TP.HCM có mưa nhẹ, tiết trời vẫn nóng bức

Khoảng 7 giờ sáng 16.5, TP.HCM có mưa nhẹ ở khu vực trung tâm, lượng mưa không đáng kể, tiết trời nhiều mây. Đến khoảng 9 giờ, trời bắt đầu hửng nắng, vẫn nhiều mây nhưng nóng oi ả. Đến 11 giờ, các quận nội thành tiếp tục có mưa trở lại.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân mưa sáng nay ở TP.HCM là do áp cao cận hoạt động không ổn định (rút ra phía đông), sự không ổn định này sinh ra nhiễu động quy mô nhỏ, kết hợp với gió tây nam hoạt động cường độ trung bình nên gây mưa.

Theo ông Lê Đình Quyết, nhiệt độ tại trạm Mạc Đĩnh Chi (Q.1) lúc 10 giờ sáng nay là 29,4oC. Đây là mức nhiệt bình thường, nhưng người dân vẫn cảm thấy nóng là do sau mưa trời lặng gió, độ ẩm cao, bức xạ lớn.

"Bình thường thì trời nắng, nhưng sáng nay mưa ập xuống, chỉ trong thời gian rất ngắn không đủ làm mát, rồi tạnh liền, lại nắng ngay sau đó. Thời tiết thay đổi trạng thái nhanh, nên cơ thể chưa kịp thích ứng, dẫn tới cảm giác nóng hầm hập. Còn mấy ngày nay, chúng ta vẫn cảm thấy nóng toát mồ hôi khi đứng ngoài trời ít phút là do áp cao cận nhiệt đới vẫn hoạt động mạnh, trục của nó ngay ở trên khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ, mà bản chất của hệ thống thời tiết này là gây ra oi, nóng cho Nam bộ", ông Quyết giải thích thêm.





Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hiện rãnh áp thấp tiếp tục có trục qua các tỉnh Bắc bộ bị nén xuống Bắc Trung bộ. Phía nam, gió tây nam chi phối khu vực Nam bộ có cường độ trung bình. Áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua khu vực Nam Trung bộ - Nam bộ suy yếu và rút ra phía đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình chi phối khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và tối nay có mưa rào và giông rải rác, gia tăng mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất hôm nay 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 đến 72 giờ tới: Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều và tối mưa có xu hướng tăng lên và xảy ra diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.