Công an TP.HCM khởi tố vụ án Topgroup, HeipBank lập sàn thương mại điện tử ảo

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết ngày 22.4 đã khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (gọi tắt là Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (gọi tắt là Công ty HeipBank).

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cơ quan này nhận đơn của 19 người tố giác Công ty Topgroup (do ông Nguyễn Văn Chánh làm giám đốc) và Công ty HeipBank (do bà Phạm Hoàng Bội Ngọc làm giám đốc) lập sàn thương mại điện tử ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.

Công an TP.HCM xác định, Công ty Topgroup và Công ty HeipBank không được Bộ công thương cấp phép sử dụng ứng dụng sàn thương mại điện tử để giao dịch mua bán hàng hóa, không tiến hành hoạt động kinh doanh, không phát sinh lợi nhuận, không khai báo thuế theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Chánh và bà Phạm Hoàng Bội Ngọc đã dùng pháp nhân hai công ty nói trên và nhiều công ty thành viên lập các website: Helpbank.vn, Conggiatot.com,Tojo.vn để bán các sản phẩm hàng hóa giảm giá như: Đồ gia dụng, xe ô tô, bất động sản, giáo dục, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, ẩm thực… Tuy nhiên, hàng hóa được đăng tải thông tin trên các trang mạng nêu trên không giao dịch, không mua bán được.





Bên cạnh đó, Công ty Topgroup và Công ty HeipBank lập ra nhiều chương trình bán hàng để quảng cáo gian dối, cam kết chiết khấu hoa hồng và lợi nhuận cao. Hai công ty này còn lập ra chương trình đầu tư các gói dịch vụ B5, B100, B20, sàn giao dịch cấp tỉnh và gói cổ phần của Công ty Cổ phần Quản trị chiến lược Topgroup. Với hình thức trên, hai công ty này đã nhận và chiếm đoạt 8 tỉ đồng của 19 cá nhân góp vốn đầu tư.