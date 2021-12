TP.HCM: Bắt quả tang tên trộm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 24.12, Công an P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) đang tạm giữ Đinh Văn Vũ (41 tuổi, trú tại Q.1) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản” xảy ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, chiều 23.12, trong đợt ra quân tăng cường trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022, Công an P.Bến Nghé phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 tiến hành tuần tra trên địa bàn phường.

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé), tổ tuần tra phát hiện Vũ chạy xe máy BS 59T2-291.76 có biểu hiện nghi vấn nên bám sát theo dõi.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Vũ đậu xe ở phố đi bộ, sau đó trộm túi của 1 thanh niên tại đây, nhanh chân tẩu thoát.





Hành vi phạm tội của Vũ bị tổ trinh sát chứng kiến và truy đuổi, khống chế, đưa về trụ sở công an để xử lý.

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận hành vi phạm tội. Vũ đã có 6 tiền án trước đó và là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động, hơn 2,3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Theo Công an P.Bến Nghé, tổ công tác đã theo dấu tên trộm cắp này từ lâu và bắt quả tang khi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Hiện Công an P.Bến Nghé đang củng cố hồ sơ, chuyển vụ việc cho Công an Q.1 xử lý theo thẩm quyền.