Phạm Hải (37 tuổi, Ninh Bình) chia sẻ: "Năm 2013, tôi mua lại chiếc Vios của anh họ để có xe đi lại cho đỡ vất vả. Từ đó đến nay, dù kinh tế gia đình khá hơn nhưng tôi vẫn không đổi xe vì Vios quá "lành", bền, không mấy khi hỏng hóc vặt, chạy vẫn ổn và cũng rất tiết kiệm xăng".

Khoang lái tinh chỉnh hiện đại hơn

Ở phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, ra mắt tháng 5.2023, bên cạnh việc kế thừa những giá trị cốt lõi đã được xác lập, Toyota còn có những cải tiến nâng tầm sản phẩm, đáp ứng thị hiếu người dùng. Nét cá tính và mới mẻ trong thiết kế đã thay thế cho vẻ trung tính, hiền lành ở phiên bản tiền nhiệm. Không gian nội thất toát lên sự tinh tế, tỉ mỉ bởi toàn bộ ghế da được thiết kế mới, tạo điểm nhấn với đường chỉ nổi. Màn hình giải trí 9inch, lẫy chuyển số sau vô lăng, 2 cổng sạc USB type C ở hàng ghế thứ 2, hỗ trợ đầy đủ các kết nối Wifi, Android Auto, Apple Carplay đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa,... là những trang bị "đáng tiền" trên Toyota Vios.

Đặc biệt, không gian cốp có thể tăng khả năng chứa đồ với dung tích lên đến 506 lít khi người dùng gập hàng ghế sau với tỷ lệ 60:40. Đây cũng là một trong các điểm vượt trội của Vios trong phân khúc.

Khả năng gập ghế 60:40 giúp gia tăng không gian để đồ

Bên cạnh những tính năng an toàn tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh,... thì ở bản cao cấp nhất còn được trang bị thêm 2 tính năng thuộc gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường đi kèm 7 túi khí đưa Vios trở thành mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc.

Không dừng lại ở đó, hãng Nhật còn thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mại, mang cơ hội sở hữu Vios đến gần hơn với đông đảo khách hàng Việt. Những đổi mới trên Vios cùng chính sách bán hàng linh hoạt đã một lần nữa chứng minh cho tinh thần cầu thị, lắng nghe khách hàng của Toyota. Mác "bảo thủ" dần được xóa mờ cũng là một trong các yếu tố giúp Vios nói riêng và các xe Toyota nói chung duy trì được sự tin yêu trong lòng người dùng Việt.