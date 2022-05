TP.HCM: Bị camera rung chuông báo động, kẻ trộm đột nhập nhà dân bất thành

Ngày 31.5, mạng xã hội chia sẻ clip một kẻ trộm leo cổng rào, đu bám vào các dãy lan can nhà, tìm cách đột nhập vào căn nhà 3 lầu.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Liên Khu 16 - 18, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Anh H., chủ căn nhà bị trộm trèo lên cho biết, hơn 2 giờ ngày 29.5, một nam thanh niên đi bộ vào trong hẻm. Người này quan sát một lúc rồi trèo lên cổng rào một nhà dân. Nam thanh niên đu bám vào lan can các nhà lân cận rồi leo lên tầng 1 của căn nhà 1 trệt 3 lầu của anh H.

Tuy nhiên, khi kẻ trộm trèo đến tầng 1 căn nhà này thì chuông báo động từ camera an ninh vang lên. Nghe tiếng chuông báo động, anh H. mở cửa ra xem thì kẻ trộm đã leo qua nhà bên cạnh xuống đất, chạy ra đầu hẻm mất hút.





Hàng xóm cho biết, nhà anh H. có thiết kế tầng trệt khá cao (tầng trệt cao gấp đôi so với các nhà xung quanh), tuy nhiên kẻ trộm chỉ mất vài giây đu bám, trèo lên tận tầng 1.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã gọi báo cho một người có chức trách để phản ánh về việc tình trạng trộm cướp, mất an ninh trật tự tại địa bàn.

Tiếp nhận thông tin từ PV về vụ việc, đại diện Công an P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) cho biết trường hợp mất trộm nhưng người dân chưa đến trụ sở công an trình báo, công an sẽ cử người xuống kiểm tra, nắm thông tin để xử lý, ổn định an ninh địa bàn. Trong khi đó, một nguồn tin của PV cho biết, hiện công an đã xác định được nghi can liên quan và đang tiến hành truy bắt.