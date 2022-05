TP.HCM: Đề nghị truy tố đôi 'bạn thân' tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất KLĐT, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Bùi Thế Lộc (36 tuổi), Bùi Quang Bình (36 tuổi, cùng quê TP.HCM) cùng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo KLĐT, Lộc và Bình là bạn thân. Ngày 29.11.2021, Bình mang ma túy đá đến nhà của Lộc tại P.10 (Q.Tân Bình) để cùng sử dụng.

Sau khi sử dụng ma túy, Lộc thấy đau họng nên đi ra ngoài mua que test Covid-19; còn Bình vẫn ở nhà Lộc tiếp tục sử dụng ma túy.

Khoảng 15 giờ 15 cùng ngày (29.11.2021), trong quá trình tuần tra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Tân Bình thấy Lộc có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra; đồng thời phối hợp Công an P.10 (Q.Tân Bình) kiểm tra, khám xét chỗ ở của Lộc.

Báo động cho "bạn thân" biết có công an

Lúc này, Bình đang sử dụng ma túy tại nhà, nghe tiếng Lộc hô to ngoài cửa "Có công an", liền đứng dậy cầm bình hút và ma túy ném qua cửa sổ. Tuy nhiên, công an đã kịp thời thu giữ toàn bộ số ma túy này. Ngoài ra, công an cũng khám xét chỗ ở của Bình tại P.12 (Q.Tân Bình) và thu giữ ma túy.





Tại CQĐT, Bình khai nhận, khoảng 10 giờ 45 ngày 29.11.2021, Bình gọi điện thoại cho Lộc đặt mua 200 viên thuốc lắc để bán lại cho khách để kiếm lời. Lộc kêu Bình khoảng 12 giờ cùng ngày đến nhà Lộc để bàn bạc việc mua bán ma túy.

Khi đến nhà Lộc, Bình mang theo 2 gói ma túy đá mua của một người bạn ngoài xã hội với giá 1,2 triệu đồng. Bình thấy nhà Lộc có sẵn bình hút và nỏ thủy tinh chứa ma túy đá nên cả 2 cùng sử dụng.

Bị can Lộc khai nhận số ma túy, dụng cụ hút ma túy bị công an thu giữ (trừ 2 gói ma túy đá Bình mang đến) là của một người bạn cũ từng ở chung nhà mang về. Lộc không thừa nhận việc Bình đặt mua 200 viên thuốc lắc; không thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, Lộc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khối lượng 8,2303 g loại methamphetamine; 823,6148 loại ketamine; 57,6881g loại methamphetamine - ketamine và 35,8182 loại methamphetamine - ketamine - heroin. Bị can Bình phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" với khối lượng 5,1051 loại methamphetamine.