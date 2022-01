TP.HCM 3 tuần liên tiếp là vùng xanh, người làm du lịch ‘vui sao nước mắt lại trào’

Chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị tổng kết ngành du lịch TP năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 sáng 24.1, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM bày tỏ “vui sao nước mắt lại trào” khi TP.HCM 3 tuần liên tiếp là vùng xanh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhận xét, năm 2021 là một năm khó quên trong lịch sử của ngành du lịch thế giới, Việt Nam và thế giới. Ngành du lịch TP.HCM nhận thức luôn luôn phải chủ động phục hồi, chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực đổi mới sáng tạo để ngay khi dịch vừa kiểm soát thì triển khai phục hồi du lịch một cách nhanh chóng.

“TP.HCM 3 tuần liên tiếp là vùng xanh, tôi cảm nhận sâu sắc câu hát của nhạc sĩ Xuân Hồng “vui sao nước mắt lại trào” vì thấy TP.HCM rộn ràng sôi động. Chúng tôi kỳ vọng năm 2022, TP.HCM tiếp tục năng động có sự đổi mới mạnh mẽ hơn để đưa du lịch tiếp cận du khách với sức sống, khí thế mới”, bà Ánh Hoa chia sẻ.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, do biến động liên tục của dịch bệnh Covid-19, các chỉ tiêu của ngành năm 2021 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, khách quốc tế đến TP.HCM năm 2021 là 0 lượt, giảm 100% so với cùng kỳ năm 2020. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM là 9.350.000 lượt, giảm 41,12% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu du lịch đạt 44.247 tỉ đồng, giảm 47,65% so với cùng kỳ năm 2020.

Kỳ vọng du lịch TP.HCM khởi sắc năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những nỗ lực của ngành du lịch TP trong năm 2021. Trong thời gian ngắn, Sở Du lịch đã vận động hơn 800 khách sạn đăng ký, tương ứng với hơn 20.000 phòng làm nơi cách ly có trả phí cho chuyên gia người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về nước và F1 trên địa bàn TP. Qua đó góp phần giảm tải cho các khu cách ly tập trung của TP.

Do vậy, công suất phòng bình quân thay vì chỉ khoảng 5-10% trong thời gian giãn cách xã hội, với các khách sạn tự nguyện tham gia làm điểm cách ly có trả phí thì công suất phòng đạt trên 75%, thậm chí đạt trên 90% trong giai đoạn thành phố tổ chức lao động theo phương án “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”.





Theo bà Phan Thị Thắng, UBND TP cũng đã chỉ đạo và được sự đồng lòng chung sức của toàn ngành du lịch hỗ trợ vật chất, tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tham dự Hội nghị trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL cũng đánh giá cao ngành du lịch TP.HCM vì chủ động vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 để đạt được những kết quả khởi sắc.

Nhằm sớm lấy lại vị thế vốn có của du lịch TP.HCM Bộ VH-TT và DL đề nghị ngành DL thành phố 2022 tiếp tục tham mưu đề xuất ban hành chủ trương phù hợp làm tốt định hướng phát triển du lịch trên địa bàn. Tập trung thực hiện kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch Covid-19, đón khách quốc tế đến TP.

Trong Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cũng cho biết, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu khi dịch Covid-19 được khống chế, du lịch sẽ khởi động lại và khách quốc tế ước đạt 3,5 triệu lượt.

Về khách du lịch nội địa, Sở Du lịch đưa ra 2 kịch bản: nếu tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch trở lại vào tháng 1.2022 thì khách du lịch nội địa cuối năm 2022 ước đạt 25 triệu lượt; Kịch bản 2 nếu hình dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp, khách du lịch nội địa đến cuối năm 2022 ước đạt 18 triệu lượt. Tổng thu du lịch theo kịch bản 1 ước đạt 97.700 tỉ đồng, kịch bản 2 ước đạt 67.600 tỉ đồng.