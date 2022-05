TP.HCM: Công an có 81 trang, nhóm trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, Youtube

Ngày 12.5, Công an TP.HCM cho biết đến nay đã đưa vào sử dụng 29 trang mạng xã hội thuộc các phòng nghiệp vụ, công an quận huyện và 52 trang, nhóm mạng xã hội của công an cấp phường, xã.

Các trang mạng này được lập trên Zalo, Facebook, Youtube để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tuyên truyền các quy định, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm và hỗ trợ người dân các thủ tục hành chính.

Theo Công an TP.HCM, 81 trang mạng xã hội đã đăng tải 3.586 tin bài, 215 video, 5.184 hình ảnh. Các kênh thông tin này đã thu hút 4.391.031 lượt xem, 161.989 lượt theo dõi và 284.762 lượt tương tác.

Bên cạnh đó, đã có 53.834 lượt tra cứu thông tin phương tiện vi phạm qua hình ảnh, 6.967 lượt truy cập dịch vụ công trực tuyến như nộp phạt, đăng ký xe trực tuyến trên các trang mạng xã hội này.

Công an TP.HCM đã tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời 267.726 lượt câu hỏi, ý kiến về các thủ tục hành chính và 3.079 tin báo của người dân liên quan an ninh trật tự và các nội dung khác liên quan công tác công an thông qua 81 trang mạng xã hội.





Theo đó, một số trang mạng xã hội cũng đã tích hợp các tính năng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi cung cấp thông tin về an ninh trật tự, thực hiện các thủ tục hành chính.

Điển hình như nhóm Zalo của Phòng CSGT tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp đến người dân tính năng nộp phạt trực tuyến, đăng ký xe trực tuyến; trang Zalo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH kết nối ứng dụng “Help 114”, “Báo cháy 114”, giúp người dân nắm bắt thông tin về các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố…

Theo Công an TP.HCM, chỉ mới đưa vào hoạt động hơn 1 năm qua nhưng 81 trang mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin quen thuộc của người dân. Các trang mạng xã hội này giúp tăng cường mối liên hệ giữa người dân và lực lượng công an, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính, cung cấp thông tin cho cơ quan công an về tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, cũng như cập nhật kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm.