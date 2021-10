TP.HCM: Bắt giam hai mẹ con hành hung cảnh sát khi không nhận được tiền trợ cấp

Ngày 22.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bà Nguyễn Thị Bông (55 tuổi), Thái Kim Yến (27 tuổi, con ruột của Bông, ngụ P.6, Q.8) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Q.8 phê chuẩn.

Trước đó, ngày 15.10, bà Bông cùng con gái đến UBND P.6, Q.8 để yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do dịch Covid-19.

Bà Bông không thuộc diện được nhận tiền trợ cấp theo quy định và được chính quyền giải thích. Nhưng bà Bông và Yến la hét gây mất trật tự, Yến còn dùng điện thoại di động để quay phim. Cảnh sát khu vực đã đến khuyên can bà Bông và con gái, yêu cầu giữ trật tự nhưng cả hai không chấp hành.

Theo cơ quan điều tra, cả hai người này sau đó lao vào kéo áo, nắm tóc… làm cảnh sát bị thương và làm hỏng bảng tên. Cả hai bị công an khống chế.





Tại trụ sở công an, hai mẹ con bà Bông không hợp tác với cơ quan chức năng. Sau một tuần điều tra, phân tích các dữ liệu trích xuất từ camera, Cơ quan CSĐT, Công an Q.8 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bông, Thái Kim Yến về hành vi “chống người thi hành công vụ”.