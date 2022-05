17 cựu cán bộ hầu tòa trong vụ 3 ngân hàng bị lừa hơn 370 tỉ đồng

Ngày 3.5, trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết: Công an huyện phối hợp Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Định, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản tại xã Phước Sơn, H.Tuy Phước.