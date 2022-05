Cử tri TP.HCM bức xúc vụ bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng cùng ngày, Đơn vị số 2 Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri Q.1, Q.3 và Q.Bình Thạnh. Các ĐBQH điều hành hội nghị gồm ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM; bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Q.1.

Cử tri đề nghị xử lý những người "hùa" theo bà Nguyễn Phương Hằng

Buổi tiếp xúc cử tri tổ chức tại UBND Q.3, có kết nối điểm cầu trực tuyến về các địa phương. Từ điểm cầu Q.Bình Thạnh, cử tri Ngô Thanh Loan bức xúc vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuy nhiên, cử tri Loan cho rằng hệ lụy từ vụ việc này là rất lớn. Đồng thời, việc bà Nguyễn Phương Hằng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, phỉ báng nhiều cá nhân, kể cả quan chức trong thời gian dài là điều không thể chấp nhận được.

Chưa kể, bà Hằng còn dùng mạng xã hội lôi kéo hàng trăm YouTuber, chửi bới, gây mất lòng tin trong nhân dân. Dù bà Hằng đã bị bắt tạm giam, nhưng đến giờ này, lực lượng "fan cuồng" của bà Hằng vẫn cho rằng bà Hằng bị oan, tiếp tục ca ngợi bà Hằng vì "bà là người bảo vệ người yếu thế, là bồ tát lo cho dân".

Cử tri Loan cũng bày tỏ đáng tiếc khi có cả luật sư, trí thức... cùng tham gia hỗ trợ, tung hô thay vì ngăn chặn những việc làm "vô thiên vô pháp" của của bà Hằng.

Cử tri Loan kiến nghị các cơ quan chức năng và ĐBQH có ý kiến xem xét, xử lý nghiêm những người đã hỗ trợ, "hùa theo" bà Hằng, tránh những hệ lụy, ảnh hưởng xấu đến xã hội.





Năm 2021, Công an TP.HCM xử lý 6 vụ vi phạm quyền tự do dân chủ

Liên quan vấn đề quyền tự do dân chủ, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho hay quyền tự do dân chủ đã được hiến định, nhưng phải thực hiện đúng pháp luật. Tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không thể dùng quyền này xâm phạm lợi ích riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi khác của nhà nước, của tổ chức, cá nhân.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang cho biết, Việt Nam là một trong những đất nước phổ cập internet mạnh mẽ và có rất đông người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, ý thức pháp luật, thái độ và kỹ năng dùng mạng xã hội của nhiều người còn hạn chế.

“Có nhiều người tưởng lên mạng xã hội nói gì thì nói, làm gì thì làm. Không phải. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, phải tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân", ông Quang nói.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho hay, thời gian qua Công an TP.HCM cùng các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm quyền tự do dân chủ theo mức độ, từ việc khuyến cáo, gỡ bài, chấm dứt, xin lỗi cho đến phối hợp với các đơn vị xử lý vi phạm hành chính, và cao nhất là chế tài hình sự.

Năm 2021, Công an TP.HCM đã xử lý 6 vụ với 8 bị can về điều 331. Ông Nguyễn Sỹ Quang cho hay cần phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dùng nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ đúng mực, tôn trọng trong cư xử với mọi người.