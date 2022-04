Tạm giữ người phụ nữ có 7 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29.4, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Phương Tường (32 tuổi, tạm trú P.Thạnh Lộc, Q.12) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 3.2022, Công an TT.Hóc Môn (H.Hóc Môn) tiếp nhận tin trình báo người dân là chủ vựa hải sản bán các loại khô, cá, tôm, mực… trên đường Lê Lai (đoạn gần chợ Hóc Môn, TT.Hóc Môn) có người phụ nữ đến mua hàng hóa rồi dàn cảnh chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, người phụ nữ đến cửa hàng hỏi mua các mặt hàng khô các loại và sau khi lựa, người này chuyển hàng hóa lên xe máy. Do hàng hóa nhiều, người phụ nữ yêu cầu nhân viên cửa hàng chở giúp đến một địa chỉ mà người này yêu cầu. Tuy nhiên trên đường chở hàng hóa đến địa điểm trên, người phụ nữ đã bỏ trốn cùng số hàng hóa chở trên xe của mình.

Vào cuộc điều tra và qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng đã xác định bà Nguyễn Thị Phương Tường là người nghi vấn nên mời về làm rõ.





Tại đây bà Tường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết sau khi lừa lấy được tài sản của nạn nhân, bà đem số hàng hóa xuống khu vực chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) để bán lẻ với giá rẻ.

Bà Tường cũng thừa nhận đã thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại các cửa hàng kinh doanh ở Q.12 và tỉnh Đồng Nai cùng với phương thức và thủ đoạn như nêu trên.

Theo cơ quan điều tra, bà Tường có 7 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có 5 bản án hiện tại bà được tạm hoãn do đang nuôi con nhỏ và mang bệnh ung thư. Cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của bà Tường, liên hệ Công an H.Hóc Môn để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, xử lý.