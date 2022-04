Đà Nẵng: Bắt giam 2 bị can bán khống đất, làm khống hồ sơ giải tỏa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hòa Vang cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam hai "cò đất" là Mai Thành (32 tuổi, ngụ xã Hòa Khương) và Phan Đức (49 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, cùng H.Hòa Vang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 7.2021, ông L.T.N (ngụ Q.Thanh Khê) muốn mua đất ở H.Hòa Vang nên Thành chỉ cho ông N. thửa đất số 6, tờ bản đồ 15, diện tích 851 m2 ở thôn 5 xã Hòa Khương với giá 285 triệu đồng.

Thành nói thửa đất này đang làm thủ tục cấp sổ đỏ, ông N. tin tưởng đặt cọc 100 triệu đồng. Tiếp đó, đến tháng 12.2021, Thành tiếp tục bán thửa đất này cho bà N.T.P (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với giá 150 triệu đồng.

Thành còn dụ bà P. mua thửa đất số 18, tờ bản đồ số 6, diện tích 2.538 m2 tại thôn 5, xã Hòa Khương với giá 800 triệu đồng. Bà P. đã đặt cọc 209 triệu đồng cho 2 thửa đất, sau đó Thành ôm 309 triệu đồng tiền cọc của cả ông N. và bà P. rồi bỏ trốn.





Đối với bị can Phan Đức, tháng 7.2021, Đức cùng một người chưa rõ lai lịch làm bảng tính giá trị đền bù đất của ông Phan Hùng (56 tuổi, là em họ của Đức) thuộc dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Dù nhà ông Hùng không bị giải tỏa nhưng Đức vẫn nhờ ký xác nhận và trả công ông Hùng 2 triệu đồng.

Sau đó Đức chuyển nhượng hồ sơ nhận đền bù này cho ông T.N.P (ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) với giá 200 triệu đồng, Đức đã nhận trước 75 triệu đồng. Tuy nhiên khi ông P. dùng hồ sơ này để nhận đền bù thì không được giải quyết.

Cơ quan điều tra xác minh tại Ban giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang, làm rõ ban này không lập hồ sơ và không cung cấp bảng tính giá trị bồi thường đất cho hộ ông Phan Hùng. Đối với các nghi can còn lại cấu kết với bị can Phan Đức, Công an H.Hòa Vang đang tiếp tục điều tra.