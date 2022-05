Cử tri đề nghị xử lý nghiêm người hùa theo bà Nguyễn Phương Hằng

Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức tại UBND Q.3 và kết nối điểm cầu trực tuyến về các địa phương còn lại.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đề cập đến vấn đề tội phạm trên không gian mạng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu ra vụ bà Nguyễn Phương Hằng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331, bộ luật Hình sự năm 2015 - sửa đổi, bổ sung năm 2017), cử tri cho rằng hệ lụy từ vụ việc này vẫn còn rất lớn.

Theo cử tri, việc sử dụng mạng xã hội (MXH) lôi kéo hàng trăm YouTuber chửi bới, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, phỉ báng, gây mất lòng tin trong nhân dân, vi phạm quy định pháp luật là điều không thể chấp nhận. Dù bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam, nhưng đến giờ này lực lượng “fan cuồng” của bà Hằng vẫn còn tung tin thất thiệt gây hoang mang xã hội, thách thức kỷ cương pháp luật. Vì vậy, các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cần có ý kiến xem xét, xử lý nghiêm những người đã tiếp tay, “hùa theo” bà Hằng, tránh những ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Phát biểu liên quan ý kiến cử tri về nạn tham nhũng, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang cho hay, trong tổng số 10 vụ án và nhiều vụ việc được đưa vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trực tiếp, thì TP.HCM có 4 vụ án, 8 vụ việc đang được Công an TP.HCM thụ lý. Thời gian qua, Công an TP.HCM và cơ quan tố tụng TP.HCM đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng trên 1.600 tỉ đồng từ tiền phạm tội do tham nhũng (chiếm trên 81%). Theo ông Quang, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, tiếp tục điều chỉnh cơ chế, chính sách minh bạch để cán bộ không thể, không có điều kiện tham nhũng, thay vì chỉ đợi xuất hiện tham nhũng mới đấu tranh, xử lý.





Liên quan vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang thông tin, quyền tự do dân chủ đã được hiến định, nhưng quyền này phải thực hiện đúng pháp luật. Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không thể dùng quyền này xâm phạm lợi ích riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi chính đáng khác của nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

Ông Quang cho biết, VN là một trong những đất nước phổ cập internet mạnh mẽ và có rất đông người dùng MXH. Tuy nhiên, ý thức pháp luật, thái độ và kỹ năng dùng MXH của nhiều người còn hạn chế. Ông cho biết: “Có nhiều người tưởng lên MXH nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, phải tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân”.

Theo ông Quang, thời gian qua Công an TP.HCM cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ theo mức độ từ thấp tới cao; từ việc khuyến cáo, gỡ bài, chấm dứt, xin lỗi cho đến phối hợp với các đơn vị xử lý vi phạm hành chính, và cao nhất là chế tài hình sự. Đơn cử, năm 2021, Công an TP.HCM đã xử lý 6 vụ với 8 bị can theo điều 331, bộ luật Hình sự.